Meghan'Ä±n kurbanÄ± olmuÅŸ: Charles ikisini de orada istememiÅŸ

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SON BÄ°R VEDA BÄ°LE EDEMEDÄ°

BÃ¼tÃ¼n Ã¶mÃ¼rlerini bu ailede olup bitenleri yorumlamaya adayan kraliyet uzmanlarÄ± ve biyografi yazarlarÄ±oldukÃ§a da sÃ¶z konusu durum hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°ÅŸte bunlara yeni bir Ã¶rnek daha geldi.

Buna gÃ¶re Galler Prensesi Catherine'in eltisi Meghan Markle'a yÃ¶nelik bir kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± daha var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re onun yÃ¼zÃ¼nden Balmoral Åžatosu'nda son nefesini veren KraliÃ§e 2. Elizabeth'e son bir veda bile edemedi.





MARKLE'IN KURBANI OLDU

Yazar ve kraliyet uzmanÄ± Robert Jobson'Ä±n Our King (Bizim KralÄ±mÄ±z) adlÄ± kitabÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 41 yaÅŸÄ±ndaki Kate, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼n Balmoral Åžatosu'na gidemedi. Bunun nedeni de Meghan Markle'Ä±n "kurbanÄ±" olmasÄ±.

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Jobson'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Charles, Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan'Ä±, KraliÃ§e'nin hayata veda ettiÄŸi Balmoral Åžatosu'na gÃ¶tÃ¼rmesini istemedi. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun bu konuda bir bahanesi olmamasÄ± iÃ§in de William'Ä±n da Kate'i oraya getirmesini engelledi. Bunun Ã¼zerine Kate, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte evde kaldÄ± ve KraliÃ§e'ye son bir veda etme ÅŸansÄ±nÄ± da kaÃ§Ä±rdÄ±.

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SADECE Ã‡OCUKLARI VE TORUNLARININ ORADA OLMASINI Ä°STEDÄ°

Charles, KraliÃ§e'nin son nefesini verdiÄŸi sÄ±rada yanÄ±nda sadece Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi Jobson'Ä±n kitabÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Sophie'nin Balmoral'a gitmesine raÄŸmen diÄŸer gelinlerin orada olmasÄ±nÄ± istemedi. Bu arada Camilla'nÄ±n o anlarda kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.Â

Her ÅŸey bu kadar deÄŸil. YakÄ±n Ã§evresine, Ã¶zel olarak Meghan'Ä±n orada hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± ekledi. Ama bunu Harry'ye sÃ¶yleyemediÄŸi ve Meghan'a karÅŸÄ± da adil olabilmek iÃ§in Kate'in de Balmoral'a gitmemesini istedi.

Bu arada yine iddialara gÃ¶re Kate de Ã§ocuklarÄ±nÄ± okuldan aldÄ±ktan sonra Balmoral'a gidip son nefesinde KraliÃ§e'nin yanÄ±nda olmak istedi. Ama bunu yapamadÄ±.

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Kate'in kocasÄ± William ise Ã§oktan Balmoral'a gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± bile.Â

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