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ARTIK YENÄ° KRAL VAR AMA KRALÄ°Ã‡E UNUTULMADI

YarÄ±n yani 6 MayÄ±s'ta, yÄ±llarÄ±n veliahtÄ± Charles, Kral 3. Charles olarak taÃ§ giyecek. Tabii eÅŸi Camilla da. BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana. Ama Charles'Ä±n tahtÄ± devraldÄ±ÄŸÄ± annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth de tam olarak unutulmuÅŸ deÄŸil. Elbette bir de taÃ§ giyme tÃ¶renine katÄ±lmayacak olan, ailenin kÃ¼Ã§Ã¼k gelini Meghah Markle var diÄŸer yanda.Â

ArtÄ±k netleÅŸen duruma gÃ¶re Meghan Markle tÃ¶rene katÄ±lmÄ±yor. Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla birlikte ABD'deki evinde kalacak. Fakat kocasÄ± Harry, kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine Londra'ya gidip herhangi bir konuk gibi tÃ¶reni izleyecek. Belirtilene gÃ¶re fazla oyalanmadan yani diÄŸer etkinliklere katÄ±lmadan evine dÃ¶necek.Ama bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼n Ã¶ncesinde ne 70 yÄ±l boyunca tahtta oturan ama artÄ±k hayatta olmayan KraliÃ§e unutuldu ne de ailenin gelinlerinden Meghan Markle.

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YAÅžASAYDI TÃ–RENE GÄ°TMEMESÄ°NE MEMNUN OLURDU

BazÄ± iddialara gÃ¶re de eÄŸer KraliÃ§e hayattÄ± olsaydÄ± Meghan'Ä±n bu Ã¶nemli gÃ¼nde orada olmamasÄ±na Ã¼zÃ¼lmek yerine sevinirdi. Bunun nedenine gelirsek... Son gÃ¼nlerde Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda, bazÄ± ÅŸahitler tarafÄ±ndan desteklenen bir sÃ¶ylenti aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti.

Bu anlatÄ±lana gÃ¶re her zaman mesafeli duruÅŸuyla, aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan kelimeleri tartmasÄ±yla bilinen KraliÃ§e 2. Elizabeth bile hayatÄ±nÄ±n son haftalarÄ±nda, kendini tutamayÄ±p her zamanki "terbiyesini bozmuÅŸ." Kimsenin kendisinden beklemediÄŸi bir kelimeyi kullanmÄ±ÅŸ. Hem de torunu Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan iÃ§in!

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The Spectator adlÄ± yayÄ±n organÄ±ndan Kara Kennedy'nin aileye yakÄ±n bir kaynaÄŸa dayandÄ±rarak ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiaya gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth, Meghan Markle hakkÄ±nda kendisinden beklenmeyecek bir kelime kullandÄ±. Ve onu 'uÄŸursuz' diye tanÄ±mladÄ±.Â

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re KraliÃ§e'nin sabrÄ±nÄ±n taÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli ettiÄŸi o anlar, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda Balmoral Åžatosu'nda dÃ¼zenlenen bir resepsiyonda yaÅŸandÄ±. Ki, o dÃ¶nemde 96 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§e 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozuluyordu. Hatta bir ay bile dolmadan hayata veda etti.

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19 MayÄ±s 2018'de, Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, KraliÃ§e'nin aileye yeni katÄ±lan gelire bu bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â

Kara Kennedy'ye konuÅŸan kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olay ÅŸÃ¶yle gerÃ§ekleÅŸti: AkÅŸam yemeÄŸi Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen kokteylde bir grup insan KraliÃ§e ile sohbet ediyordu. O sÄ±rada konu dÃ¶ndÃ¼ dolaÅŸtÄ± Harry ile Meghan'a geldi. KraliÃ§e, Harry'nin Meghan ile tanÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra yaÅŸananlarÄ± "tam bir felaket" olarak nitelendirdi. Meghan'dan da "uÄŸursuz" diye sÃ¶z etti.

Haber kaynaÄŸÄ± sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:"O noktaya kadar KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini biliyorduk. YaÅŸayacak sadece aylarÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸlerin ilerleme ÅŸekli konusunda piÅŸman olmuÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu."

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KRALÄ°Ã‡E BÃ–YLE SÃ–ZLER KULLANMAZDI

Olaya tanÄ±k olan kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu sÃ¶zler duyanlar Ã¼zerinde soÄŸuÅŸ duÅŸ etkisi yarattÄ±. Hatta birÃ§ok kiÅŸi KraliÃ§e'nin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan bu alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k sÃ¶zler Ã¼zerine kaÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Kennedy'nin kaynaÄŸÄ± "Bu, Meghan'Ä± tanÄ±mlamak iÃ§in bu tÃ¼r bir sÃ¶zcÃ¼k kullanan KraliÃ§e'nin karakterine uymayan bir durumdu. Ama belli ki doÄŸrudan Meghan'Ä±n iÃ§ini gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼." Bu kelime, o anda orada bulunan ve KraliÃ§e'yi 'dÃ¼nyanÄ±n en baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± kadÄ±nÄ±' olarak nitelendirilen kiÅŸiler iÃ§in son derece ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±.

