'Kraliçe'nin hazinesini' göğüs dekoltesinde saklamış : O gün herkes çok merak etmişti

Haberin Devamı

AİLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

İngiliz kraliyet ailesinin bütün önemli etkinliklerinin gerçekleştirildiği Londra'daki Westminster Abbey'de yapılan tören birçok yoruma göre "artık monarşinin sonu gelmeli" diyenlere de bir yanıt oldu.

Kısaca özetlersek, Prens Harry ve Meghan Markle'ın görevlerinden hatta ülkeden bile ayrılmasından sonra artık fazla ömrü kalmadığı ileri sürülen İngiliz kraliyet ailesi, o gün kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

Tabii ki o günün yıldızları Kral 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla'ydı. Ama kimi zaman ailenin bazı üyeleri onları bile gölgede bıraktı. Yani o günün başrol oyuncularından rol çaldı.

Haberin Devamı

HAYRANLARINA GÖRE KATE "GERÇEK KRALİÇE"

Bunlar arasında bir liste çıkarılsa ilk sıraya Galler Prensesi Catherine yazılır. Ardından kızı Prenses Charlotte ve en küçük oğlu Louis gelir.

Tabii ki Catherine'in, sayesinde İngiliz kraliyet ailesine katıldığı eşi Prens William ile geleceğin kralı, büyük oğlu George'u da unutmamak lazım. Ama günü bir toparlamak gerekirse birçok kişiye göre o günün gerçek kraliçesi Kate Middleton oldu. Öyle ki hayranları, Charles'ın bunca yıl beklediği tahtı, tacı kısa sürede oğluna devretmesi gerektiğini sosyal medyada ifade etti.

Galler çiftinin ardından da Charles'ın en küçük kardeşi, yeni Edinburgh Dükü Edward,zaten Kraliçe 2. Elizabeth'in gözde gelini olarak bilinen eşi Sophie ile iki çocukları Louise ve James'i unutmamak lazım. Durum özetle böyle.

Gözden Kaçmasın Neredeyse babasını ağlatacaktı: Usulca kulağına fısıldadı Haberi görüntüle

RESMİ POZDA VERİLEN MESAJ

Buckingham Sarayı tarafından yayınlanan resmi taç giyme günü fotoğrafları da aile üyeleri hakkında yapılan bu yorumun hiç de boş olmadığını gözler önüne serdi. Görünüşe göre bu resmi pozlarda çok ciddi bir mesaj var. Gelin önce ona bir bakalım.

Resmi pozlarda, aslında bundan böyle İngiliz kraliyet ailesinde hangi üyelerin ön planda olacağı da gün yüzüne çıktı. Daha annesi hayattayken bile Charles'ın kral olduğunda aileyi tıpkı İsveç kraliyet ailesi gibi küçülteceği konuşuluyordu. Charles tahta çıktıktan sonra bunu resmen yapmadı. Ama aslında perde arkasında ailenin çoktan küçüldüğü de ortaya çıktı. Bir başka deyişle bu resmi poz böyle yorumlandı.

Haberin Devamı

Resmi taç giyme pozunda tam ortada Kral 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla yer alıyor. Çiftin sol tarafında tahtın ilk sıradaki varisi Prens William, yanında eşi Kate Middleton, onun hemen yanında Edinburgh Düşesi Sarah, ve hemen yanı başında Prenses Alexandra ve Sophie'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Edward yer alıyor.

Haberin Devamı

Kral ve Kraliçe'nin diğer yanında ise ablası ve aile içinde en yüksek "prenses" unvanına sahip Anne, kocası Amiral Tim Laurence bulunuyor. Prenses Anne ve kocasının hemen yanında ise Kent Dükü ile Gloucester Dükü ve Gloucester Düşesi ile Kent Dükü objektife poz verdi.

İşte bu resmi poz, bundan böyle yani Charles'ın krallığı sırasında ailenin hangi üyelerinin "çalışan" sıfatıyla ön planda olacağını gözler önüne serdi. Bazı yorumlara göre Charles, bu pozla aslında öyle resmi bildiri yayınlamadan ailesini küçülttüğünü gözler önüne serdi.

Gözden Kaçmasın Yıllardır bu anı beklemişti: Charles tacına kavuştu Haberi görüntüle

EN ÇOK MERAK EDİLEN İKİ SORU DA YANITINI BULDU

Bu resmi taç giyme pozlarında bir başka gerçek daha ortaya çıktı. Ki orada da 6 Mayıs'ın en çok merak edilen iki sorusu gizli. O soru ne miydi? Törende kıyafetini gösterişli pelerinler ardına saklayan Kate ile Sophie'nin gerçekte ne giydiği. Özellikle de Galler Prensesi Catherihe'in boynundaki kolye.

Haberin Devamı

İşte o kolye 6 Mayıs'taki törende en çok konuşulan ayrıntılardan biriydi. Kate o gün için, fildişi renginde ipek bir elbise giyiyordu. Elbisenin eteği ve kol kısmı gümüş işlemelerle süslüydü. Bu ayrıntı zaten gözle görülüyordu.

