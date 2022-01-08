Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

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ROMANTİK ANLAR

Yeni filmi Don't Look Up ile konuşulan 47 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio sevgilisi Camila Morrone ile birlikte çıktığı St. Barts tatilinde görüntülendi. Birçok ünlünün yeni yılı karşıladığı adada, denizin ve güneşin keyfini çıkaran DiCaprio ile Morrone, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı.

MİLYARDERİN YATIYLA MAVİ YOLCULUK

Leonardo DiCaprio ile 24 yaşındaki Camila Morrone'ye bu tatilde bir grup arkadaşları da eşlik etti. Çift, geçtiğimiz günlerde de İsviçreli milyarder Ernesto Bertarelli'nin lüks yatı Vava II ile çıktıkları gezintide objektiflere takılmıştı.

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ENERJİ DEPOLADI

Bu tatil, Leonardo Di Caprio için de önemli. Başrollerinden birini üstlendiği Don't Look Up'ın gösterime girmesinden sonra filmin dünyanın çeşitli noktalarındaki galaları için koşturan oyuncu, böylece yorgunluk atıp 2022 yılı için de enerji depolamış oldu.

BİR DARGIN BİR BARIŞIK

İlerleyen yaşına rağmen henüz evlilik planları yapmayan ve bu yüzden Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, 2017 yılında flört etmeye başladı. Sonra aralarına kısa süreli bir ayrılık giren çift, yeniden barıştı.

ANNESİ DE CAMILA'YI BENİMSEDİ

DiCaprio ile Morrone'nin ilişkisi, sadece çiftin hayranlarının değil ünlü oyuncunun annesinin de ilgi odağında. Bunun nedeni de DiCaprio'nun annesi Irmelin Inderbirken'in, oğlunun artık yuva kurmasını istemesi iddialara göre. Yine bu konuda ileri sürülenlere göre DiCaprio'nun annesi Irmelin, Camila Morrone'yi de iyi bir gelin adayı olarak görüyor.

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ANNESİ AL PACINO İLE FLÖRT ETMİŞTİ

23 yaşındaki Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı. Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.

GÖNÜL DEFTERİNİN SAYFALARI KABARIK

Çevre konusunda sıkı bir aktivist olan Leonardo DiCaprio yıllardır romantik ilişkileriyle de gündemden düşmüyor. Onun gönül defterinde adı yazılı olanların çoğu da moda dünyasının yıldızları. Nina Agdal, DiCaprio'nun gönlünü kaptırdığı modellerden biri. İkili 2016'da flört etmeye başladı. Fakat bir yıl sonra arkadaş kalacaklarını söyleyerek ayrıldı.

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DiCaprio'nun adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Rihanna. İki ünlü 2015 ile 2017 arasında defalarca ABD'nin yanı sıra Paris, Roma gibi kentlerde samimi görüntüler sergiledi. Fakat iyi arkadaş mı oldukları yoksa gerçekten romantik bir ilişki mi yaşadıkları konusunda hiç açıklama yapmadılar.

LEO'DAN AYRILIP BAŞKASIYLA EVLENDİ

Leonardo'nun flört ettiği modellerden biri de Tone Garrn. Çift, 18 ay birlikte olduktan sonra 2014 yılında yollarını ayırdı. Garrn daha sonra İngiliz oyuncu Alex Pettyfer ile evlendi.

Leonardo'nun adı Eva Herzigova, Blake Lively, Demi Moore, Naomi Campbell, Anne Vyalitsyna Kendall Jenner gibi ünlü isimlerle de anıldı.