Boşanma davası değil adeta savaş… İki gün arayla polisi aramışlar: Yardım edin karım beni dövecek!

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HAMİLEYKEN ALDATILDI, YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gerçek adı Alaina Antoinnette James olan 29 yaşındaki Bonnie Rotten, son iki aydır, Instagram'da 53 yaşındaki eşi Jesse James hakkında yaptığı açıklama, daha doğrusu suçlama ile gündemde. Eski bir yetişkin filmi oyuncusu olan ve önceki evliliğinden 6 yaşında bir kızı bulunan Bonnie Rotten, 2015’te Film çekmeyi bıraktığını açıklamıştı. Bonnie, kızı olduktan sonra daha sakin bir hayatı seçmişti. 2021’de Jesse James’e gönlünü kaptırdı, çift 25 Haziran’da evlendi. Bu mutlu evlilik bir de bebek haberiyle taçlanacaktı. Bonnie Rotten hamileydi ancak hamilelik haberi bir skandalla gölgelendi ve ortalık toz duman oldu. Her şey sosyal medya üzerinden ve böylelikle de dünyanın gözü önünde yaşanacaktı. HERKESİ ALDATMASIYLA ÜNLÜ ADAMLA EVLENDİ

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Bugüne kadar dört evlilik yapan, bu evliliklerin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanan Jesse James gerçekte bir televizyon ünlüsü. Motosikletler ve diğer motorlu araçlarla ilgili sevilen programlara imza atan James, bu ünü sayesinde açtığı dükkanını da işletmeye devam ediyor ve hem şöhretli bir adam hem de hatırı sayılır bir servete sahip. Ama onu herkes ilk olarak Oscar’lı yıldız Sandra Bullock’la yaptığı evlilikle tanımıştı. Sandra Bullock’u da aldatan ve kapı dışarı edilen bu adam sonraki evlilik ve ilişkilerinde de hep aynı hatayı yaptı ve ünlüler dünyasında aldatan adam olarak kötü bir ün kazandı. Ama yine de neredeyse yarı yaşında sayılabilecek genç ve güzel bir kadının gönlünü çalmayı başardı ve onunla evlendi.

BEBEĞİNİN ULTRASON GÖRÜNTÜSÜYLE İFŞA ETTİ

Birbirlerine çok aşık gibi görünen Bonnie Rotten ve Jesse James’in evliliğinin çatırdaması ise yine uzun sürmeyecekti. Daha haziran ayında evlenen ve birlikte mutluluk pozları veren çiftin arasına yine bir başka kadın girmişti. Tam da hamile kalmışken ve bebeğini heyecanla beklerken aldatıldığını öğrenen Bonnie Rotten, karnındaki bebeğin ultrason görüntüsünü Instagram hesabından paylaşıp “Ben onun çocuğunu doğurmayı beklerken Jesse James beni başka kadınlarla aldatıyor” deyince kıyamet koptu. Üstelik genç kadın kendisini uyaranların sözünü dinlemediği için pişman olduğunun da farkındaydı. Bonnie “Kimseyi dinlemedim ve başıma bu geldi. Şimdi beni uyaranlar benimle dalga geçecek ama hiçbir şey canımı Jesse’nin yaktığı gibi yakamaz” diye içini döktü.

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ÖZÜR DİLEDİ, KARISINA ÖVGÜLER DİZDİ

Bu suçlamalar ortaya dökülünce paylaşım yapma sırası da bu kez Jesse James’e gelmişti. Jesse, hamile eşinin iddialarına hafta sonu yaptığı paylaşımlarla yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. 53 yaşındaki James, Bonnie Rotten'a sadakatsizlik ettiğini inkar etse de, eski kız arkadaşlarından birine mesaj attığını itiraf etti. “Bebeğim ben seni aldatmadım yemin ederim! Kavga ettiğimiz için üzgünüm. Kavga ederken sana 'geri zekalı' dediğim için özür dilerim.” diye söze başlayan kötü şöhretli koca “Bunun seni daha da kızdırdığını ve durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Haddini aşan, çocukça ve olgunlaşmamış bir tavırdı. Bunu yaptığım için üzgünüm” özrüyle devam etti. Jesse James, bir yandan özür diliyor bir yandan da hamile karısına övgüler düzmeye devam ediyordu:

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“Lütfen bil. Seni aldatmayı hiç düşünmedim. Seni asla aldatmaya çalışmadım. Seni aldatma dürtüsüne hiç sahip olmadım. Sonsuza kadar istediğim tek kişi sensin. Peşimde dolaşan her hatuna sana aşık olduğum ve artık onları göremeyeceğimi söyledim. Bunu bana olan güvenini güvence altına almak ve sana doğru davranabilmek için yapıyorum. Bir erkek daha başka ne yapabilir ki?”

