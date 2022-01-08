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Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

#Leonardo Dicaprio#Camila Morrone#Don't Look Up
Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

Son dönemde önemli rollerinden birini üstlendiği filmle gündemde olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yeni yılın ilk tatiline çıktı. Çift, dünyanın, şu anda sıcak iklimin hüküm sürdüğü gözde tatil beldelerinden birinde, dalgalar arasında aşk tazelerken objektiflere takıldı.

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ROMANTİK ANLAR
Yeni filmi Don't Look Up ile konuşulan 47 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio sevgilisi Camila Morrone ile birlikte çıktığı St. Barts tatilinde görüntülendi. Birçok ünlünün yeni yılı karşıladığı adada, denizin ve güneşin keyfini çıkaran DiCaprio ile Morrone, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

MİLYARDERİN YATIYLA MAVİ YOLCULUK
Leonardo DiCaprio ile 24 yaşındaki Camila Morrone'ye bu tatilde bir grup arkadaşları da eşlik etti. Çift, geçtiğimiz günlerde de İsviçreli milyarder Ernesto Bertarelli'nin lüks yatı Vava II ile çıktıkları gezintide objektiflere takılmıştı.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

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ENERJİ DEPOLADI
Bu tatil, Leonardo Di Caprio için de önemli. Başrollerinden birini üstlendiği Don't Look Up'ın gösterime girmesinden sonra filmin dünyanın çeşitli noktalarındaki galaları için koşturan oyuncu, böylece yorgunluk atıp 2022 yılı için de enerji depolamış oldu.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

BİR DARGIN BİR BARIŞIK
İlerleyen yaşına rağmen henüz evlilik planları yapmayan ve bu yüzden Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, 2017 yılında flört etmeye başladı. Sonra aralarına kısa süreli bir ayrılık giren çift, yeniden barıştı.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

ANNESİ DE CAMILA'YI BENİMSEDİ
DiCaprio ile Morrone'nin ilişkisi, sadece çiftin hayranlarının değil ünlü oyuncunun annesinin de ilgi odağında. Bunun nedeni de DiCaprio'nun annesi Irmelin Inderbirken'in, oğlunun artık yuva kurmasını istemesi iddialara göre. Yine bu konuda ileri sürülenlere göre DiCaprio'nun annesi Irmelin, Camila Morrone'yi de iyi bir gelin adayı olarak görüyor.

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Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

ANNESİ AL PACINO İLE FLÖRT ETMİŞTİ
23 yaşındaki Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı. Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

GÖNÜL DEFTERİNİN SAYFALARI KABARIK
Çevre konusunda sıkı bir aktivist olan Leonardo DiCaprio yıllardır romantik ilişkileriyle de gündemden düşmüyor. Onun gönül defterinde adı yazılı olanların çoğu da moda dünyasının yıldızları. Nina Agdal, DiCaprio'nun gönlünü kaptırdığı modellerden biri. İkili 2016'da flört etmeye başladı. Fakat bir yıl sonra arkadaş kalacaklarını söyleyerek ayrıldı.

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DiCaprio'nun adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Rihanna. İki ünlü 2015 ile 2017 arasında defalarca ABD'nin yanı sıra Paris, Roma gibi kentlerde samimi görüntüler sergiledi. Fakat iyi arkadaş mı oldukları yoksa gerçekten romantik bir ilişki mi yaşadıkları konusunda hiç açıklama yapmadılar. 

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde

LEO'DAN AYRILIP BAŞKASIYLA EVLENDİ
Leonardo'nun flört ettiği modellerden biri de Tone Garrn. Çift, 18 ay birlikte olduktan sonra 2014 yılında yollarını ayırdı. Garrn daha sonra İngiliz oyuncu Alex Pettyfer ile evlendi.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde


EN ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLERİNDEN BİRİ
Oyuncunun en uzun süre ilişki yaşadığı modellerden biri Bar Refaeli. Bir dargın bir barışık ilişkileri 2009 ile 2011 arasında devam etti.

Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde


HERKES EVLENMELERİNİ BEKLİYORDU
DiCaprio'nun adının en uzun süre birlikte anıldığı model Gisele Bundchen oldu. Çift, 1999 ile 2005 yılları arasında birliktelik yaşadı. Birçok kişi onlardan bir evlilik haberi beklerken yollarını ayırdıklarını duyurdular.

Leonardo'nun adı Eva Herzigova, Blake Lively, Demi Moore, Naomi Campbell, Anne Vyalitsyna Kendall Jenner gibi ünlü isimlerle de anıldı.

 

 

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#Leonardo Dicaprio#Camila Morrone#Don't Look Up

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