Meme kanserini yenen Christina Applegate, MS hastasÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

49 yaÅŸÄ±ndaki Applegate, Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Merhaba arkadaÅŸlar. BirkaÃ§ ay Ã¶nce MS teÅŸhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk" diye yazdÄ±.

Ã–ZEL HAYATINA MAHREMÄ°YET Ä°STEDÄ°

Applegate, kendisi de MS hastasÄ± olan birÃ§ok kiÅŸiden bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi. Oyuncu, bunun zorlu bir yol olduÄŸunu vurguladÄ± ve yolun ne olursa olsun devam ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Christina Applegate, mesajÄ±nda takipÃ§ilerinden ve hayranlarÄ±ndan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n ve hastalÄ±k sÃ¼recinin mahremiyetine saygÄ± istediÄŸini belirtti.



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MEME KANSERÄ°NÄ° YENMÄ°ÅžTÄ°

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Married With Children, Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, The Big Hit, The Sweetest Thing, Grand Theft Parsons ve Anchorman: The Legend of Ron Burgundy gibi yapÄ±mlarla tanÄ±nan Christina Applegate, 2008 yÄ±lÄ±nda da meme kanserine yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Tedavinin bir parÃ§asÄ± olarak da iki memesini birden aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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O DA MS TEDAVÄ°SÄ° GÃ–RÃœYOR

Christina Applegate, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda MS hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden tek Ã¼nlÃ¼ deÄŸil. 49 yaÅŸÄ±nda olan bir baÅŸka oyuncu Selma Blair de bir sÃ¼redir MS tedavisi gÃ¶rÃ¼yor. Blair, hastalÄ±k ve tedavi sÃ¼reÃ§lerini de bir sÃ¼redir sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. ÃœnlÃ¼ oyuncu, bu ÅŸekilde hastalÄ±k hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k yaratmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.





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O DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana MS tedavisi gÃ¶ren Selma Blair, teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Oyuncu, "Ama bunlar panik gÃ¶zyaÅŸlarÄ± deÄŸildi. Bunlar artÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmiÅŸ bir bedenin iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼m gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ydÄ±. Ve bu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n iÃ§inde biraz da rahatlama vardÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu. Blair hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "saldÄ±rgan" bir tÃ¼r MS olduÄŸunu da saklamadÄ±.





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AÄ°LE VE DOSTLARDAN DESTEK

HastalÄ±ÄŸÄ±n etkileriyle mÃ¼cadele ettiÄŸini ifade eden Blair, "bazen dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bazen elindekileri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve zihninin bulanÄ±k olduÄŸunu" dile getirmiÅŸti. Selma Blair, sosyal medya hesabÄ±ndan da hastalÄ±ÄŸÄ± ve tedavilerle ilgili sÃ¼reÃ§leri sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±yor. Selma Blair, ailesi ve dostlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle moral bulduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.





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TEDAVÄ°NÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASI OLARAK KEMOTERAPÄ° GÃ–RDÃœ

MS tedavisinin bir parÃ§asÄ± olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle paylaÅŸan Blair, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha da iyiye gideceÄŸinden emin olduÄŸunu da belirtti.Tedavi yÃ¼zÃ¼nden saÃ§larÄ± dÃ¶kÃ¼len Selma Blair, bunun kendisi iÃ§in Ã§ok da bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini yine sosyal medya Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.





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'BIRAKAYIM BEDENÄ°M KENDÄ° Ä°YÄ°LEÅžSÄ°N'

Bir Ã§ocuk annesi Selma Blair, tedavi nedeniyle gÃ¶zlerinin eskisi kadar iyi gÃ¶rmediÄŸini belirterek bu yÃ¼zden telefonuyla eskisi kadar vakit geÃ§iremediÄŸini, sosyal medyayla ilgilenemediÄŸini de belirtmiÅŸti. Blair, bazen endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun kalÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Ama sonra biliyorum... BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸÃ¼phelerin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kapatÄ±yorum. Ä°yi olacak. Sinir sistemime bir ÅŸans vereceÄŸim, kendimi kahkahalara boÄŸacaÄŸÄ±m. BÄ±rakayÄ±m bedenim iyileÅŸsin" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.





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MS (Multipl Skleroz) HASTALIÄžI NEDÄ°R?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldÄ±ran kronik bir hastalÄ±ktÄ±r. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.Yorgunluk, dÃ¼zgÃ¼n yÃ¼rÃ¼yememe, kaslarda gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ve gÃ¶rme bozukluklarÄ± gibi belirtilerle ortaya Ã§Ä±kan MS, sinir sistemini zayÄ±flatan bir hastalÄ±k.

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