Annesinin sadık çalışanına acımadı: Evinden çıkardı, telefon hattını kestirdi

Haberin Devamı

ÜLKLERİNİ YAVAŞ YAVAŞ PLANLARINA GÖRE BOŞALTIYOR

Bütün bunlar henüz tam olarak gerçekleşmedi. Her ne kadar kendilerine eleştiriler yağdıran küçük oğlu Harry ve karısı Meghan'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını elinden almamış olsa da bu yeni kralın hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle de ailenin sahip olduğu mülkler anlamında. Bu konudaki en çarpıcı adım, Charles'ın, Harry ve Meghan'dan, kendilerine Kraliçe tarafından düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'ı boşaltmalarını istemesi oldu.

Ondan önce de adının karıştığı seks ticareti skandalı nedeniyle unvanları alınan kardeşi Andrew'yu Buckingham Sarayı'ndan kovmuştu Charles. Oysa Andrew, artık itibarını yitirmiş olmasına rağmen, annesi Kraliçe 2. Elizabeth onun Saray'da oturmasına hatta ofisinin de orada olmasına izin vermişti. Ama Charles bunu sürdürmedi ve Andrew'dan ofisi de dahil Buckingham'dan tamamen çıkmasını istedi.

Haberin Devamı

Angela Kelly'nin evinden taşınmaya zorlandığını duyan bazı kişiler "Kraliçe'ye onca yıl hizmet etti. En azından kira ödeyip oturmasına izin verilseydi" yorumunu yaptı.

Özetle... Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten farklı düşünüyor bazı konularda Charles. Bu konudaki en yeni adımlarından birini daha attı. Bu durum Andrew'nun Buckingham'dan, Harry ve Meghan'ın Frogmore'dan kovulmasından daha fazla ses getirdi.

KRALİÇE'NİN 'SAĞ KOLU' OLARAK BİLİNİYORDU... YAŞADIĞI EVDEN ÇIKARDI

Charles, 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden sadece bir hafta önce, ailenin yakın çevresinden birini, o çemberin dışına itti. Onu yıllardır yaşadığı evinden çıkardı, hatta telefon hattını da kestirdi. Söz konusu kişi, 30 yıla yakın bir süre annesinin moda danışmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda onun 'sağ kolu' ve sırdaşı da olan 64 yaşındaki Angela Kelly.İddialara göre Charles, zaten Kelly'den hoşlanmıyordu ve artık onu aile çevresinden uzaklaştırmaya karar verdi.

Haberin Devamı

Covid 19 pandemisi sırasında yaşanan izolasyonlarda bile Kraliçe'nin yanından ayrılmayan, kocası Prens Philip öldüğünde acısını onunla paylaşan Angela Kelly, durumu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Buna göre Kelly, yıllardır yaşadığı Windsor'daki evinden taşınıp Peak District'te başka bir eve yerleşiyor.

Angela Kelly, Windsor'daki evinden taşınacağını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Aynı zamanda, Kraliçe için çalışırken kullandığı cep telefonu hattının da iptal edildiğini belirtti.

Kelly söz konusu paylaşımında Windsor'daki evinin bahçesini gösteren bir fotoğraf yer verdi ve şu satırları yazdı: " Veda etmeye hazırlanıyorum. Nihayet "benim" diyebileceğim yeni evime taşınıyorum."

Haberin Devamı

Bu arada Angela Kelly, arkadaşlarının yorumlarına da yanıt verdi. Bunlardan birinde çalıştığı sırada kullandığı cep telefonu hattının kesildiğini belirtti. Söz konusu yazışmada Kelly arkadaşına "Kullandığım hat kesildi. Ama sende bu numara var mı?" diyerek artık eski numarasının kullanımda olmadığını ifade etti.

BENDEN NEFRET EDENLER UMURUMDA BİLE DEĞİL: 1994 yılından bu yana Kraliçe için çalışan Kelly ise bu konudaki duygularını sosyal medya paylaşımlarında dile getirdi. Kelly "Kimin benden hoşlandığı ya da kimin hoşlanmadığı konusunda endişe etmek için çok yaşlıyım. Yapacak daha önemli işlerim var. Eğer beni seviyorsanız ben de sizi severim. Beni desteklerseniz ben de sizi desteklerim. Eğer benden nefret ederseniz bunu umursamam."

