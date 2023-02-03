Ünlü yıldızdan Brad Pitt itirafı: Onunla sevgiliyken giydiğim elbiseyi saklıyorum

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Onlar aşk yaşarken doğan çocuklar şimdi artık neredeyse 30 yaşına geldi ama bu ikilinin birlikteliği hiç unutulmadı. Aşkları başladığında kameralar önünde evli bir çifti canlandırmışlardı, hayranları onları gerçekten de birlikte görmek istedi. Bunun için gereken tüm adımları atıp nişan da yaptılar ama aşk hikâyeleri yarım kaldı ve mutluluğu başka kollarda buldular.

59 yaşındaki Brad Pitt ve 50 yaşındaki Gwyneth Paltrow, hâlâ çok iyi iki arkadaş. Ne kırgınlık, ne yeni aşklar ne de yaptıkları evlilikler aralarına giremedi ve onlar yaşadıkları aşkın romantik hatırasını hep kalplerinde taşıdılar. Ve her şeye rağmen yıkılmayan bu dostlukla herkese örnek oldular.

Üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da onların aşkı hiç unutulmadı

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Gwyneth Paltrow’un, Brad Pitt’in ardından hayatına giren ünlü isimler olmaya devam etti. En sonunda Coldplay grubunun solisti Chris Martin’le evlendi ve iki çocuğu oldu. Güzel yıldız 2018’den beri ünlü yapımcı Brad Falchuk’la mutlu bir evlilik yaşıyor.

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Brad Pitt de önce Jennifer Aniston sonra da Angelina Jolie’yle evlendi. Jolie’nin üç evlatlık çocuğuna da babalık yapan Pitt, yıldız oyuncuyla üç de biyolojik çocuk sahibi oldu. 2005’te başlayan bu aşk, 2016’da Angelina Jolie’nin mahkemeye boşanma dilekçesini sunmasıyla bitecekti. Bu çekişmeli boşanma davasında en sonunda mahkeme Jolie ve Pitt’i 2019’da resmen bekar ilan etti. Ama ünlü çiftin çocuklarıyla ilgili davalar henüz sonuçlanamadı.

Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt, birlikte oldukları yıllar boyunca saçlarını benzer şekillerde kestirdi, benzer tonlarda, benzer giysiler seçti ve bu görüntüleriyle de ünlendi

Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt, ikisi de henüz yeni ünlenmeye başlamış gencecik oyuncularken 1994 yılında Seven filminde birlikte rol almışlardı. Sette başlayan bu aşk giderek büyüdü. 90’ların en popüler çifti olmuşlardı. Birbirlerine çok yakıştırılan bu iki sarışın yıldız sevgili olduktan sonra moda tercihleriyle de çok konuşuldular.

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Saçlarını birbirlerine benzer şekillerde kestiriyorlar, aynı şekle sahip güneş gözlükleriyle dolaşıyorlar, kıyafetlerinde aynı renkleri ya da kumaşları tercih ediyorlardı. Zaten hâlâ moda konusunda birer ikon kabul edilen Paltrow ve Pitt, 30 yıl önce, bir çift olarak çoktan bu konuda bir efsane olmayı başarmışlardı.

Gwyneth Paltrow’un yaşadığı en büyük aşklardan biri artık Hollywood’un en büyük ismlerinden biri haline gelen, 59 yaşında olmasına rağmen kadınların aklını başından alan, erkekleri de kıskandıran Brad Pitt’le yaşadığıydı. Şimdilerde adı ‘esmer güzeli’ denen Ines De Ramon’la anılan Brad Pitt, ünlü yıldızlarla dolu aşk geçmişinde, Angelina Jolie ve ondan önceki eşi Jennifer Aniston’dan da önce gönlünü, o günlerde daha 22 yaşında olan bu sarışın güzele kaptırmıştı. İkili 1994-97 yılları arasında, herkes tarafından evlilikle sonuçlanacağı düşünülen bir ilişki yaşadılar. Brad Pitt, Gwyneth Paltrow’dan bahsederken “Onu ilk gördüğüm anda anlamıştım” diyordu aşkları ilk ortaya çıktığında. Genç kadının güzelliğinden ve karizmasından çok etkilendiği her halinden belli olan Pitt, onu ailesiyle tanıştırmış ve 1996’da da evlenme teklif etmişti. Çift, 1997’de ayrılmadan önce aslında nişanlıydı. Herkes bu güzellikleriyle herkesi büyüleyen çiftin evlenmesini beklerken bir anda ayrıldılar. Giyinişleri, benzer saç kesimleri, açıklamaları herkesin dilindeydi ama büyü bozuldu, yollar ayrıldı.