OLAY BÜYÜDÜ, ALDATMA HİKAYESİ ŞİDDET HİKAYESİNE DÖNDÜ

Belgelere göre Bonnie Rotten kocası hakkındaki suçlamaları gündeme getirir getirmez boşanma davası açarak mahkemeye evrakları yollamış. Hamileyken aldatılmayı kendine yediremeyen ve incinen gurunu boşanarak tamir etmeye karar veren Bonnie’nin bu kararı ise henüz Jesse James tarafından onaylanmış değil. 29 yaşındaki Rotten, James'i kendisini aldatmakla alenen suçladıktan sonra 1 Aralık'ta boşanma davası açtı. Jesse James ise suçlamaları reddetti ve Rotten'ın eve dönmesi için yalvardı. İlişkilerine bir kez daha şans tanımak isteyen çift tekrar aynı evde bir araya geldi. Ama bu karar sorunları çözmedi: Rotten, 6 Aralık'ta ikinci kez boşanma davası açtı. Bu dava nasıl sonuçlanacak henüz belli değil ama bu ayrılığın yeni ortaya çıkan çarpıcı detayları olayın basit bir aldatmanın ötesinde olduğunu kanıtlar nitelikte. 911'İ ARAYIP POLİSTEN YARDIM İSTEMİŞ

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RadarOnline isimli internet sitesine yüklenen ses kayıtları hem Bonnie Rotten’ın hem de Jesse James’in ayrı ayrı şekilde acil yardım hattı 911’i aradığını ve polisten yardım istediğini ortaya çıkardı. Kolluk kuvvetleri 28 Kasım'da Bonnie Rotten’dan gelen acil çağrı üzerine James'in Teksas'taki evine çağrıldı. Kocası Jesse James’ten fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadın polise gözyaşları içinde yaptıkları kavgayı anlatıyordu. Bu konuşma sorasında evde olan James’in sesi içeriden geliyor, kadın kendini korumak için odaya kilitlese de Jesse James tekrar onun bulunduğu yere gelip kadına bağırıyor ve hararetli kavga esnasında tartaklıyordu. Tüm bu olanların ardından Bonnie Rotten boşanmaya çalıştığı kocasına karşı uzaklaştırma emri çıkarttırdı ve onunla aynı evde ya da yakında olmanın can güvenliği için tehlike oluşturduğunu iddia etti.

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Eşiyle daha önce de sürekli tartıştığını ancak bunun fiziksel şiddete dönüşmediğini söyleyen Bonnie, o gece Jesse’nin yatakta yanına uzanıp kendisinden elini tutmasını istediğini, bunu reddedince ise tartışmanın alevlendiğini söyledi. İtişmeye başlayan Bonnie ve Jesse kendilerini kaybedince Bonnie düştü ve parmağını burktuğunu söyledi. Evde silah olduğunu ancak eşinin silahını kullanmayacağından emin olduğunu söyleyen Bonnie polisleri daha fazla zarar görmeyeceğine ikna etti. Oysa barışmaya ve evliliklerine bir şans daha vermeye karar çift daha geçen haftalarda arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmişti.

"İMDAT KARIM BENİ DÖVÜYOR"

Bundan daha tuhafıysa yine RadarOnline tarafından paylaşılan bir başka ses kaydında duyulan Jesse James’in sesiydi. Jesse James, hamile karısı Bonnie Rotten'ı kendisine vurmakla suçlayarak polisi Teksas'taki evine çağırdı. Tüm bunlar Bonnie Rotten’ın Jesse James’i aynı şeyle suçlamasından tam iki gün sonra, 30 Kasım’da yaşanmıştı. İlk 911 aramasında, Bonnie James'i kolunu kapıya çarpmakla suçlamıştı. 2. aramada ise James işlerin daha da kötüye gittiğini söyledi. Hatta iddiasına göre arama yapmak için hizmetçisinin telefonunu kullandı. Operatör, James'e tartışmanın sözlü mü yoksa fiziksel mi olduğunu sordu. Jesse James önce tartışmanın fizikselleşmenin eşiğinde olduğunu söyledi. “Karımın yardım alması gerekiyor” dedi. James bu konuşmayoı yaparken de arkadan Bonnie’nin bağırdığı duyuluyordu. “Bence o manyak ve çıldırmış gibi ve artık şiddet kullanmaya başlıyor. Telefonumu aldı; bunların hepsini şu anda ne için kaydediyor bilmiyorum. Ve bu, 2 gece önce olanla aynı şey ve o giderek daha fazla kontrolden çıkıyor. Ve bana vurmaya başladı” diyen Jesse James hamile eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. BİRBİRLERİNİ DÖVÜP AYNI EVE GERİ DÖNDÜLER!

Operatör, Rotten'ın James'in evine nasıl girdiğini sordu. James karısının kapı kodunu bildiğini ve içeri böyle girebildiğini söyledi. 6 Aralık'ta ikinci kez boşanma davası açan Rotten, 7 Aralık'ta da Jesse James için uzaklaştırma kararı çıkardı. 28 Kasım ve 30 Kasım'da yaşanan olayları da mahkemeye sunduğu dilekçesinde anlattı. Ancak tüm bunlar yaşandıktan sonra birlikte yemeğe çıkan ve evliliklerindeki problemleri aşmaya çalıştıklarını söyleyen çiftin mahkemeye sundukları boşanma ve uzaklaştırma talepleri reddedildi. İkisi şu anda James'in Texas’taki evinde birlikte yaşamaya devam ediyor. Ancak bu sağlıksız olduğu çok belli olan git gelli ilişki daha nereye kadar devam edecek kimse bilmiyor…