'AİLEYİ BÖYLE Mİ KÜÇÜLTÜYOR?

Her ne kadar Angela Kelly, başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerini önemsemediğini belirtse de yakın arkadaşları, onun bunları hak etmediğini savundu. Arkadaşlarının ileri sürdüğün göre Kelly, Kraliçe'nin ölümünden sonra İngiliz kraliyet ailesinden hoş olmayan bir muamele gördü.

Haberin Devamı

Kraliçe Elizabeth, 2018 yılında Londra Moda Haftası'nda bir defile izlemeye gittiğinde yanında Angela Kelly de vardı. İki sırdaş, o gün defileyi Anna Wintour ile birlikte izledi.

Kelly'nin yaşadığı evden çıkarılmasına halktan da bazı tepkiler geldi. Bazıları, eski çalışanın evden çıkarılmak yerine bir kira ödeyerek yaşamasının mümkün olup olmadığını sorguladı. Bazıları "aileyi küçültmek böyle mi oluyor?" diyerek görüşünü ifade etti. Hatta Diana yaşasaydı bunların olmayacağını ileri sürenler bile çıktı.

Gözden Kaçmasın Camilla'nın eski kocası Haberi görüntüle

'ARTIK HERKES KENDİ SÖKÜĞÜNÜ KENDİSİ DİKECEK'

Bu arada Angela Kelly'nin Kraliçe'ye olan yakınlığının onun ölümünden sonra bile ailenin bazı üyelerini şüpheye düşürdüğü iddiaları var. Çünkü Kelly, Kraliçe'nin sadece çalışanı değil aynı zamanda bazı sırlarını da paylaştığı biriydi.

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre Charles, mülkler konusunda "artık herkes kendi söküğünü kendi dikecek" ilkesini benimsiyor.

Buckingham'a yakın bir kaynak ise Angela Kelly'nin yaşadığı evden taşınması gerektiği konusunda önceden bilgilendirdiğini belirtti.

Bir görüşe göre Kral Charles, artık herkesin "kendi söküğünü kendisinin dikmesi" gerektiği konusunda kararlı.Monarşi için çalışanlara konut sağlamama konusundaki tutumunu çoktan belli etti.

Gözden Kaçmasın Sevdiğine kavuştuğu gün gözyaşlarını kalbine akıttı: Babasının düğüne katılmasını yasakladılar Haberi görüntüle

HARRY ONU 'BAŞ BELASI' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Görünüşe göre Kraliçe'ye yakın olan Angela Kelly'den hoşlanmayan tek kişi Charles değil. Prens Harry de ona pek sempatiyle bakmadığını Spare (Yedek) adlı kitabında dile getirmişti. Harry kitabında Angela Kelly'den "baş belası" olarak söz etmişti.

Öte yandan Kral Charles'ınhükümdarlığı sürecinde Angela Kelly'ye uygun bir iş de yoktu. Çünkü Camilla'nın kendi moda danışmanı bulunuyor.

OYSA TAM TERSİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Hayata veda ettiği ilk dönemde Kraliçe'nin, sadece giyim kuşamından sorumlu kişi olmakla kalmayıp en yakın sırdaşına dönüşen Angela Kelly'ye, ölümünden önce bir sürpriz hazırladığı ileri sürülmüştü.

Kraliçe'nin hayata veda ettiği ilk dönemde sadık çalışanı Angela Kelly'nin Windsor'daki evinde ölünceye kadar oturmasına izin verdiği ileri sürülmüştü.

Buna göre Angela Kelly, Kraliçe artık hayatta olmamasına rağmen Windsor topraklarında bulunan ve kendisine hediye edilen evinde yaşamaya devam edebilecekti. Bu şekilde Kraliçe 2. Elizabeth'in, neredeyse 30 yıldır yanından ayrılmayan 64 yaşındaki Kelly'ye son bir teşekkür ettiği belirtiliyordu. Fakat ilerleyen süreçte bu durum değişti.

SON ZAMANLARINDA DA YANINDAN AYRILMADI

Kraliçe'nin giyim kuşamından sorumlu asistan moda danışmanı olarak 1994 yılında göreve başlayan Angela Kelly, daha sonraki yıllar içinde 2. Elizabeth'in en yakın dostu konumuna geldi. Hatta son zamanlarda Kraliçe 2. Elizabeth'in hareketliliğiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladığı sırada da ona yardımcı olmak için yanından hiç ayrılmadı.