#metoo kampanyası sırasında sayısız kadın oyuncuyu taciz ettiği kanıtlanan Holywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın Gwyneth Paltrow’u da taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Bu korkunç olay yaşandığı günlerde Brad Pitt’in bu sebepten Harvey Weinstein’ı yumrukladığı da yıllar sonra gün ışığına çıktı.

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Pitt’le ayrılığının üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra Goop adında bir cilt bakım ve moda markası yaratan Gwyneth Paltrow, şimdilerde hem başarılı bir iş kadını hem de hâlâ önemli bir moda otoritesi olarak kabul ediliyor. Ve sık sık bu konuyla ilgili olarak yayınlara davet ediliyor, eğlenceli ve bilgilendirici programlar yapıyor.

İşte bu yayınların sonuncusunda, hayranlarına kendi gardırobunu açan ve giyim zevkiyle ilgili ipuçları veren yıldız, ilginç bir de itirafta bulundu. Ve bu itiraftan öğrendiğimiz kadarıyla Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt onlarca yıl önce ayrılmış olsa da, Gwyneth Paltrow hâlâ bu efsane aşka dair özel anılara sahip - özellikle de o sırada giydiği kıyafetler söz konusu olduğunda…

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Çift, aşklarını dolu dizgin yaşadıkları 1996’da birlikte katıldıkları bir galanın ardından çıktıkları romantik randevuda yine her zamanki gibi birbiriyle uyumlu bir görünüme bürünmüşler, o gece herkesin bakışlarını üzerlerine toplamışlardı. Brad Pitt, beyaz bir tişört ve pantolonun üzerine giydiği pastel renklerdeki çizgili süveteriyle hem rahat hem de şık olunabileceğini kanıtlamış, Gwyneth Paltrow’sa yakışıklı aşkının kollarında poz verirken bembeyaz, çiçek işlemeli Calvin Klein marka bir elbise giymişti. Ve çift bu havalı görünümlerini alışıldık şekilde, aynı model güneş gözlükleriyle süslemişti.

Ünlü yıldızın dolabında duran ve hâlâ giydiği o çiçekli elbise

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İşte bu efsane görünümü yaratan o beyaz çiçekli elbise hâlâ Gwyneth Paltrow’un dolabında duruyor ve aktris 27 yıl sonra onu giymeye devam ettiğini açıklıyor. Paltrow programda elbiseyi gösterirken “New York’taki o gala gecesi randevusunda giymiştim. 90'ların pervasızlığını yansıtan çok güzel bir elbiseydi. Ve ona hâlâ sahip olduğum ve giyebildiğim için çok şanslıyım” diyordu.

Güzel yıldız 1999'da ilk Oscar2ını kazandığında giydiği elbiseyi de kızı için hâlâ saklıyor

Gwyneth Paltrow’un, dolabında sakladığı tek şey Brad Pitt ’le aşkını hatırlatan bu elbise değil elbette. Adeta bir kopyası kadar kendisine benzeyen ve moda dünyasına adım atacağı kesin gibi görünen kızı Apple Martin için de birçok kıyafetini saklıyor.

“Kızım 90’lardan kalan bu parçalara sahip olacağı için çok şanslı” diyen Gwyneth Paltrow kariyerinin dönüm noktası olan ve ilk Oscar’ını kazandığı gece giydiği meşhur bebek pembesi Ralph Lauren tafta elbisesine de hâlâ gözü gibi bakıyor.