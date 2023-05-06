Bir ömür beklediği tacına sonunda kavuşuyor: Halk o bölümü göremeyecek

Haberin Devamı

Kraliçe'nin taç giydiği 1953 yılından bu yana ülkede gerçekleşen bu ilk taç giyme törenini Londra'da bulunan konukların dışında dünya üzerindeki milyonlarca kişi takip ediyor. Törende Charles'ın eşi Camilla da kraliçe olarak tacını giyecek. Böylece Charles ile Camilla'nın kral ve kraliçe olarak tahta çıkma süreci de tamamlanmış olacak.

Tören güzergahında kamp kurdular

Londra'da, İngiliz kraliyet ailesinin acı, tatlı en önemli olaylarına ev sahipliği yapan Westminster Abbey'deki tören için hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Her ne kadar Kraliçe'nin ölümünden sonra monarşiye verilen destek giderek azalsa da aileyi destekleyen ya da bu tarihi olayın atmosferini solumak isteyen çok sayıda kişi tören güzergahında saatler öncesinden yerini aldı.

Haberin Devamı

Üst düzey güvenlik önlemleri

Kentte; bu tarihi olay nedeniyle güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. Polisin ‘Altın Küre’ operasyonu adını taktığı Kraliyet geçidi ve kutlamalar nedeniyle 11 bin 500 polis görevlendirildi. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken olası protestolara ya da eylemlere karşı havadan da önlem alındı.

Plan, aylar öncesinden yapıldı

Plana göre Taç Giyme töreniyle ilgili hazırlıklar bugün erken saatlerden itibaren başlayacak. Kral Charles ve eşini taşıyan ‘Elmas Jübile Atlı Arabası’ yerel saatle 10.20’de (TSİ 12.20) Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan 2 km uzaklıktaki Westminster Katedrali’ne doğru hareket edecek.

Kraliyet kortejine kralın muhafızları ve süvari birliği de eşlik edecek. Katedraldeki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dahil yaklaşık 2400 davetlinin katılması bekleniyor.

BİR YANDA DA PROTESTO: Bu arada bütün İngliiz halkının Charles'ın taç giymesinden memnun olduğunu söylemek mümkün değil görünüşe göre. Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan bir grup, üzerinde "Not My King" (Benim Kralım Değil) yazılı pankart açtı.

Haberin Devamı

KRAL'A BAĞLILIK YEMİNİ

Yerel saatle 12.00’de Charles, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yönettiği ayinle Aziz Edward tacını takacak. Kraliyet mensupları, Kral’a bağlılık yemini ettikten sonra Kral Charles da soru-yanıt şeklinde hazırlanan kraliyet yeminini tamamlayacak.

HALK BU BÖLÜMÜ GÖREMEYECEK

Törenin halkın görmediği tek bölümü, Başpiskopos’un Charles’ı kutsal yağ ile kutsadığı bölüm olacak. Tören sonrası kraliyet çifti bu kez Altın Fayton ile Buckingham Sarayı’na geçip balkondan halkı selamlayacak.Orada Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların geçit törenini izleyecekler.

CHARLES'IN KUTSANACAĞI YAĞDA HAYVANSAL İÇERİK YOK

Törende Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın kutsanacağı yağ özel olarak hazırlandı, Kudüs’te kutsandı. Charles’ın talebi üzerine yağda hayvansal içerikler yer almazken zeytinyağı, susam, gül, yasemin, tarçın yağları, benzoin ve portakal çiçeğiyle hazırlandı.

Haberin Devamı

Davetlilere resepsiyon verildi

Charles'ın taç giyme törenine davet edilen devlet başkanları ve dünyanın dört bir yanından monarşi temsilcileri dün Londra'ya ulaştı. Konuklar için akşam Buckingham Sarayı'nda bir resepsiyon verildi. Tüm konuklar bugün de Westminster Abbey'deki yerlerini aldı.

Willam bütün ailesiyle, Harry yalnız başına

Charles'ın büyük oğlu William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile birlikte törende yer alıyor. Küçük oğlu Harry ise sadece taç giyme töreni için Londra'ya gitti. Eşi Meghan Markle ve iki çocuğu Archie ile Lilibet ona eşlik etmedi.

Daha kısa bir tören istedi

Charles'ın isteği üzerine törenin daha kısa, daha küçük ve daha temsili olarak düzenlendiği belirtiliyor. Bunun da Charles'ın çok uzak olmayan bir gelecekte monarşiyi küçültme planlarının ilk adımı olduğu konuşuluyor.

Haberin Devamı

100 milyon sterlin civarında gideri var

İddialara göre Charles'ın taç giyme töreninin 100 milyon sterlinin üzerinde bir maliyeti var. Törene resmi olarak iki bin kişi davetli. Tören, Charles'ın isteği üzerine kısa tutuldu, bir saat civarında sürecek.

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme töreni 50 milyon sterline mal olmuştu. Ondan önce babası George VI'nın1937 yılındaki taç giyme töreninin maliyetinin ise 450 bin sterlin olduğu belirtiliyor.

Para kimden çıkıyor?

Peki bu paralar kimden çıkıyor? Bu gider Birleşik Krallık hükümeti, vergi mükellefleri tarafından paylaşılıyor. Buckingham Sarayı ise açıklanmayan bir oranda katkıda bulunuyor.

Haberin Devamı

CHARLES'IN ÜNLÜ KONUKLARI

Bu arada Kral Charles'ın taç giyme törenine davet edilen ilk konuklar da Westminster Abbey'ye ulaşmaya başladı. İşte törenin ünlü yüzleri....

Ünlü oyuncu Emma Thompson, törenin yapılacağı katedrale ulaşan ilk konuklardan biri.

Lionel Richie, kutlama programına şarkılarıyla da renk katacak.





Ünlü şarkıcı Nick Cave de törenin davetlilerinden.