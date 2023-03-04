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OÄžLUNUN AYAKKABISININ DA TABANI DELÄ°KTÄ°

Ä°ÅŸte bunun Ã¶rneklerinden birini de BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n yeni kralÄ± 3. Charles sergiledi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ailenin kadÄ±n ve erkek Ã¼yelerinin giysilerini tekrar tekrar giydiÄŸi biliniyor. En gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeki Ã¼yelerden biri olan Prens William, aynÄ± ayakkabÄ±yÄ± ve aynÄ± pantolonu defalarca giyerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. KardeÅŸi Harry de!



Hatta bir ara Harry'nin eski ayakkabÄ±larÄ±, bir dÃ¶nem de takÄ±m elbisesinin altÄ±na giydiÄŸi ayakkabÄ±nÄ±n tabanÄ±ndaki delik sosyal medyada da basÄ±nda da gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Bunun yanÄ± sÄ±ra ailenin kadÄ±n Ã¼yelerinin, Ã¶zellikle Kate Middleton'Ä±n onlarca yÄ±llÄ±k kÄ±yafetlerini ya da ayakkabÄ±larÄ±nÄ± defalarca kullandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Hele Kate'in "efsane" diye nitelendirilen bir Ã§ift Ã§izmesi var ki Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndan beri giyiyor.

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AYAKKABILARINI Ã‡IKARINCA HERKES ÅžAÅžIRDI

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyarette sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakÄ±lÄ±rsa Ã¼lkenin yeni kralÄ± Charles'Ä±n da iki oÄŸlundan ve gelininden farkÄ± yok. Kral 3. Charles, bir sÃ¼re Ã¶nce karÄ±sÄ± Konsort KraliÃ§e Camilla ile birlikte Brick Lane'i ziyaret etti. O sÄ±rada da bÃ¶lgede bulunan tarihi camiye girdi Ã§ift. Elbette camiye girerken Camilla baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rttÃ¼. Her ikisi de iÃ§eriye girerken ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ÅŸte o anlarda da Charles ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kral'Ä±n Ã§oraplarÄ±ndan biri yÄ±rtÄ±ktÄ±! Tabii ki bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ objektiflerden kaÃ§madÄ±.

Ã‡ORAPLARIN SON KULLANMA TARÄ°HÄ° GEÃ‡MÄ°Åž

Kral Charles'Ä±n yÄ±rtÄ±k Ã§oraplarÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na da konu oldu. Bu konuda birÃ§ok kiÅŸi "TÄ±pkÄ± bizim gibi" yorumunu yaptÄ±. Charles'Ä±n kÄ±yafetlerini, yÄ±llar boyunca tekrar tekrar giydiÄŸi Ã§ok iyi biliniyor. Ama bu yÄ±rtÄ±k Ã§oraplar onun tutumlu kiÅŸiliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra artÄ±k Ã§oraplarÄ±nÄ±n son kullanma tarihini Ã§oktan doldurduÄŸu yorumlarÄ±na da neden oldu.

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Bu yÄ±rtÄ±k Ã§oraplar Kral Charles'Ä±n eÅŸyalarÄ±nÄ±, kÄ±yafetlerini defalarca kullanmasÄ±na tek Ã¶rnek deÄŸil. Bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda gittiÄŸi bir ziyarette Ã¼zerindeki palto da dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§mamÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik o paltoyu tanÄ±mak iÃ§in belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde olmak da gerekiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Charles, tam 40 yÄ±llÄ±k paltosunu giyiyordu o gÃ¼n.

80'LÄ° YILLARDAN 2000'LERE

Kral Charles, ocak ayÄ±nda eÅŸi Camilla ile birlikte Sandringham'daydÄ±. Ä°ÅŸte o gÃ¼n Ã¼zerinde onu Ã§ok eskiden beri bilenlere tanÄ±dÄ±k gelen bir palto vardÄ±. Sonra hemen arÅŸivler tarandÄ± ve o paltoyu Charles'Ä±n 1988 yÄ±lÄ±nda annesi, babasÄ±, o zaman evli olduÄŸu Prenses Diana ve iki oÄŸlu William ve Harry'ylegittiÄŸi bir ziyarette yine Sandringham'da giydiÄŸi fotoÄŸraflar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Tabii hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Charles'Ä±n paltosunun son derece kaliteli bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu da hatÄ±rlatmak gerekiyor.

