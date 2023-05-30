Yönetmen karşısında durup 'İç çamaşırını görmek istiyorum' deyince bir daha sete gitmedi

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KİMSE BU KONUDA AYRICALIKLI DEĞİLMİŞ

Her ne kadar, bir dönemin nüfuzlu yapımcısı Harvey Weinstein'ın kariyerini bitiren #metoo hareketi nedeniyle biraz hızı azalmış olsa da gelecekte de bu durum değişecek gibi görünmüyor.

Hatırlarsanız, 2017 yılında zirveye çıkan hareket boyunca, Hollywood'un birçok ünlü yıldızı geçmişte yaşadıklarını ortaya döktü. Üstelik bu itirafları yapanlar arasında sanki bu konuda ayrıcalıklıymış ya da koruma altındaymış gibi görünen çok ünlü kadın oyuncular da vardı.





TACİZLER SADECE HOLLYWOOD'DA DEĞİL

Öte yandan bu tür korkunç olayların sadece Hollywood'da yaşandığını sanıyorsanız işte bu büyük bir yanılgı.

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İşte bunun çarpıcı örneklerinden birini de dünya çapında Hollywood kadar ünlü olan bir başka "sinema kalesi" Bollywood'da yani Hindistan sinemasında kariyerine başlayan bir oyuncu gözler önüne serdi.

Anlattığına göre bu ünlü oyuncu, sırf bu taciz yüzünden ana vatanında film çekmeye de küstü.





YAŞADIKLARINI ANLATTI: Son dönemde kendisinden 10 yaş daha genç olan şarkıcı Nick Jonas ile evliliği ve taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek dünyaya getirmesiyle konuşulan Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, kariyerinin ilk döneminde yaşadığı sözlü tacizi anlattı.

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ŞAHSİYETSİZLEŞTİRİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

40 yaşındaki Chopra, geçtiğimiz günlerde The Zoe Report adlı programa konuk oldu. Orada da tarihini net olarak hatırlamadığı ama "2002 ya da 2003'te ' diye tanımladığı taciz olayını anlattı. Priyanka Chopra yaşadığı o zor anları "şahsiyetim yok sayıldı" diye tanımladı.

Chopra'nın anlattığına göre o sırada sette senaryo gereği bir erkek karakteri baştan çıkarması gerekiyordu. Bunun için de üzerindekileri parça parça çıkarıyordu. Fakat Priyanka Chopra'nın söylediğine göre yönetmen bu durumdan memnun olmadı ve oyuncunun iç çamaşırını görmek istediğini söyledi.

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Yine Chopra'nın anlatımına göre yönetmen bunu doğrudan kendisine söylemedi. Chopra'nın yanındayken onun da duyabileceği şekilde filmin stilistine söyledi.





'İÇ ÇAMAŞIRINI GÖRMEM GEREK... YOKSA İNSANLAR FİLMİ İZLEMEZ'

Chopra'nın programda hatırladığına göre olaylar şöyle gelişti: "Yönetmen, stiliste beni kast ederek 'Onun iç çamaşırını görmem gerek. Aksi halde birileri neden bu filmi izlemeye gelsin ki?' dedi."

Yönetmenin bu isteği, özellikle de kendisine söylemek istediğini stiliste dönerek söylemesi Priyanka Chopra'ya göre kendisinin yönetmen tarafından "şahsiyetsizleşirilmesiydi."

O anda hissettiklerini şöyle anlattı Chopra " O anda kullanılacak bir araçtan başka bir şey değilmişim gibi hissettim. Sanki tek önemli olan benim nasıl kullanılacağımdı. Sanatım ve filme katkım önemli değildi."

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İKİ GÜN SONRA SETİ TERK ETTİ

O olayın üzerinden sadece iki gün sonra Priyanka Chopra, filmi terk etti, yapımcı tarafından kendisine verilen parayı da geri ödedi.

Bunun nedeni de şöyle ifade etti Chopra: "Her gün o adamın yüzüne bakamazdım." Chopra, bütün bu yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı ama ne yönetmenin ne de filmin adını söyledi.

Aynı söyleşide Chopra, hayalindeki rolün de olduğunu da anlattı: " Bana kendimi unutup tamamen o karaktere girebilme imkanı verecek roller oynamalı umuyorum."





'BU OYUNU OYNAMA KONUSUNDA İYİ DEĞİLDİM'

Bu yaşadıkları, Priyanka Chopra'nın, belki de kendisine çok daha kolay bir şöhret getirecek olan Bollywood'dan ayrılmasına da yol açtı.

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Oyuncu, bu yılın ilk döneminde konuk olduğu Armchair Expert adlı podcast yayınında neden Bollywood'daki kariyerini bir yana bırakıp Hollywood'da kendine yeni bir kariyer planı yaptığını da şöyle anlatmıştı: " Sektörün köşesine doğru itiliyordum. İnsanlarla sorunum vardı. Ben bu oyunu oynama konusunda iyi değildim. Politik davranışlar yüzünden yorgun hissetmiştim."

