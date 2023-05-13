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TÃ–REN BÄ°TTÄ° AMA DEDÄ°KODULARI SÃœRÃœYOR

HazÄ±rlÄ±klarÄ± ve dedikodularÄ± aylar Ã¶ncesinden baÅŸlayan tÃ¶ren bittikten sonra da hakkÄ±nda konuÅŸulanlarÄ±n, "bÄ±Ã§akla kesilir gibi" sona ermesini kimse beklemiyordu zaten. Ve Ã¶yle de oldu. Ãœzerinden bir hafta geÃ§se de Kral 3. Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reniyle ilgili ayrÄ±ntÄ±lar hala gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

O gÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÄ±zÄ± elbette belliydi: Kral 3. Charles! Hemen ardÄ±ndan, yÄ±llar boyunca sadece Ä°ngiltere'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada Diana'nÄ±n mutsuzlulunun mÃ¼sebbibi olarak gÃ¶rÃ¼len hatta kimi zaman Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bile sorumlu tutulan eÅŸi KraliÃ§e Camilla vardÄ±.

Elbette Charles'Ä±n "asi" oÄŸlu Harry de o gÃ¼ne damga vuranlardan biriydi. Ama ondan daha "parlak yÄ±ldÄ±zlar" da vardÄ± tÃ¶rende. TahtÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Galler Prensi William, Ã§iÃ§eklerden tacÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran eÅŸi Galler Prensesi Catherine ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte, Louis.

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Tabii Charles'Ä±n son dÃ¶nemde giderek yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi, yeni Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Edward, Ã¶zellikle de eÅŸi Sophie'ye de yabana atmamak gerek.

'BUCKINGHAM'DAKÄ° GEORGE CLOONEY'

Ama artÄ±k Ã§ok iyi bilindiÄŸi Ã¼zere,Ä°ngiliz kraliyet ailesi sÃ¶z konusu olduÄŸunda Ã¶n plana Ã§Ä±kanlar, sadece kan baÄŸÄ± olanlar hatta evlilik yoluyla aileye katÄ±lanlar deÄŸil. Ã–yle ki bu aile bireylerinin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan, gÃ¶rev yapanlar da dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda.

Kate Middleton ile William'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Maria Teresa Turrion Borrallo'yu hatÄ±rlÄ±yorsunuzdur bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ã‡iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna bakan Borrallo'nun kim olduÄŸu, nasÄ±l bir aileden geldiÄŸi ve kendisiyle ilgili bÃ¼tÃ¼n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±lar zaman zaman dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kÄ±yor.Â

Ama son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r onu geride bÄ±rakan baÅŸka biri daha var. Sosyal medyada bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan "Buckingham'daki George Clooney" diye anÄ±lan bir genÃ§ adam bu. Buraya bir parantez aÃ§Ä±p sÃ¶z konusu genÃ§ adamÄ±n Clooney'den 20 yaÅŸ kadar daha genÃ§ olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Sonra da devam edelim..Â

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FÄ°LM YILDIZI KADAR Ä°LGÄ° Ã‡EKÄ°YOR

Åžunu sÃ¶yleyebiliriz ki Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle hiÃ§bir kan baÄŸÄ± bulunmayan bu genÃ§ adam, bir film yÄ±ldÄ±zÄ± kadar ilgi toplamayÄ± baÅŸarÄ±yor. HayatÄ±nÄ±n son dÃ¶nemlerinde, KraliÃ§e'yi "gÃ¶lge gibi" izleyen, ÅŸimdi de Charles ile deyim yerindeyse "ayrÄ±lmaz bir ikili" oluÅŸturan bu genÃ§ adam, Ã§oktan dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok noktasÄ±nda kendine Ã¶zgÃ¼ bir hayran kitlesi oluÅŸturdu bile.Â