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KATE VE EFSANE Ã‡Ä°ZMELERÄ°

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en tutumlu kiÅŸilerinden biri de Prens William'Ä±n eÅŸi Galler Prensesi Catherine. HalkÄ±n arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton, bir giydiÄŸini farklÄ± aksesuarlarla tamamlayarak defalarca giyiyor. Ãœstelik bu durum sadece gece elbiseleri ya da gÃ¼ndÃ¼z ziyaretlerinde giydiÄŸi kÄ±yafetlerle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Kate'in bir Ã§ift Ã§izmesi var ki hayranlarÄ± arasÄ±nda onlarÄ±n adÄ± "efsane Ã§izmeler." Ã‡Ã¼nkÃ¼ 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir zaman zaman giyiyor bunlarÄ±. Ä°lk kez Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenciliÄŸi yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bu Ã§izmeleri defalarca kullandÄ±.

Middleton bu Ã§izmelerini genellikle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na, kÄ±rsal alana gittiÄŸinde kullanÄ±yor. Aile gezisi ya da iÅŸ gezisi olmasÄ±nÄ±n da onun iÃ§in bir farkÄ± yok. Her fÄ±rsatta giyiyor Ã§izmelerini. TutumluluÄŸuyla tanÄ±nan dÃ¼ÅŸes, 475 sterlin (yaklaÅŸÄ±k 2500 TÃ¼rk lirasÄ±) deÄŸerindeki bu Ã§izmeleriyle ilk olarak 2004 yÄ±lÄ±nda St. Andrews Ãœniversitesiâ€™nden mezun olurken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

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Kate Middleton geÃ§en yÄ±l kocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Karayipler gezisinde Ã¶zellikle giydiÄŸi kÄ±yafetlerle dikkat Ã§ekmiÅŸti. O gezide bavulunda daha Ã¶nce hiÃ§ giymediÄŸi yeni kÄ±yafetler vardÄ±. BazÄ±larÄ± ziyaret edilen Ã¼lkelerin bayraklarÄ±ndaki renkler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ama iÃ§lerinde bir kÄ±rmÄ±zÄ± ceket vardÄ± ki hepsinden Ã§ok daha fazla dikkat Ã§ekti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in yeni parÃ§alarla tamamladÄ±ÄŸÄ± o ceket Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndan kalmaydÄ±. Tabii bu durum onun ne giydiÄŸini yakÄ±ndan takip edenlerin dikkatinden kaÃ§madÄ±.

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BEYAZ MANTO YILLARDIR ÃœZERÄ°NDE

Kate Middleton'Ä±n Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir kÄ±yafeti daha var aslÄ±nda: EvliliÄŸinden bile daha eski olan beyaz palto. William ile ilk kez resmi olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte giydiÄŸi o seyaz paytoyu 2020'de Prens William ile birlikte gittiÄŸi Ä°rlanda ziyanekinde gid.i DÃ¼ÅŸes'in bu gezi iÃ§in bavuluna yeni elbiselerin yanÄ± sÄ±ra eski kÄ±yafetlerini de koyduÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda bir tanesi son gÃ¼nlere damgasÄ±nÄ± vurdu: Siyah dÃ¼ÄŸmeli beyaz manto!

Middleton'Ä± takip edenler iÃ§in Reiss'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Olivia adlÄ± bu beyaz mantonun anlamÄ± bambaÅŸka. Middleton, bu paltoyla ilk kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸinde takvimler 2008 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O dÃ¶nemde Prens William ile henÃ¼z evli hatta niÅŸanlÄ± bile deÄŸillerdi. Middleton, o yÄ±l Prens'in uÃ§uÅŸ okulundan mezuniyet tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼zerinde bu beyaz manto vardÄ±. GÃ¶rÃ¼mÃ¼mÃ¼nÃ¼ yine Ä°rlanda'dakine benzer Ã§izmeler ile tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Middleton, o dÃ¶nemde sevgilisi olan William'Ä±n kuzeni Peter Phillips'in 30'uncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O partiye giderken de Ã¼zerinde yine aynÄ± beyaz manto vardÄ±. Yani Ã¶zetle Middleton, bu mantoyu tam 15 yÄ±ldÄ±r tekrar tekrar giyiyor.

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