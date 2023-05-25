Onlar karı-koca olmak için saatleri sayıyorlar ama... Düğün değil felaket!

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ÇEVRECİLER TOZU DUMANA KATTI

Dünyanın, en azından bir kesiminin hiç değilse uzaktan izlemek için merakla beklediği bir düğün töreni, çevre konusunda duyarlı kişilere göre birfelakete yol açmak üzere.

Bu görüşteki kişilere göre, iki genç insanın gösterişli bir şekilde hayatlarını birleştireceği kutlama düğün değil felaket! Bir bakalım neler oluyor, nerede oluyor?

DÜĞÜN ÜRDÜNDE, AYAKLANANLAR İTALYA'DA

Burada sözünü ettiğimiz hayatlarını birleştirmeye hazırlanan iki genç, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, 28 yaşındaki en büyük çocuğu Prens Hüseyin ile aynı yaştaki Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Saif. Geçen yıl nişanlanan iki genç, 1 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da evleniyor.

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Törene, aralarında Danimarka, Hollanda ve Norveç kraliyet ailesi üyelerinin de bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak. Düğün töreni Ürdün'de yapılacak ama "bu bir felaket" diyerek ortalığı tozu dumana katanlar İtalya'daki çevreciler.

Peki nasıl oluyor da bu düğün, İtalyan çevrecileri bu kadar rahatsız ediyor? Zaten işin ilginç yanı burası.

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İLK DÜĞÜN ÜRDÜN'DE, İKİNCİSİ İTALYA'DA

Gelecekte babasının yerine Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile aynı dönemde kraliçe unvanı alacak Rajwa, bu isyandan anlaşıldığı üzere tek düğünle yetinmeyecek.

Öncelikle şunu söyleyelim. Tıpkı babası Kral Abdullah gibi Prens Hüseyin de İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nden mezun oldu. Bunu belirttikten hemen sonra Hüseyin'in babaannesinin yani Prenses Muna'nın ya da gerçek adıyla Toni Avril Gardiner'in bir İngiliz olduğunu ekleyelim.

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Ürdün sarayının gelini Rajwa, kına gecesinde giydiği, altın işlemeli beyaz elbisesiyle çok konuşuldu. Kına gecesinde kayınvalidesi Rania'nın duygusal konuşması sırasında genç kız gözyaşı döktü.

Gelin adayı, yani Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa Al Saif, Suudi Arabistanlı ama ABD'de mimarlık eğitimi aldı. Hayatının bir bölümünü de kendi ülkesinin ve gelin gideceği Ürdün'ün coğrafyasından farklı bir kültürde geçirdi.

Durum böyle olunca iki genç, Amman'da, ülkenin geleneklerine uygun bir şekilde evlenecek. Ama ortaya çıktığına göre bir de İtalya'da bir kutlama partisi, haydi dümdüz söyleyelim bir düğün yapılacak. İşte İtalyan çevrecileri kızdıran da bu düğün için yapılan hazırlıklar.

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VİLLANIN BAHÇESİNE İNŞA EDİLEN ÇARDAK OLAY OLDU

İtalyan ve İngiliz basınının iddiasına göre Hüseyin ile Rajwa, özel konuklarını ağırlayacakları İtalya'daki ikinci düğün için Sardinya'da bulunan Villa Joy'u kiraladı.

Elbette burada yapılacak olan kutlamanın hazırlıkları da önceden başladı. İlk iş olarak çelik bir çardak inşa edildi. Bu çardağın en az 50 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olduğu ileri sürülüyor. Her ne kadar çardak özel bir mülk olan villanın arazisinde inşa edilse de çevrecileri kızdırdı.

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KIYI ŞERİDİNİN KORUNDUĞUNDAN EMİN OLMAK İSTİYORLAR

İtalyan Il Messaggero gazetesine göre, çevrecilerden oluşan Yasal Müdahale Grubu, sonradan inşa edilen bu çardağın çevreye zarar vermeyeceğinden emin olmak istediği gerekçesiyle tepki gösterdi. Ayrıca hem inşaatı sırasında hem de düğünde çevreye gerekli duyarlılığın gösterildiği konusunda da şüpheleri olduğunu ileri sürdü.

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Grubun sözcüsü Stefano Deliperi yaptığı açıklamada, yürürlükteki yasalara göre, 300 metrelik kıyı şeridini korumak için bir peyzaj kısıtlaması olduğunu hatırlattı. Ardından da bu konuda gerekli kontrollerin yapılıp yapılmadığından emin olmak istediklerini ekledi.

ÇARDAK DÜĞÜNDEN SONRA KALDIRILACAK: Villanın bulunduğu bölgenin belediye başkanı Francesco Lai ise bölgeye gerekli denetimlerin yapılması için bir ekip gönderdiğini ve "şu anda soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini" belirtti. Öte yandan Lai yapılan incelemede bir karış bile beton tespit edilmediğini ve yapılan anlaşmaya göre çardağın düğünden hemen sonra kaldırılacağını söyledi.

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Bu arada İtalyan La Nuova gazetesinin ileri sürdüğüne göre Villa Joy, üç aylığına kiralandı. Düğün sırasında ise 450 konuğa ev sahipliği yapacak.

Hüseyin ile Rajwa'nın evlilik kutlamalarına da yine bu villadaki partide verilecek özel bir konser noktayı koyacak. Gazete, o konserde uluslararası üne sahip bir sanatçının sahneye çıkacağını ileri sürdü, ancak isim vermedi.

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KINA GECESİ YAPILDI

Bu arada Hüseyin ile Rajwa'nın 1 Haziran'daki düğünü öncesi kutlamalar da başladı. İlk olarak Rajwa için bir kına gecesi düzenlendi. Ürdün'ün ünlü şarkıcı ve müzik gruplarının yer aldığı kına gecesine gelin ve damadın kadın akrabalarının yanı sıra onların konukları da katıldı.

İlk evladının mürüvvetini görmeye hazırlanan Rania ise yaptığı duygusal konuşmada gelini Rajwa'yı ağlattı.

Son bir not daha... Bu, Ürdün kraliyet çifti Abdullah ve Rania'nın bu yıl içinde ev sahipliği yapacağı ikinci düğün. Çift, mart ayında büyük kızları İman'ı Cemil Thermiotis ile evlendirmişti. Ailenin dört çocuğundan büyük olan ikisi, İman ve Hüseyin, geçen yıl yine kısa aralıklarla nişanlanmıştı.