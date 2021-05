Eski aÅŸkÄ±na dÃ¶nmesi, terk ettiÄŸi niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n egosunu yaralamÄ±ÅŸ

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular.



'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.



HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu.

ÖNCE YALANLAYIP SONRA AÇIKLAMA YAPTILAR

Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.



'HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞI'

Daha önce üç kez evlenip boşanan Lopez, Ben Affleck ile ayrılığını "Hayatımın ilk gerçek kalp kırıklığıydı" diye anlatmıştı. Görünüşe göre Lopez ve Affleck, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı. Önce Affleck, sık sık Lopez'in evine girerken görüntülendi. Sonra da onu Montana'daki tatil evine götürdü.



EGOSUNU YARALADI

Bu arada Lopez'in eski aşkına geri dönmesinden sonra gözler Alex Rodriguez'e çevrildi. Kendisi resmi olarak bir açıklama yapmamış olsa da yakın çevresine göre, Lopez'in kendisini bırakıp eski aşkı Ben Affleck'a dönmesi Rodriguez'in "egosunu yaraladı."





ONLAR DA AYRILIĞA DAYANAMADI: JUSTIN VE HAİLEY

Ben Affleck ile Jennifer Lopez yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil kuşkusuz. Bakalım gösteri dünyasında başka kimler "Sensiz olmuyor" deyip eski aşkına geri döndü. Hailey Baldwin ve Justin Bieber, bir anda sevgili oldular.Sonra yine aynı hızla nişanlanıp evlendiler. Bu kararları da baylarda hayranlarını şaşırttı. Fakat onların geçmişini bilenler bu duruma hiç de şaşırmadı. Çünkü Baldwin ve Bieber, ilk gençlik yıllarında da birbirlerine romantik hisler besliyordu.



HEP EL ELE GÖZ GÖZE

Fakat sonra yolları ayrıldı. Öyle ki, oyuncu Stephen Baldwin'in kızı olan Hailey de bir modeldi ve doğal olarak Justin Bieber ile aynı çevredeydi. Ama o dönemde ikilinin arası çok kötüydü. Öyle ki aynı ortamda bir araya gelmek zorunda kaldıklarında birinin adım attığı yerden diğeri hemen kaçarcasına uzaklaşıyordu. Fakat, çift, yıllar sonra yeniden bir araya. Bu kez hiç ayrılmamaya karar verdiler. 2018 yılında hayatlarını sürpriz bir şekilde birleştirdiler. Bir yıl sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının da katıldığı büyük bir düğün yaptılar. Şimdilerde her yerde el ele göz göze görüntüleniyorlar.



ÇOK KONUŞULAN AŞK

Bu arada Justin Bieber, en medyatik aşklarından birini de Selan Gomez ile yaşadı. O dönemde ikisi de genç yaşta şöhretin doruğuna çıkmıştı. Hatta Bieber'ın hayranları bu birliktelik yüzünden Gomez'e tehditler de yağdırdı. Çiftin aşk heyecanı bir süre sonra söndü.



KESİN OLARAK AYRILDILAR

Bu arada Justin Bieber, Sofia Richie ile flört etti bu ayrılık sürecinde. Fakat Bieber ile Gomez ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya geldiler. Herkes onlardan en azından bir nişan haberi beklerken yollarını kesin olarak ayırdılar. Bieber de kısa bir süre sonra Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başladı.



AYRI KALAMADILAR

İngiliz kraliyet ailesinin en çok mercek altına alınan iki üyesi Prens William ile Kate Middleton evliliklerinde 10'uncu yılı geride bıraktı. Üç çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Ama onlar da buraya gelene kadar inişli- çıkışlı bir süreçten geçti. William ile Kate üniversite yıllarında tanıştılar. O sırada bir başka erkek arkadaşı olan Kate ile sadece arkadaşlardı ilk başlarda. Fakat sonra flört etmeye başladılar.



ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2007 yılına kadar birliktelikleri sürdü. Fakat Prens William ile Kate Middleton 2007'de yollarını ayırma kararı aldı. Hatta o süreçte William'ın adı başka kadınlarla da anıldı. O dönemde çok az kişi onların tekrar bir araya gelip evleneceğine ihtimal veriyordu. Ama herkesi yanıltıp tekrar görüşmeye başladılar. 2010 yılında nişanları açıklandı, bir yıl sonra da evlendiler.



KAÇ KEZ AYRILDIKLARINI ONLAR DA UNUTTU

Carey Hart ve şarkıcı Pink, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Fakat onlar da bugüne gelene kadar ilişkileri boyunca hem de birkaç kez ayrılıp barıştılar. Çift, 2001 yılında flört etmeye başladı, iki yıl sonra yollarını ayırdılar. 2005 yılında tekrar bir araya gelip bu kez nişanlandıklarını açıkladılar. Pink, sevgilisine evlenme teklif etti ve 2006'da evlendiler.



İKİ ÇOCUKLARI VAR

Ama sanılmasın ki bu hikaye bu şekilde mutlu sona ulaştı. Çift; 2008'de resmen ayrıldıklarını açıkladılar. Bundan iki yıl sonra tekrar bir araya geldiler. Şimdi de mutlu bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyor.

AYRILIP AYRILIP BARIŞTILAR

Gelelim kısa bir süre önce Khai adını verdikleri bir bebek sahibi olan Gigi Hadid ile Zayn Malik'e. Genç çift, 2015 yılında flört etmeye başladı. O sırada Malik, Perrie Edwards ile nişanlıydı. Fakat Hadid uğruna onu bıraktı. İki sevgili Malik'in Pillowtalk adlı klibinde birlikte oynadı. Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2016'da ayrıldıklarını açıklayıp hayranlarını şoke ettiler.



ÇOCUK BÜYÜTÜYORLAR

2018 ile 2020 arasında ise birkaç kez bir araya gelip tekrar ayrıldı çift. Geçen yıl çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı. Hatta Malik, koronavirüs karantinasını Hadid'in annesi Yolanda'nın çiftliğinde onlarla birlikte geçirdi. Çok geçmeden çiftin bir bebek beklediği de ortaya çıktı. Şimdi Gigi Hadid ile Zayn Malik, Khai adını verdikleri kızlarını birlikte büyütüyorlar.



SET AŞIKLARI

Game of Thrones dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Kit Harington ile Rose Leslie'nin aşklarını set dışına da taşıdığı haberi yayıldığında hayranları heyecanlandı. Fakat onlar bu iddialar hakkında hiçbir yorumda bulunmadılar. İkili, dizinin çekimlerinin devam ettiği süreçte bu kez ayrıldıkları duyuldu. Onlar yine sessiz kalmayı tercih ettiler.



İSKOÇYA'DA EVLENDİLER

2016'ya gelindiğinde ise artık saklamaya gerek duymadıkları ilişkilerini Olivier Ödülleri töreninde el ele çıktıkları kırmızı halıda resmiyete döktüler. Kit Harington ve Rose Leslie, 2017'de nişanlandıklarını duyurdular. 2018'de İskoçya'da evlenen çift, bu yılın şubat ayında da bir bebek sahibi oldu.

ONLAR DA AYRILIP BARIŞTI

Şimdi evli, çocuklu ve mutlu bir hayat sürdüren Justin Timberlake ile Jessica Biel'in de inişli çıkışlı bir ilişkisi oldu. Birkaç ay flört ettikten sonra ayrıldı çift. Hatta sözcüleri arkadaş kalmaya karar vererek ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.



İKİ ÇOCUKLU MUTLULUK

Fakat ayrılıklarını açıkladıkları 2011 yılının yaz aylarında tekrar bir araya gelip tatile çıktılar. Aynı yıl Aralık ayında nişan haberi geldi ünlü çiftten. Timberlake ve Biel, 2019 yılında evlendiler. Çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

