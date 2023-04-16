Meghan Markle ağzındaki baklayı çıkardı: Taç giyme törenine gitmemesinin asıl sebebi belli oldu

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Tüm dünya da nefesini tutmuş şekilde bu tarihi önemdeki günü beklemeye başladı. Ama İngiltere’de 70 yıllık Elizabeth hükümdarlığının ardından gerçekleşecek bu önemli gün aynı zamanda uzun süredir devam eden kraliyet ailesi içindeki savaşın da son çarpışma noktalarından biri haline geldi.

Zaten taç giyme töreniyle ilgili en büyük merak da bundan kaynaklanıyor. İngilizler monarşiye artık eskisi gibi önem vermiyor ancak kraliyet ailesi içindeki çekişmeler, dedikodular ve sırlar hâlâ halkın, hatta dünyanın en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Dünya aylardır Harry ver Meghan'ı ve onların etrafında dönen kraliyet ailesi kavgalarını konuşuyor

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Charles’ın küçük oğlu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle, tartışmaları beraberinde getiren evlilikleri ve saray maceralarının ardından Amerika’ya taşınmaya karar vermiş ve kraliyet ailesiyle olan bağlarını koparmışlardı. Ancak bu Amerika macerası başladığından beri sürekli verdikleri röportajlar, haklarında yapılan belgeselde dünyanın önüne serdikleri aile sırları ve Harry’nin yazdığı anı kitabı Spare (Yedek) yüzünden kopardıkları fırtınalar hâlâ dinmiş değil.

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Prens Harry’nin, ağabeyi William’ın gerisinde, gölgesinde kalmanın ve onun “yedeği” olarak görülmesinin acısını dindiremediğini, babası Charles, üvey annesi Camilla ve William’la arasının bozuk olduğunu artık tüm dünya öğrendi. Meghan Markle’ın da kraliyet ailesiyle yaşadığı uyumsuzluklar, kökeni ve mesleği nedeniyle uğradığı ayrımcılık çift Amerika’ya gittiğinden beri ortaya döküldü.

Törene Harry'nin katılıp Meghan'ın katılmayacağı netleşince Buckingham Sarayı rahat bir nefes almış oldu

İşte böyle karmaşık bir ilişkiler ağına takılıp kalan İngiliz kraliyet ailesi için bu taç giyme töreni hem çok özel hem de Harry ve Meghan’ın törendeki olası varlığı nedeniyle korkuyla beklenen bir olay haline geldi. Neyse ki herkesin merakla beklediği haber geçtiğimiz günlerde geldi ve herkes derin bir nefes almış oldu.

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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Charles’ın taç giyme törenine oğlu Harry katılacak ancak eşi Meghan Markle Amerika’da evinde kalacak. Bunun en büyük sebebinin de aslında çiftin oğlu, Prens Archie’nin dedesinin taç takacağı gün 4. doğum gününü kutlayacak olması diye düşünülüyor.

Kendi babasıyla artık görüşmeyen Meghan Charles'la arasının iyice bozulup çocuklarının dede sevgisinden tamamen mahrum kalmasını istemiyormuş

Amerika’da kalmayı tercih eden Meghan Markle küçük oğluna az sayıda davetlinin katılacağı “samimi” bir doğum günü yapmayı planlamış. Böylece Archie babasından ayrı kalacak ancak hak ettiği gibi doğum gününde tüm ilgi dedesinin üzerinde değil onda olabilecek.

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Bir annenin bu tercihi yapması ve oğlunu seçmesi elbette çok şaşırtıcı değil. Ancak Markle’a yakın kaynakların bu konuda farklı bir iddiası var. Fısıltı gazetesinin söylediğine göre aslında istenemeyen gelin Meghan sadece kayınpederi Kral Charles’ı düşünüyor ve ona yönelmesi gereken ilgiliyi kendi üstüne çekmek istemiyor.

Tahmin edilebileceği gibi Meghan Markle törene gidecek olsaydı oradaki varlığı, ne giydiği, hangi kraliyet mücevherlerini taktığı, tören sırasında nereye oturtulduğu, kavgalı olduğu William ve eltisi Kate Middleton’la aralarında neler geçtiği gibi sayısız konu günlerce gazete manşetlerini süsleyecekti. Sussex Düşesi Meghan bunların hiçbirinin yaşanmasını istemedi.

Meghan için kayınpederinin mutluluğu törene gitmekten daha önemli hale geldi

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Ve kayınpederi için törene gelmekten vazgeçti. Ama bu vazgeçişin altında yatan tek sebep spot ışıklarını ondan çalmamak istememesi değil elbette. Yakın çevresinin söylediğine göre aslında Charles’ı çok seven ve öz babası gibi göre Meghan Markle onu kaybetmekten çok korkuyor.

Bu korkunun temelinde de kendi babasıyla olan ilişkisi var. Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’la olan ilişkisi, Harry ve Meghan çifti Amerika’ya taşındıktan sonra kopmuştu. Kızının ve damadının ününü kendisi ünlenmek için kullanan Thomas Markle, gazetelere ve televizyonlara tuhaf açıklamalar yapmaya başlayınca ve deyim yerindeyse “saçmalayınca” Meghan babasıyla olan tüm bağlarını koparmıştı.

Bir zamanlar mutlu pozlar veren bu baba ve oğulları için hayat bir süredir cehenneme dönmüş durumda

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Bu yaşananların ardından Markle’ın babası Thomas’a torunları Archie ve Lilibet’i görmek için izin vermediği biliniyor. Böylece kraliyetin küçük prensi Archie ve prenses Lilibet aynı ülkede yaşasalar bile dede sevgisinden mahrum kalıyor. Ancak Meghan Markle bunu değiştirmeye kararlı görünüyor.

Kendi babasıyla artık barışma şansı olmayan Meghan Markle şimdi tüm adımlarını Charles’la olan ilişkisinin daha da bozulmaması için atıyor. Archie ve Lilbet’in kral dedeleriyle olan ilişkisinin tamamen kopmasını istemeyen Markle’ın bir gün bu aile içi kavgalar sonlanınca çocuklarını dedeleri Charles ile yakınlaştırmak istediği iddia ediliyor.

Meghan Markle kendi hırslarını bir kenara koyup çocuklar için çabalamaya karar verdi

Yani tüm bu kavgaların, herkesin kulak kesildiği dedikoduların ve herkesin birbiri için sarf ettiği sözlerin ardından Meghan Markle için geriye kalan tek gerçek yine çocuklarının iyiliği ve onların aileyle ve özellikle dedeleriyle kuracağı ilişki haline gelmiş durumda. Bakalım küçük Archie ve Lilibet’in kral dedeleri Charles’ın kucağındaki pozlarını ne zaman göreceğiz…