AHLAKSIZ TEKLİF YÜZÜNDEN MESLEĞİNE KÜSTÜ: Priyanka Chopra, yönetmenin kendisinden iç çamaşırını göstermesini isteyip üstelik de kendisine bir makineymiş gibi davranması yüzünden Bollywood'daki kariyerine veda edip kendini Hollywood'a attı. Ama bundan birkaç ay önce gündeme gelen bir başka gelişmeye göre ondan daha genç bir oyuncu, ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küsüp setlere veda ettiğini açıklamıştı.





YÖNETMENİN ADINI KENDİNE SAKLADI

Geçen mart ayında henüz 20'li yaşlarını süren ve geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak nitelendirilen güzel oyuncu, son oynadığı filmlerden birinde yapımcının tacizine uğradığı gerekçesiyle mesleğine küstü ve geri çekilmeye karar verdi.

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Üstelik kendisinden önce birçok meslektaşının yaptığı gibi yılarca suskun kalmak yerine yaşadıklarını anlattı. Ama bir ayrıntıyı atlamadı: Kendisine taciz eden yapımcının adını ve o olayların hangi filmin setinde yaşandığını "kendine sakladı."

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AĞIR TACİZE UĞRADI, MESLEĞİNE ARA VERDİ

Hollywood'da bir türlü önüne geçilemeyen bu korkunç olayın hangi oyuncunun dünyasını kararttığına gelirsek...

Rol aldığı Stranger Things adlı yapımla adını duyuran Grace Van Dien bu genç oyuncu. 26 yaşındaki Van Dien, son rol aldığı filmlerden birinin yapımcısı tarafından "ağır tacize" uğradığını bu yüzden de kariyerine ara vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Grace Van Dien, her ne kadar bu kötü tecrübe yüzünden setlerden uzaklaşma kararı almış olsa da kendini ifade etmek için son dönemin gözde sosyal medya araçlarından biri olan Twitch'e yöneldi. Zaten bu açıklamayı da bu platformda yaptı. Adını vermediği filmin setinde yaşadığı tacizi takipçileriyle paylaştı.

Grace Van Dien, başına gelenleri şöyle anlattı: "Filmin yapımcısı, kendisiyle birlikte olması için bir genç kızla anlaşmıştı. Sonra o kızın benimle konuşmasını istedi ve yatak odası maceralarında onlara katılıp üç kişi olmamızı önerdi. Yani o adam benim patronumdu. Söylediğini yapmadım ve ağladım. Çok üzgündüm."

Van Dien, bu olayın hangi filmin setinde yaşandığını açıkça söylemedi. Sadece " rol aldığım son filmlerin birindeydi" demekle yetindi. Söylediğine göre daha güvende hissettiği için de yükselişe geçen bu sosyal medya platformunda yayın yapmaya karar verdi. Bunun ruh sağlığı için daha iyi olduğunu ekledi.

ARTIK BANA TACİZDE BULUNACAK BİR PATRONUM YOK: Grace Van Dien bu konuda şunları anlattı: "İnsanlar bana bu tür yayınların ruh sağlığım için neden daha iyi olduğunu soruyor. İşte şöyle: Evimde oturuyorum ve bana cinsel tacizde bulunacak bir patronum yok. İşte bu yüzden ruh sağlığım için böylesi daha iyi."

'O ÇEKİMDE ÇOK AĞLADIK'

Genç oyuncu, Film setinde kendisine yapılan bu ahlaksız teklifle ilgili olarak menajerini bilgilendirdiğini söyledi. Başına gelenleri anlattığında rol arkadaşının da kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Van Dien, o anları da şöyle anlattı: "Rol arkadaşım yanıma geldi ve 'Doğru mu duydum?' diye sordu. Ben de ona 'Evet' dedim. Sonra bana birlikte bir yürüyüşe çıkmayı isteyip istemediğimi sordu. O çekimde çok ağladık."





KONTROL KENDİSİNDE OLACAK

Grace Van Dien işte bu yüzden bu sosyal medya platformuna yoğunlaştığını belirtti. Genç oyuncu "Umarım bu benim gelecek planlarımı kötü etkilemez. Ama ben burada mutluyum. Kendi projelerimi geliştiriyorum ve birinin onları finanse etmeyi arzu etmesini diliyorum" diye konuştu.

Aldığı ahlaksız teklif yüzünden mesleğine küsen genç oyuncu, bu şekilde kontrolü elinde tutacağını ve asla oyuncularından kendisiyle birlikte olmalarını istemeyeceğini sözlerine ekledi.





AİLEDEN OYUNCU: Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım... Grace Van Dien, aslında sektörün içine doğmuş bir isim. Babası Casper Van Dien ve annesi Carrie Mitchum da oyuncu. Büyük olasılıkla Van Dien'in annesinin soyadı, sinema tutkunlarına tanıdık geldi ve bir Hollywood efsanesini hatırlattı. Evet, doğru! Çünkü Carrie Mitchum, Robert Mitchum'ın torunu.





SHARON TATE'İ CANLANDIRDI

Grace Van Dien, 2018 tarihli bir projede talihsiz yıldız Sharon Tate'i canlandırdı. Genç yıldız, en çok Stranger Things'te canlandırdığı Chrissy Cunningham karakteriyle tanınıyor.

Bunun yanı sıra 2018 yılında da Charlie Says adlı yapımda yönetme Roman Polanski'nin, 9 aylık hamileyken bir katliama kurban giden karısı Sharon Tate'i canlandırmıştı.