Sözleri olay olmuştu: Kayınpederine mektup yazıp o ismi açıklamış

Haberin Devamı

ESKİSİNDEN DAHA FAZLA GÖZ ÖNÜNDE VE DAHA BAĞIMSIZ

Üstelik çift, 2020 yılında kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılmaya karar verdiklerini açıklayıp daha gözlerden uzak ve bağımsız bir hayat sürmek istediklerini söyledikleri halde.

Bu açıklamanın "gözlerden uzak" kısmı gerçek olmadı. Ama "bağımsızlık" kısmı sınır tanımaz bir durumda. ABD'ye taşındıktan sonra Harry ile Meghan, eskisinden çok daha fazla göz önünde olmaya başladılar.

Üstelik bağımsızlık konusunda da onları tutabilen yok. İngiliz kraliyet ailesinin içine doğan ve belli protokol kurallarıyla büyüyen Harry bile bütün bunları unuttu. Ailesi hakkında eskiden kimsenin aklına bile gelmeyecek kadar ağır eleştiriler sıralamaya başladı. Üstelik duracak gibi de görünmüyor.





Haberin Devamı

HER ŞEY O RÖPORTAJLA BAŞLADI

Durum böyle... Harry ile Meghan'ın İngiliz kraliyet ailesi hakkındaki bu söylemleri, ABD'ye yerleştikten sonra, 2021 yılında Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla başladı. O röportajda çift, yalnız bırakıldıklarını ileri sürdü. Meghan, oğlu Archie'ye hamileyken ruhsal bunalıma girdiğini hatta intiharı düşünecek noktaya geldiğini söyledi. Tabii aileden kimsenin kendisine yardım etmediğini de.

Ve en büyük itiraf sonra geldi. Harry ile Meghan,aileden birinin, dünyaya gelecek bebeklerininten rengi konusunda spekülasyonlar yaptığını söyledi. Yani çift, aileyi düpedüz ırkçılıkla suçladı. Bu konuyu gündeme getiren kişinin kim olduğunu ise söylemediler. Ama kim olmadığını hemen açıkladılar: Doğacak bebeğin ten rengi hakkında konuşanlar Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip değildi. Peki ama kimdi?





'MEGHAN, CHARLES'A MEKTUP YAZDI VE O İSMİ AÇIKLADI'

İşte bu konuda yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Meghan Markle, 2021 yılında kayınpederi Charles'a bir mektup gönderdi. O mektupta da Harry ile kendisinin dünyaya gelecek bebeklerinin ten rengi konusunda spekülasyon yapan kişinin ismini verdi. TheTelegraph'ın ileri sürdüğüne göre Markle, aynı mektupta İngiliz kraliyet ailesindeki bilinçsiz ırkçılıktan endişe ettiğini de vurguladı.

Haberin Devamı

Bu iddia, Meghan Markle'ın, 6 Mayıs'ta yapılacak olan Kral 3. Charles ve Camilla'nın taç giyme törenine katılmayacağını açıklamasından sonra ortaya çıktı.

Page Six'e konuşan bir kaynak "Evet, Meghan ile Charles arasında yazışmalar, mektupla vardı. Ama bunlar iki yıl önceydi. Meghan Markle'ın, Kral'ın taç giyme törenine gitmeme kararının bununla ilgisi yok" dedi.

KÖTÜ NİYET OLMADIĞI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ: The Telegraph'ın ileri sürdüğüne göre Charles ile Meghan Markle, bu yazışmalar sırasında söz konusu kişinin bu sözleri kötü niyetle söylemediği konusunda anlaştılar.





SPEKÜLASYON YAPAN KİŞİ CHARLES MI?

Bu arada Christopher Andersen'ın“Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” adlı kitabında, Harry ile Meghan'ın dünyaya gelecek olan bebeklerinn ten rengi hakkında spekülasyon yapan kişinin Charles olduğu ileri sürülmüştü.

Haberin Devamı

Kitaba göre; Harry ve Meghan’ın nişanlandığı Kasım 2017’de Prens Charles, eşi Camilla’ya, “Çocuklarının nasıl görüneceğini merak ediyorum” dedi. Camilla da “Eminim muhteşem gözükecektir” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Charles, “Demek istediğim, sence çocuklarının ten rengi ne olacak?” diye sordu.Fakat bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı.

Gözden Kaçmasın Durmadan nerede oturacağını sordu cevabı alınca Meghan gitmekten vazgeçti: Yerini beğenmemiş Haberi görüntüle





MEGHAN TAÇ GİYME TÖRENİNE KATILMIYOR

Bu arada Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine Prens Harry katılıyor. Ama Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de kalacak. Bunun nedenleri konusunda da çok iddia var. Bunlardan birine göre Harry ile Meghan, törenin yapılacağı Westmisnter Abbey'deki oturma düzenini beğenmedi. Yani kendilerine, ailenin geri kalan üyelerinden dışlanmış gibi görünen bir yer verildiği için Markle törene katılmama kararı aldı.

Haberin Devamı

Bir başka iddia daha var: O da Harry ile Meghan'ın, Prens William ile eşi Kate ve üç çocuklarının yanında geri planda kaldıklarını hissetmesi.