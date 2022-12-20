Jennifer Lopez’in çoktan unuttu, yeni aşkına yelken açtı: Birlikte ilk sosyal medya paylaşımını yaptılar

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BİZ JLO İLE AŞK YAŞARKEN TANIDIK AMA MEMLEKETİNDE O ÇOK ÜNLÜ BİR ADAM

22 yıllık profesyonel beyzbol kariyerini 2104’te zirvede bırakan Alex Rodriguez, ününü ve servetini yatırım için kullanmayı da bildi ve NBA takımı Minnesota Timberwolves’un yarısını alarak patron da oldu. Daha birçok başka yatırımı da olan efsane sporcu hayır işleriyle de tanınıyordu. Takvimler Şubat 2017'yi gösterdiğinde Amerikalı şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez ile sevgili olduğu ortaya çıktı.

JENNIFER'A ÇOK AŞIK OLMUŞTU AMA...

Dünyayı şakına çeviren bu aşk tüm gazete ve internet sitelerinde manşete taşınacak, en çok okunan haberler bu çiftle ilgili olanlar olacaktı. Çift, artık çocuklarını da yanlarına alarak dört kişilik bir aile gibi davranmaya başlamıştı. Olay epey ciddileşti ve JLo ile Rodriguez Mart 2019'da nişanlandıklarını duyurdular. Rodriguez, Devin Banerjee ile 2020 yılında yaptığı bir röportajda Lopez'i 'bir güç merkezi' olarak tanımladı ve “Jennifer'ın sahip olduğu iş ahlakına, vizyona ve ilkelere sahip hiç kimseyle tanışmadım. O kadar çok şey yapıyor ki insanlar ona üçlü tehdit diyor. Bense ona ahtapot tehdidi diyorum.” sözlerini kullandı.

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Nisan 2021'de Rodriguez ve Lopez nişanlarının bozulduğunu ve ayrıldıklarını duyurdular. Jennifer Lopez, Alex Rudriguez’den ayrılır ayrılmaz, 2002-2004 yılları arasında aşkı yaşadığı Ben Affleck’le döndü. JLo’nun Rodriguez’den ayrılıp Ben Affleck’le birleşmesi sadece bir ay sürmüştü. Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2022’de, ilkinden 20 yıl sonra 2. kez nişanlandıklarını açıkladılar ve 16 Temmuz’da evlendiler.

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Büyük aşkından ve evlilik hayallerinden kopuşu oldukça hızlı gerçekleşen Alex Rodriguez için 2021 zor bir sene oldu. Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra dünyanın ilgisi üzerinden çekilen Rodriguez hayatına devam etti. Onu ortalarda görmemeye devam etti, ta ki bu hafta sonuna kadar.

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı. Rodriguez'in Lopez'in evlilik teklif ederken Lopez'e verdiği nişan yüzüğünü de çok konuşulmuştu. Dedikodulara göre Jennifer Lopez, 1,8 milyon dolar değerindeki 15 karatlık elmas nişan yüzüğünü ilişkisi bittikten sonra geri vermek istemedi ve evinde güvenli bir yerde saklamaya karar verdi. O günlerde çok konuşulan bu iddia doğru mu ve yüzük hâlâ Lopez’de mi bilmiyoruz ama güzel yıldız parmağına çoktan başka bir yüzük takıp Ben Affleck’le hep hayal ettiği şekilde evlendi.

ARTIK 'RESMİ' AŞIK OLDULAR

Rodriguez resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni yıl için süslediği evinde yanında iki kızı ve yeni aşkıyla süslenmiş bir çam ağacının önünde gülümseyerek poz veriyordu. Alex Rodriguez, yeni kız arkadaşı Jaclyn Cordeiro ve kızlarıyla tatil fotoğrafları çekerken aşkını da resmi olarak dünyaya ilan ediyor, JLo’nun geride bıraktığı kırık kalbini onardığını kanıtlıyordu.

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47 yaşındaki eski New York Yankee yıldızı kravatsız sade siyah bir takım elbise giyerken, 42 yaşındaki Cordeiro hardal sarısı bir kokteyl elbisesiyle göze çarpıyordu. Bu kez de herkes Alex’in yeni sevgilisinin kimliğini merak etmeye başladı. Us Weekly dergisi bu sonbaharın başlarında çiftin aşklarını doğrulamıştı, ancak yeni çift ilk kez birlikte bir fotoğraf yayınladı.

Rodriguez’in yeni aşkı da tıpkı kendisi gibi sporla uğraşan ve kendi alanında ünlenmiş bir isim. Jaclyn Cordeiro bir fitness uzmanı ve lifestyle değişim hizmeti veren bir şirketi var. Bu başarılı ve güzel kadın aynı zamanda kendi adını verdiği bir fitness programı JacFi’in de mucidi. Aslında hemşirelik mezunu olan Jaclyn, ağırlık kaldırma sporuna gönül verince kariyerini değiştirmeye karar verip bu konuda uzmanlaşmış ve kendine yeniden başarılı bir kariyer inşa etmiş. Tıpkı Alex Rogriguez gibi Jaclyn’in de iki kız var. Yani bir süre sonra bu çifti de yanlarında dört çocukla birlikte mutluluk pozları verirken görmemiz yakındır gibi görünüyor.

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