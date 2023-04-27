Yılın düğününe 'görücü usulü' hazırlık: Gelinini, tanıdık aileden seçmiş

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Gelin, bir bakalım neler olduğuna ve neler olacağına...Sözünü ettiğimiz düğün, önümüzdeki 1 Haziran'da Ürdün'de gerçekleşecek. Kral 2. Abdullah ile karısı Kraliçe Rania'nın en büyük çocuğu olan Veliaht Prens Hüseyin, geçen yıl nişanlandığı Rajwa Al Saif ile evlenecek.

Açıkçası bütün Ürdün kraliyet ailesi bir yıldır bu düğünü bekliyor. Tabii onlarla birlikte aileleri, yakınları ve bu işin meraklıları da.

Bu arada hatırlatalım, bu, Ürdün sarayında gerçekleşecek olan ikinci düğün olacak. Çünkü geçtiğimiz mart ayında Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Prenses Iman, Yunan asıllı Cemil Alexander Thermiotis ile hayatını birleştirdi. Özetle, aile ikinci kez yeni bir yuva kurulmasının mutluluğunu yaşamaya hazırlanıyor son hızla.

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KİM BU SARAYIN YENİ GELİNİ

Bütün dünya damat olmaya hazırlanan Prens Hüseyin'i tanıyor. Asıl merak uyandıran kişi ise gelin yani Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa Al Saif. Peki kim bu genç kadın? Yani bir ay sonra dünya sahnesinin tam ortasında yer alacak olan, kayınvalidesi Rania'ya benzerliğiyle dikkat çeken Rajwa nişan açıklandığından bu yana mercek altında. Gelin biz de biraz yakından bakalım....

Ürdün Kraliçesi Rania, oğlu Hüseyin ile Rajwa'nın nişanını sosyal medya sayfasından coşkulu bir paylaşımla duyurdu. Genç gelinin Rania'ya benzerliği ise dikkat çeken başka bir ayrıntı.

Rajwa Al Saif, 28 Nisan 1994 Riyad doğumlu. Suudi Arabistanlı çok zengin bir ailenin kızı. Ürdün sarayının müstakbel gelininin en çarpıcı özelliği, annesinin, Suudi Arabistan Kralı'nın soyundan gelmesi. Ama bu kadar da değil. Genç kadının başka bir özelliği daha var. Onu da şöyle anlatalım.

BÜYÜK OLASILIKLAEVLENMELERİNE AİLELERİ ÖNAYAK OLDU

Rajwa ile Hüseyin'in nasıl tanıştığı bugüne kadar merak konusuydu. Çünkü Hüseyin'in kardeşi Iman ile evlendiği, hatta onun uğruna dinini bile değiştiren kocası Cemil Alexander Thermiotis, ABD'de tanıştılar. Genç çift, bir aşk evliliği yaptı. Ancak Rajwa ile Hüseyin cephesinde durum biraz daha farklı gibi görünüyor.

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Her ne kadar bu konuda resmen bir açıklama yapılmamış olsa da görünüşe göre onları aileleri tanıştırdı. Nasıl mı oldu bu? Şöyle anlatalım.

Rajwa'nın annesi, Prens Hüseyin'in amcasıyla evli olan Sharifa'nın kuzeni. Yani iki aileye bu nişandan çok daha öncesinden tanışıyorlar.



Aslında Rajwa Al Saif'in ailesi, zaten bir süredir başka bir çiftin evliliği nedeniyle Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Çünkü genç kızın annesi, Rajwa'nın evlenmeye hazırlandığı Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa ile kuzen. Yani Rajwa, annesinin kuzeninin evliliği sayesinde Ürdün kraliyet ailesiyle yakınlaştı. Söylentilere göre de gençleri birbirine uygun görüp tanıştıran aileleri. Yani bir nevi 'görücü usulü' diye tanımlayabiliriz bu durumu.

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Hem uzaktan da olsa Rajwa'nın ailesinin Ürdün kraliyet ailesine yakınlığı hem de ülkesinin önde gelen soyadlarından birini taşıması, kraliyet gelini olarak seçilmesinin nedenleri.

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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ GÖRDÜ

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu. Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini.

Ürdün sarayının gelini Rajwa, ABD'de mimarlık eğitimi gördü. Fakat gelin gittiği ailedeki konumu nedeniyle mesleğini bir kenara bırakacak.

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İlk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü. Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar. Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü.

O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı. Ama sonra kader onun yolunu, ailesi aracılığıyla Ürdün sarayına ulaştırdı.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA DUYURULDU

Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in nişanlandığı haberi Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından 17 Ağustos 2022 günü duyuruldu. Kraliçe Rania kendi Instagram hesabını kullanarak 28 yaşındaki büyük oğlu Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini takipçileriyle paylaştı.

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O fotoğraflarda gelinin yanı sıra en az onun kadar Rania'nın mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı. Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

Gelin Rajwa'nın dikkat çeken bir başka özelliği nişanlısından biraz daha uzun boylu olması. Bu arada Rajwa Al Saif'e 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı' denildiğini de hatırlatalım.

"Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi.Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nın varlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

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MASAL GİBİ BİR KRALİYET DÜĞÜNÜ BEKLENİYOR

Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif, bu yılın 1 Haziran günü evleniyor. Yani bir başka deyişle dünya gösterişli bir kraliyet düğününe tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, oğullarının düğününden birkaç gün sonra yani 10 Haziran'da kendi evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Bu tarihin özel olarak seçildiği de gelen Haberler arasında. Çünkü genç Prens'in annesi ve babası, Rania ile Abdullah, 10 Haziran'da 30'uncu evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Bundan birkaç gün önce de aile yeni bir düğün heyecanı yaşamış olacak.