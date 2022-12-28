Hastalık haberiyle herkesi üzmüştü: Bastonsuz yürüyemeyen yıldız oyuncu hastalığını mizahla yenmeye çalışıyor

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HAYATI HEP MÜCADELEYLE GEÇTİ: EN BÜYÜK DÜŞMANI HASTALIKLAR OLDU

Christina Applegate, 1987-1997 yılları arasında yayınlanan sitcom Married with Children'da (Çocuklarla Evlilik) Kelly Bundy rolüyle karşımıza çıktığında daha 15 yaşında bir çocuk oyuncuydu. Uzun sarı saçları, iri mavi gözleri ve canlandırdığı ‘evin haşarı kızı’ rolüyle daha o yıllarda herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Uzun kariyeri boyunca birçok Film ve dizide oynayan Applegate, Primetime Emmy Ödülü kazandı ve dört kez Altın Küre’ye bir kez de Tony Ödülü’ne aday gösterildi.

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50 yaşındaki oyuncu, bir süredir dijital platformlar için çekilen dizilerde rol alıyordu ve kariyerinin olgunluk döneminin tadını çıkarıyordu. Ancak yıllar önce onu pençesine alan hastalıklar bir kez daha yoluna çıktı ve Christina Applegate için yine zorlu bir mücadele süreci başladı. 2008 yılında meme kanseri teşhisi alan yetenekli oyuncu çift mastektomi operasyonu geçirdi; yani her iki memesi de kanser nedeniyle alındı. Bu zor süreç mücadeleci ruhunu durdurmaya yetmemişti. Applegate hem kariyerini sürdürdü hem de kendisi gibi bu tür hastalıklarla yaşayanlara umut veren bir duruş gösterdi, paylaşımlarıyla zor durumdaki herkesle dayanışmaya çalıştı.

KANSERİ 2 KEZ YENDİ

kanser Applegate’in kapısını 2017 yılında bir kez daha çalacaktı. Yapılan bir testte kendisini kanser geliştirmeye yatkın hale getiren BRCA1 gen mutasyonuna sahip olduğunu keşfetti. Kanseri bir kez yenen oyuncu bu kez de “yenilmeyeceğim” dedi ve hastalığın ona gelmesini hiç beklemeden yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırmayı tercih etti.

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Sağlığıyla ilgili bu kadar çok soruna ve ölümden dönmesine rağmen Christina Applegate hayatının aşkını bulmuş, Hollandalı basçı kocası Martyn LeNoble'la 2013 yılında evlenmişti. Çift, bu sevgi dolu yuvada 2011'de dünyaya gelen Sadie adındaki kızlarıyla birlikte yaşıyor. Her şey yolunda giderken ve Christina Applegate, dijital platform dizisi ‘Dead to Me’de oldukça başarılı bir performans gösterirken hayat onu bir kez daha, oldukça zorlayıcı ve ıstırap verici bir hastalıkla tanıştırdı.

GEÇEN YIL MS TEŞHİSİ ALDI

Güzel yıldıza 2021 yılının ağustos ayında MS (Multiple sclerosis) teşhisi kondu. Multiple Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığına verilen isim. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hastaların hayatını çok zorlaştıran etkileri var. Şu anda tedavisi olmayan ve ömür boyu süren bu hastalık halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük ve hatta idrar kaçırmaya varan yıkıcı etkileriyle hastaların hayatını adeta bir kâbusa çeviriyor.

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Geçtiğimiz günlerde The Kelly Clarkson Show'a konuk olan ve hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki yıldız, multipl skleroz teşhisi aldıktan sonra, insanların onun yanındayken daha rahat hissetmelerini sağlamak için mizahı kullanmaya başladığını itiraf etti. “Mizah bana kalkan oluyor, beni ayakta tutuyor, ama tabii ki, içten içe, bazı şeyleri hissediyorsunuz” diyen Applegate “Bunu bir şekilde dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum.” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı. "ARTIK ENGELLİYİM AMA İNSANLAR YANIMDA RAHAT ETSİN İSTİYORUM"

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“İnsanlar beni artık engelli biri olarak görüyorlar ve ben de kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Buna gülebilmemiz de rahat hissetmenin en iyi yolu.” diyerek komedi yeteneğinin hayatındaki yeni durumu nasıl hafiflettiğini aktaran Christina Applegate “Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl MS teşhisi konması ve bedenime, aklıma, ruhuma olanlar inanılmaz zordu. Tabii ki kimsenin yanında olmak ya da bu konuda konuşmak istemiyordum ama işe gitmek ve başladığım diziyi bitirmeye çalışmak inanılmaz derecede zordu.” diyerek hastalığına rağmen son sezonunun çekimlerini tamamladığı dizisini de anlattı. Applegate söyleşide Clarkson'a, diziye geri dönmesinin ona duygularını ifade etmesi için bir çıkış yolu sağladığını açıkladı. ŞAKA YAPARAK HASTALIĞINI UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

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Applegate, MS teşhisinden bu yana ilk kez, ünlü Hollywood Walk of Fame’de adına verilen yıldızı kutlamak için halkın önüne çıkmıştı. Orada bile şaka yapmaya çalışan Applegate rahatsızlığı nedeniyle uzun süre ayakta duramadığını belirterek “Aa bakın bu arada benim bir hastalığım var. Fark etmediniz mi? Ayakkabı giymiyorum! Her neyse, buna gülmeniz gerekiyor” demiş, ancak sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı. Cesur savaşçı şimdi, teşhisini almasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişken, sosyal medya hesabından duvara dayanmış birkaç bastonun fotoğrafını paylaşıyor ve “Hangisini seçsem acaba?” diye soruyor. Artık özel gecelere ya da galalara katılacağı zaman bu gösterişli gözüken, süslü, özel yapım bastonları kullanmak zorunda.

“İnsanlar ilk kez beni olduğum gibi görecek. Neredeyse 20 kilo aldım. Bastonsuz yürüyemiyorum. İnsanların tüm bunların çok farkında olduğumu bilmesini istiyorum” diyen Christina Applegate, dizisinin son sezonunu da çekip bitirmeyi başardı. Kameraların karşısına geçip gülümseyerek kameralara poz verirken ayakta durabilmek için acı çekeceğini gönül rahatlığıyla paylaşıyor dünyayla. Yaşadıklarını yine saklamıyor. Daha önce yaptığı gibi, kanseri yenerken durduğu gibi sağlam duruyor. Bu hem dünyaya hem de onu yenmeye çalışacak hastalığına bir mesaj gibi sanki. Biz de bu mesajını görüyor ve ona mutlu geçireceği daha uzun yıllarla dolu bir ömür diliyoruz.