Bunun ilk sÄ±radaki - ve hatta belki de tek- nedeni biraz Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸimiz gibi fiziksel Ã¶zellikleri. Haydi dÃ¼mdÃ¼z sÃ¶yleyelim: Uzun boyu ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±. GittiÄŸi her yerde Ã§evresindekileri gÃ¶lgede bÄ±rakan Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼. Tabii bir de yÃ¼zÃ¼nden eksik etmediÄŸi hafif gÃ¼lÃ¼msemeyi de unutmayalÄ±m.Â

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TAÃ‡ GÄ°YME TÃ–RENÄ°NE DE DAMGASINI VURDU

Ä°ÅŸte o genÃ§ adam Kral 3. Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde, Westminster Abbey'de attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mda yanÄ±ndaydÄ±. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de yine sadece Ä°ngiltere'de deÄŸil dÃ¼nya basÄ±nÄ±ndamanÅŸetlerde yerini buldu.Â

ArtÄ±k sÃ¶yleyelim bazÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda Brad Pitt ya da George Clooney ile kÄ±yaslanan bu adamÄ±n kim olduÄŸunu: BinbaÅŸÄ± Jonathan Thompson. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla aileyle ilgili tÃ¶renlerde sizin de gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r kilt adÄ± verilen Ä°skoÃ§lara Ã¶zgÃ¼ eteÄŸin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼niformasÄ±yla "salÄ±nan" bu genÃ§ adam.

BinbaÅŸÄ± Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde aile Ã¼yeleri dÄ±ÅŸÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸi oldu. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± BinbaÅŸÄ±'nÄ±n, tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Westmister Abbey'e koyu renk takÄ±m elbiseyle gittiÄŸi, kimliÄŸini gÃ¶stererek gÃ¼venlik ÅŸeridinden geÃ§tiÄŸi anlar sosyal medyada bir haftadÄ±r konuÅŸuluyor.

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Ä°ngiliz gazetelerinde BinbaÅŸÄ± Thompson ile ilgili olarak yapÄ±lan yorumlarÄ±n Ã¶zetiÅŸÃ¶yle: "Charles'Ä±n cazibeli kiÅŸisel emir subayÄ±, kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yine hÄ±zlandÄ±rdÄ±."Â

HARRY VE MEGHAN, ENSELERÄ°NDE ONUN NEFESÄ°NÄ° HÄ°SSETTÄ°

AslÄ±nda KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± nedeniyle dÃ¼zenlenen Platin JÃ¼bile sÄ±rasÄ±nda 'baÅŸrole yÃ¼kselen', monarÅŸi hayranlarÄ± arasÄ±nda bir film yÄ±ldÄ±zÄ± kadar popÃ¼ler olan BinbaÅŸÄ± Jonathan Thompson'Ä± biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±yalÄ±m mÄ±?Â

AslÄ±nda BinbaÅŸÄ± Thompson, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olmasÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±, gÃ¶steriÅŸli olmasÄ±na gÃ¶steriÅŸli. Ama onun ilk kez, Harry ile Meghan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Platin JÃ¼bile etkinliklerinden birinde her zamankinden fazla dikkat Ã§ektiÄŸini biliyor musunuz?

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St. Paul's Katedrali'ndeki tÃ¶rende Sussex Ã§iftinin hemen arkasÄ±nda yer aldÄ± Thompson. Neredeyse "bir nefes alÄ±mÄ±" kadar uzakta. Bu yÃ¼zden de sosyal medyada, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden o etkinliÄŸe katÄ±lamayan KraliÃ§e'nin ajanÄ± olabileceÄŸi sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±. Bir baÅŸka iddia da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± binbaÅŸÄ±nÄ±n, KraliÃ§e deÄŸil o sÄ±rada veliaht prens olan Charles tarafÄ±ndan, aynÄ± amaÃ§la gÃ¶revlendirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

