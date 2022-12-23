Güzel yıldız kapı önünde veda öpücüğü verirken yakalandı... O artık en gözde bekar: Telefonuna flört uygulaması yüklemiş

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AYRILIK ACILARINI BİRBİRLERİNİN KOLLARINDA UNUTMUŞLARDI

Biri yetenekli bir komedyen olmasına rağmen yaşadığı aşklarla gündeme gelmiş, diğeri ise başarılı yapımlarda rol almış olsa da ününe sosyal medya sayesinde ün katmıştı. Hollywood’un yeni ayrılık yaşamış gözde bekarlarının teselliyi birbirlerinde buldukları iddia edildi. Emily Ratajkowski ve Pete Davidson’dan bahsediyoruz elbette. Dünyanın en beğenilen insanlarından biri bile olsanız fark etmiyor. Ya da etrafa gülücükler saçarak verdiğiniz pozların ardında gerçekten ne yaşandığını herkes bilmiyor. Son bir yıldır özel hayatındaki çalkantılar yüzünden hep gündemde olan Emily Ratajkowski de şu anda benzer bir halde.

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Bu yılın başlarında eşi Sebastian Bear-McClard'dan bir aldatma skandalıyla boşanan aktris geçirdiği zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Yıldız oyuncu ve modelin oğlu Sylvester, Mart 2021’de, annesiyle babası yollarını ayırmadan bir yıl önce doğdu. Ratajkowski, 1 yaşındaki oğlu Sylvester ile 'güvenli' bir bağ geliştirmek için çalıştığını kaydetti ve bu konuda yaşadığı zorlukları anlattı.

ALDATILDIĞINI ÖĞRENİNCE EŞİNDEN AYRILMIŞTI

Eşi Sebastian Bear-McClard'ın kendisini aldattığını öğrenen ve ondan boşanan Ratajkowski, son bir aydır komedyen Pete Davidson’la birlikte. İkili artık daha az saklanıyor ve toplum içinde birlikte görünmekten kaçmıyor. Pete Davidson, yetenekli bir komedyen ve Amerika’da çok popüler ama Kim Kardashian Kanye West’ten ayrıldıktan sonra onunla bir aşk yaşadı ve ismini tüm dünya böyle duydu.

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Emily ve Pete’in etrafındaki insanların fısıldadığına göre çift birbirinden ‘çok hoşlanıyor’. “Pete ve Emily birkaç aydır konuşuyorlar” diyen bu kişiler ilişki henüz çok erken aşamalarda olsa bile ikisinin de birbirlerinden gerçekten çok hoşlandıklarını ekledi. Kaynak, ikilinin çöpçatanlık yapan ortak arkadaşlar aracılığıyla tanıştığını da açıkladı. Anlatılanlara göre Pete, Emily'yi güldürüyor ve bir yandan da güzel sevgilisinin ne kadar zeki bir kadın olduğunun farkında ve büyük hayranlık besliyor. Yani galiba ‘kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır’ klişesi bu sefer işe yaramış gibi görünüyor.

Ama tüm bu aşk dedikodularının arasında Emily Ratajkowski’nin ‘seçeneklerini’ ortadan kaldırmak istemediği ve bu yüzden de telefonuna son yıllarda çok popüler hale gelen flört uygulamalarından birini indirdiği ortaya çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu sunduğu podcast’te dinleyicilerine “Aman çok da umurumda der gibiydim. Uygulamayı yükledim ve önüme baktım” diye seslenirken hangi uygulamayı tercih ettiğini söylemedi. Uygulamada eşleştiği kişiler hakkında da konuşan güzel model “Bu uygulamada hep belli tip kadınlar ve erkekler var. Biraz fazla ‘beyaz’ bir uygulama. Yani aslında gelecekteki sevgilimi buradan bulacağımı sanmıyorum ama yine de seçeneklerime bakıyorum” dedi.

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Gözden Kaçmasın Daha 32 yaşındayken son nefesini vermişti… Dünyayı yasa boğan genç yıldızın ölüm nedeni aylar sonra belli oldu Haberi görüntüle

'Gone Girl' filminin yıldızı genç kadın, kasım ayından bu yana 29 yaşındaki Davidson ile romantik bir bağ kurdu. Aynı ayın ilerleyen günlerinde ikili New York Knicks ile Memphis Grizzlies arasındaki NBA maçına giderek ilk kez ilişkilerini resmi olarak herkese duyurmuş oldu. İkili hâlâ görüşüyor, kimilerine göre de bu ilişki artık biraz ciddileşmeye bile başlamış. Ancak Emily’nin bu flört uygulaması sözleri hayranlarının kafasını karıştırmış durumda. Üstelik Emily’den gelen tek kafa karıştırıcı hamle bununla da sınırlı değil.

Emily Ratajkowski, kocası Sebastian Bear-McClard'dan ayrılmasının ardından bağlanma sorunları ve terk edilme korkusuyla ilgili terapi aldığını itiraf etmişti. İlişkilerde artık seçilen değil seçen taraf olmak istediğini anlatan Emily, hayatını kimseye hesap vermeden gönlünce yaşayacağı bir döneme girdiğini belirterek aslında bu hızlı flört dönemine giriş yaptığını da baştan söylemişti.

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Önce ünlü DJ Orazio ile birlikte olan sonra da yakın zamanda Pete Davidson'la aşk yaşamaya başlayan yıldız, tam artık Pete ile ciddileşiyor söylentilerinin arasında New York’ta bir başkasıyla görüntülendi. Hem de evinin önünde, bir veda öpücüğü alırken. KAPI ÖNÜ ÖPÜCÜĞÜ VERİRKEN YAKALANDI

New Yorklu bir sanatçı olduğu öğrenilen Jack Greer’la bir randevuya çıkan Emily, gecenin bitiminde evinin kapısına kadar bırakılırken Greer’la ateşli bir şekilde öpüşüyordu ve paparazziler bu anları kaçırmadı ve fotoğraflar hemen tabloid gazetelerinde belirdi. Flört uygulamaları hakkındaki açıklamasının ardından haliyle herkesin kafasında beliren soru “Emily bu 35 yaşındaki yakışıklıyı acaba bu yolla mı buldu?” oldu.

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