Kulağında da bir zamanlar,kayınvalidesi Prenses Diana'nın kullandığı inci ve pırlanta küpeler vardı. O gün Kate'in boynuna da bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in kullandığı gösterişli elmas kolyeyi de taktığı konuşuluyordu.

Ama kimse Kate'in boynunda o kolyenin izine bile rastlamadı. Yani kıyafetin bütünü içinde Kraliçe'nin çok sevdiği ve yaşarken sık sık kullandığı o değerli kolyeden eser yoktu. İşte bunun neden böyle olduğu sonradan ortaya çıktı.

Haberin Devamı

PELERİN KALABALIĞININ GÖLGESİNDE KALDI

Meğer Kate, taç giyme töreninde, çok sevdiği modacı Alexander McQueen imzalı fildişi rengindeki elbisenin üzerine tıpkı kızı Charlotte gibi bir pelerin detayı eklemiş. Boğaz kısmından kapalı olduğu için de kolye dışarıdan görünememiş.

O gün Kate'in üzerindeki en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Galler Prensesi olduğunu belirten ve konumunun gereği olarak kullandığı mavi ve kırmızı pelerin ve önündeki nişanlardı. İşte bu "pelerin kalabalığı" yüzünden Kate'in boynundaki o gösterişli elmas kolye gölgede kaldı.

Galler Prensesi Catherine'in taktığı, bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan elmas kolye, resmi taç giyme pozunda ortaya çıktı. O pozu verirken Kate, hem iki renkli pelerinini, hem de elbisesiyle kombinlenen diğer beyaz pelerini çıkardı.

Sadece fildişi rengindeki şık elbisesiyle kaldı. İşte o sırada da boynunda taşıdığı "servet" göründü. Bu arada Kate'in elbisesinin V şeklinde bir yakası olduğu ve genellikle boğazına kadar kapalı giyinen Prenses'in küçük bir dekolteye sahip olduğu da ortaya çıktı.

KRALİÇE'NİN EN GÖZDE KOLYESİYDİ

Gelelim herkesin 6 Mayıs'ta görmek için can attığı ama resmi pozda görebildiği o kolyeye. Bu üç sıralı kolye, bir zamanlar Kraliçe Elizabeth tarafından kullanılırdı. Özellikle de taç takmadığı zamanlarda Elizabeth, görünümünü bu değerli kolyeyle tamamlardı.

Bu kolye, gerektiği zaman taca da dönüştürülebilme özelliğine sahip. Üzerinde tam 105 tane elmas taş yer alıyor. Bu değerli takı, hayattayken Kraliçe'nin büyükannesi Mary tarafından da sık kullanılıyordu. Kraliçe'nin babası Kral VI. George'un adıyla anılan bu üç sıra elmas kolye, bizzat kral tarafından 1950 yılında yaptırılmıştı. Bu değerli takı, George VI Festoon Kolye olarak anılıyor.

İKİ FARKLI ELBİSE GİYDİĞİNİ İLERİ SÜRENLER OLDU

Bu arada Kate'in 6 Mayıs'ta iki farklı elbise giydiği de ileri sürüldü. Sosyal medyada çok konuşulan bu konu hakkında farklı yorumlar yapıldı. Bunlardan birine göre Kate, Westminster'daki törende başka bir elbise giyiyordu. Resmi poz için ise diğer elbiseyi giydi.

Resmi pozda Kate'in V şeklindeki iddiasız dekoltesini görenler, 6 Mayıs'taki törende farklı bir elbise giydiğini ileri sürdü. Ama genel görüş o gün, Kate'in elbisesinin üzerinde tıpkı Charlotte'un olduğu gibi bir tür pelerin ya da bolero ayrıntısı olduğu yönünde.

Ama Kate'in törende elbisenin üzerine pelerin giydiği görüşü ağırlıkta. Bunu savunanlar, elbisenin etek ve kol kısımlarındaki işlemeleri de kanıt olarak gösterdi. Bu görüştekiler "Eğer aynı işlemeleri birebir etek ve kol kısımlarına yaptırmadıysa Kate o gün tek elbise giydi. Sadece o renkli pelerinin altında başta bir pelerin daha vardı" yorumunu yaptı. Genel olarak kabul edilen görüş bu.

Diana'dan 25 yıl sonra Galler Prensesi unvanını resmen kullanan Kate Middleton, taç giyme töreninde hiç tanışmadığı kayınvalidesinin sık kullandığı küpeleri taktı. Aslında Camilla da kraliçe olmadan önce kocası Galler Prensi olduğu için bu unvanı taşıyordu. Ama Diana'ya saygıdan ve biraz da halkın tepkisini önlemek için bu unvanı hiç kullanmadı. Bunun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.

SOPHIE'NİN ELBİSESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bu arada törende kıyafetinin üzerine pelerin giyen bir başka kişi de Edinburgh Düşesi Sophie oldu. Onun elbisesinin ayrıntıları da resmi pozda ortaya çıktı. Buna göre Sophie'nin elbisesinin yaka kısmı dantellerle işliydi. Bu konudaki merakı gideren de Charles'ın taç giyme günü anısına çekilen ve basına servis edilen resmi poz oldu.