KRALÄ°Ã‡E Ã–LDÃœ, BU KEZ KRAL'IN YANINDA:Â KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da Kral 3. Charles'Ä±n Ã§ok yakÄ±nÄ±nda kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± bu kez. Bu yas dÃ¶neminde bile tepeden tÄ±rnaÄŸa siyah giyinenlerin arasÄ±nda, Ã¼zerinde kilti ve "tam tekmil" Ã¼niformasÄ±yla yine dikkat Ã§ekti.Â

BinbaÅŸÄ± Thompson, hayatÄ±nÄ±n son dÃ¶neminde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yanÄ±ndan hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±.Â

Bir sÃ¼redir kraliyet gÃ¶zlemcilerinin mercek altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±39 yaÅŸÄ±ndaki Jonathan Thompson Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kiÅŸisel hizmetinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde Charles ile Camilla'nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Yunanistan gezisinde de onlarÄ±n yanÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

TARÄ°HÄ° OLAYLARIN TAM ORTASINDAÂ

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n "Johnny" diye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Jonathan Thompson, Kral 3. Charles'Ä±n bu unvanla kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk etkinlikte de onun yanÄ± baÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu tÃ¶ren yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nden bir gÃ¼n sonra BaÅŸbakan Liz Truss'Ä±, Thompson Kral'a takdim etti.

Charles, St. James's SarayÄ±'nda tarihi imzasÄ±nÄ± atarken de hemen onun yanÄ± baÅŸÄ±ndaydÄ±. Hatta Charles'Ä±n, sinirli hareketlerle masadaki kalemliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi o anlarda da sakin bir ÅŸekilde onun isteÄŸini yerine getirdi. Ã–zetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olaylarÄ±n en yakÄ±n tanÄ±klarÄ±ndan biri olarak buldu.

KADIN HAYRANLARINI ÃœZENGERÃ‡EK

Ä°skoÃ§ya 5'inci Tabur Kraliyet AlayÄ±'ndan BinbaÅŸÄ± Jonathan Thompson'Ä± bugÃ¼ne kadar bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶rdÃ¼. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§eken Thompson'Ä±n medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu.

Ä°ÅŸte bu noktada kadÄ±n hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini burkacak bir ayrÄ±ntÄ± var: BinbaÅŸÄ±,n 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana pazarlama mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan Caroline Thompson ile evli.Â

Bu arada eÅŸinin kendisinden birkaÃ§ yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Thopmson ile 44 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸinin dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu var. AynÄ± zamanda hayvansever olan Ã§iftin aile Ã¼yeleri arasÄ±nda Odin ve Piper adÄ±nda iki tane de labrador cinsi kÃ¶pek bulunuyor.

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EKONOMÄ° VE POLÄ°TÄ°KA Ã–ÄžRENÄ°MÄ° GÃ–RDÃœ

Jonathan Thompson, 2004 yÄ±lÄ±da Aberystwyth Ãœniversitesi'nden ekonomi ve politika diplomasÄ± alarak mezun oldu. 2006 yÄ±lÄ±nda da orduya katÄ±ldÄ±.

Herkes onun Ä°skoÃ§ya doÄŸumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nse de Thompson, Northumberland'da dÃ¼nyaya geldi ve ailesiyle birlikte Surrey de yaÅŸÄ±yor. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± BinbaÅŸÄ±'nÄ±n Ã¶nde gelen hobileri ise ruby oynamak ve daÄŸcÄ±lÄ±k.

VELÄ°AHTLARIYLA BÄ°RLÄ°KTE POZ VERDÄ°:Â Bu arada Kral 3. Charles, baÅŸÄ±nda tacÄ±yla ve yanÄ±nda varisleriyle verdiÄŸi resmi pozunu da resmi Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafta, tahtÄ±nda oturan Charles'Ä±n saÄŸ yanÄ±nda, ilk sÄ±radaki varisi bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Galler Prensi William yer alÄ±yor. Sol yanÄ±nda ise William'Ä±n Kate Middleton ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ve tahtÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi olan George yer alÄ±yor.