Kelly'nin, hareket etme kabiliyeti giderek azalan Kraliçe'nin yanından son zamanlarında da hiç ayrılmadığı konuşuluyor.

Liverpool kökenli bir vinç sürücüsü ile bir hemşirenin kızı olan Angela Kelly, 1994 yılında kostüm asistanı olarak Kraliçe'nin yanında işe girdi. Aradan geçen zaman içinde de 2. Elizabeth'in sağ kolu haline geldi. Bu arada kariyerinde de giderek yükseldi. Kraliçe'nin bütün gardırobu ve mücevherlerinden sorumlu baş danışman haline geldi.

KİTABINDA, KAPALI KAPILAR ARDINDA YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

Angela Kelly, bu özelliğiyle basının da her zaman ilgisini çekti. 2007'de Telegraph'a verdiği nadir röportajlardan birinde "Biz iki tipik kadınız. Elbiseler, makyaj ve mücevherler hakkında konuşuruz. 'Bu tarz bir mücevher bu elbiseyle giyilir mi?' tarzı şeylerden söz ederiz" diyerek Kraliçe ile iletişimi hakkında ipucu vermişti.

Angela Kelly'nin bu yakınlığı gözler önüne seren bazı kitapları da yayınlandı. Kelly'nin 2019 yılında piyasaya çıkan The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe adlı kitabı, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle güncellenmişti. İşte bu kitapta Kelly, Covid 19 kapanmaları sırasında Windsor Şatosu'nun kapalı kapılar ardında yaşanan bazı gelişmeleri de gün yüzüne çıkarmıştı.

MONARK ÖLÜNCE ÇALIŞANLARINA NE OLUYOR?

Yıllarca verilen emek, sadakat elbette önemli. Ama kraliyet ailesinden biri öldüğünde onunla çalışanlar için uygulanan bazı kurallar da var. Buna da bir bakalım.

Aslında uygulamaya göre Kraliçe'nin hayatını kaybetmesinin ardından yanında çalışanlara başka bir iş bulmaları ya da başka bir aile üyesinin yanında işe yerleştirilmeleri için bir ay süre veriliyor. Bu da bütün hayatlarının baştan kurulması anlamına geliyor.

Kraliçe'nin ölümünün hemen ardından Angela Kelly için durumun farklı olduğu ileri sürülmüştü. O dönemde İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kraliçe, "sağ kolu" ve sırdaşı olarak tanınan Angela Kelly için otoritesini kullandığı ve kendi ölümünden sonra onun Windsor'daki evinde yaşamaya devam etmesini sağladığı ileri sürülmüştü. Ancak görünüşe göre Kral 3. Charles bazı konularda kendi bildiğinden şaşmamakta kararlı.

KRALİÇE'NİN İZLERİ ÖYLE YA DA BÖYLE SİLİNECEK

Bu arada öyle görünüyor ki Kraliçe 2. Elizabeth dönemi zaman içerisinde tamamen kapanacak, onun izleri silinecek. Kendisinin 96 yaşında ölmesi ve yanında çalışanların çoğunun da onunla akran olması bir noktaya kadar bu durumu doğal hale getiriyor. Ama doğalın dışına çıkan bazı olaylar da yaşandı.

Kraliçe'nin nedimesi ve Willliam'ın vaftiz annesi Lady Susan Hussey, ırkçılık skandalından sonra istifa etmişti.

Bunlara çarpıcı bir örnek de yıllar boyunca Kraliçe'nin nedimeliğini yapan, aynı zamanda Prens William'ın da aftiz annesi olan Lady Susan Hussey'in Buckingham'dan ayrılığı. 83 yaşındaki Hussey'in istifası ise olaylı olmuştu.

Kral 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın Buckingham'da düzenlediği bir resepsiyonda Lady Hussey, Afrika kökenli Ngozi Fulani'ye ırkçı içerikli sorular yöneltti. Fulani'nin bu açıklaması ve duyduğu rahatsızlığı ifade etmesi ise küçük çaplı bir skandal yarattı. Bunun üzerine Lady Hussey, görevinden istifa etti.