Hayranları o ayrıntıyı kaçırmadı: Düğünden bir gün öncesi gibi

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HEP BİRLİKTE PROVAYA GİTTİLER

Geçen eylül ayında hayata veda eden annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine tahta geçen Kral 3. Charles, 6 Mayıs Cumartesi günü Londra'daki Westminster Abbey'de taç giyecek. Elbette karısı Kraliçe Camilla da. Böylece "en uzun süreli veliaht prens" unvanını taşıyan Charles için bu tanım, tamamen tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

En büyüğünden en küçüğüne aile üyeleri, büyük bir ciddiyetle provalarda yer aldı. Prens George'un ise törende tarihi bir görevi olduğunu hatırlatalım.

Taç giyme törenine sayılı günler kala, Kral 3. Charles ve o tarihi olayda görev alacak olan aile üyeleri dün Westmnister Abbey'de bir prova yaptı.

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Kendisinden sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan büyük oğlu Prens William, artık Galler Prensesi Catherine olarak anılan Kate Middleton ve çiftin üç çocuğu da provada yer aldı. Elbette aynı gün "kraliçe" unvanına resmen kavuşacak olan Camilla da provalarda hazır bulundu.

Prova görüntülerinin en önemli sürprizi ise Kate ile William'ın üç çocuklarının "tam kadro" olarak Westminster'a gitmesiydi. Bilindiği gibi tahtın ikinci sıradaki varisi Prens George, törende tarihi bir görev üstlenecek. Kardeşi Charlotte'un görevi olmasa da dedesinin en önemli gününde yanında yer alacak.

Bu üç kardeş arasında en çok küçük Louis'nin törene katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Ancak kısa süre önce 5 yaşına giren Louis de tüm ailesiyle birlikte provalara katıldı. Bu durum da bir görevi olmasa bile Louis'nin de o gün evde kalmayacağı, törende olacağı izlenimini güçlendirdi.

Prenses Charlotte mavi çiçekli elbisesinin üzerine beyaz bir hırka giyerek provalara katıldı. Yüzündeki ciddi ifade ise dikkat çekiciydi.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümüne afacanlıklarıyla damgasını vuran Louis, bir süre ortalıkta görünmemişti. Fakat sonra ailesiyle birlikte geçen yıl Noel, bu yıl da Paskalya etkinliklerine katıldı. Her ikisinde de geçen yılki afacanlıklarından ve taşkın davranışlarından eser yoktu. Dedesi Charles'ın taç giyme töreni provalarında yer alması da ailenin, küçük Louis'nin o gün orada olması kararına vardığının ilk göstergesi sayıldı.

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ELBİSE HERKESE TANIDIK GELDİ

Kral 3. Charles eşi Camilla, Galler Prensi William, eşi Galler Prensesi Catherine ve üç çocuk Westminster Abbey'deki provalara girişte görevlilerle selamlaştı. Herkesin günlük giysiler içinde olduğu o anlarda Kate Middleton'ın üzerindeki elbise dikkat çekti.

Siyah üzerine beyaz desenleri olan elbise, Kate'in milyonlarca takipçisine, 2011 yılında, kendisi için çok önemli olan bir günün öncesinde giydiği başka bir elbiseyi hatırlattı. Çünkü her ne kadar etek boyları farklı olsa da her iki elbisenin benzerliği dikkat çekmeyecek gibi değildi.

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ETEK BOYU DAHA UZUN AMA BENZERLİK ÇARPICI

Kate Middleton 2011 yılında, Prens William ile evleneceği törenin bir gün öncesinde, yani 28 Nisan'da annesi Carole ve kardeşi Pippa ile birlikte geceyi geçireceği otele girerken etrafını kameralar sarmıştı. İşte o gün, İngiliz kraliyet ailesine resmen katılmaya hazırlanan Kate'in üzerinde dün provalarda giydiğine "ikizi" kadar benzeyen bir elbise vardı.

Kate Middleton, 28 Nisan 2011'de yani düğününden bir gün önce bu elbiseyle görüntülenmişti. İki elbisenin deseni arasındaki benzerlik dikkat çekti.

12 yıl sonra bir başka önemli gün öncesinde giydiği elbisenin rengi ve deseni işte o elbisenin neredeyse aynısıydı. Tabii bu arada Kate'in 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde nasıl bir kıyafet giyeceğinin ve taç takıp takmayacağının da büyük bir merak konusu olduğunu hatırlatalım.