EVLENMEK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEYÄ°NCE ALDIÄžI YANIT ÅžAÅžIRTTI

Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda yine basÄ±na yansÄ±yan baÅŸka bir iddia, KraliÃ§e'nin daha iÅŸin baÅŸÄ±nda KraliÃ§e'nin Meghan'a bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti. Hatta kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸanan bu olayÄ± anlatan kiÅŸi de Harry'nin kendisi. Prens, ailesine sert eleÅŸtiriler yÃ¶nelttiÄŸi Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda Meghan'la evlenmek iÃ§in izin istediÄŸi babaannesi Elizabeth'ten aldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Prens, kitabÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Meghan Markle ile evlenme fikrini ailesine aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok da gÃ¼zel tepkiler almadÄ±. Ã–zellikle aÄŸabeyi William'Ä±n, kendisinden hiÃ§ beklenmeyen bir tepki verdiÄŸi hatta kardeÅŸini tartakladÄ±ÄŸÄ± biliniyor. KitabÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth ise torununun, Markle ile evlenmek iÃ§in kendisinden izin istediÄŸi konuÅŸmada ÅŸifreli bir yanÄ±t verdi.

Ä°ZÄ°N ALMA FÄ°KRÄ° RAHATSIZ ETTÄ° AMA YÄ°NE DE Ã–ÄžÃœTLERÄ° DÄ°NLEDÄ°

OlaylarÄ± kitapta, Harry'nin anlattÄ±ÄŸÄ± biÃ§imiyle bir toparlayalÄ±m: Fikirlerine gÃ¼vendiÄŸi kiÅŸiler Harry'ye Meghan Markle ile evlenmek iÃ§in babaannesinden izin almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. BaÅŸlangÄ±Ã§ta yetiÅŸkin bir adam olarak neden izin almasÄ± gerektiÄŸini kavrayamadÄ± Harry. Bu "izin alma" fikri her ne kadar ona rahatsÄ±z edici gelse de yine de KraliÃ§e 2. Elizabeth ile bir konuÅŸma yapmaya karar verdi.

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Harry'ye gÃ¶re Meghan ile iliÅŸkisi ailede bÃ¼yÃ¼k bir kaos yaratmÄ±ÅŸtÄ± ve babaannesinden kÄ±saca bir "hayÄ±r" yanÄ±tÄ± alacaÄŸÄ±ndan Ã§ok emindi. Yine de her ihtimale karÅŸÄ± zamanlamayÄ± iyi ayarlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda ailenin bir av partisi iÃ§in Sandringham'da buluÅŸtuÄŸu ve herkesin iyi hissettiÄŸi bir dÃ¶nemde KraliÃ§e 2. Elizabeth ile konuÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. KraliÃ§e'ye yalnÄ±z yakalayabildiÄŸi o anlarda da KraliÃ§e ile konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

'SANIRIM SANA EVET DEMEK ZORUNDAYIM'

Ona, Meghan'Ä± ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini ve onunla evlenmek istediÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da "Ona evlilik teklif etmeden sizden izin almaya mecbur olduÄŸum sÃ¶ylendi" dedi. Bunun Ã¼zerine KraliÃ§e "Mecbur musun?" diye sordu. Harry, babaannesine "Bana Ã¶yle sÃ¶ylendi" diye yanÄ±t verdi.

Babaanne ile torunu arasÄ±nda bir sÃ¼re sessizlik oldu. ArdÄ±ndan KraliÃ§e, ÅŸu sÃ¶zleriyle bu sessizliÄŸi bozdu: "Tamam o zaman. SanÄ±rÄ±m sana 'evet' demek zorundayÄ±m." Ä°ÅŸte onun bu sÃ¶zlerinden sonra anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Harry'nin dili tutuldu, sÃ¶yleyecek kelime bulamadÄ±.

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N YANITINI DUYDU, DÄ°LÄ° TUTULDU

Harry kitabÄ±nda babaannesinin yanÄ±tÄ±nÄ±n kendisinde ÅŸok etkisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini de satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼: " AnlamadÄ±m. AlaycÄ± mÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu? Ä°roni mi yapÄ±yordu? Bilerek mi bÃ¶yle ÅŸifreli konuÅŸuyordu? Bu yaptÄ±ÄŸÄ± bir kelime oyunu muydu?" Harry anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re cevabÄ±nÄ± verdikten sonra babaannesinin ne dediÄŸini anlayabilmek iÃ§in orada Ã¶ylece dikilip durdu. Ama sonra KraliÃ§e'nin kendisine "evet" dediÄŸine, yani onun iznini aldÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Sonra da bunu "harika" olduÄŸunu sÃ¶yleyip KraliÃ§e 2. Elizabeth'e teÅŸekkÃ¼r etti.

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