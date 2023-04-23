Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

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GELENEKSEL GİYİNMEDİ

Zaten çoğunlukla da öyle olur. Gelinin o gün giydiği o özenle hazırlanmış beyaz elbise sonradan başka genç kızların düğünleri için de ilham kaynağı olur. Bu durum, yıllardır böyle sürüp gidiyor.

Ama dün dünyada varlığını sürdüren monarşi mensuplarından biri bu konuda bir değişiklik yaptı. Hayatının en mutlu gününde yani sevdiği adamla nikahlandığı gün, pantolon, gömlek ve ilginç tasarımlı bir tunik giydi. Ama yine geleneğe uygun olarak beyaz rengi tercih etti.

GELİN PANTOLON GİYDİ

Sevgilisiyle resmi nikah kıyan bu kraliyet ailesi üyesi, Lüksemburg Prensesi Alexandra. 31 yaşındaki Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, bu küçük Avrupa ülkesinin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'un Belediye Sarayı'nda resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

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Damat Bagory, klasik bir takım elbise tercih etti o önemli gün için. Gelin Alexandra ise her ne kadar beyaz rengi tercih etse de geleneklerin aksine pantolon giydi. Saçlarını da basit bir şekilde şekillendiren Prenses Alexandra, takı olarak da çok iddialı görünmeyen bir çift inci küpe taktı. Elinde de bir buket çiçek vardı. Alexandra'nın aynı zamanda küçük beyaz bir çanta taşıması da dikkat çekti.

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HALKI SELAMLADILAR

Gelin Alexandra ile damat Nicolas Bagory, kıyılan resmi nikahın ardından Belediye Sarayı'nın merdivenlerine çıkarak halkı selamladı. Yeni evli çift, etrafta toplanan kalabalığın tebriklerini kabul etti.

Gelinin annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa ile babası Grand Dük Henri de kızlarının bu özel gününde mutluluk tablosu çizdi. Törende Alexandra'nın erkek kardeşleri Felix, Sebastien ve Louis de hazır bulundu.

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Nikahları kıyılan Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı. Evlilik teklifi sırasında Bagory'nın Alexandra'nın önünde diz çökerek nişan yüzüğünü verdiği belirtildi.



Bu arada hemen not düşelim Alexandra ile Fransa'da yaşayan, sosyal ve kültürel projelerde çalışan damat Nicolas için 29 Nisan'da bir de düğün yapılacak. Nikahında pantolon giyen gelin Alexandra, o gece gelinlik giyecek.

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Lüksemburg Prensesi Alexandra, 20 yaşına gelinceye kadar kız çocuğu olduğu için taht sıralamasında yer almıyordu. Fakat sonra babası Henri, devir alınca bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da erkek kardeşleriyle birlikte taht sıralamasında yer alma hakkı kazandı.

Alexandra, ABD'de psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında yüksek öğrenim gördü. Ardından Paris'e giderek felsefe ve antropoloji okudu. Bununla da yetinmedi. İrlanda'da dinler arası ilişkiler konusunda master yaptı.

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı.Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı ıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.

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Gelinin annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa da kızı gibi pantolon tercih etti. Eşi Lüksemburg Grand Dükü Henri takım elbiseliydi.

Gelin Alexandra'nın erkek kardeşleri ve yengesi. Kardeşlerden Felix, Prenses Claire ile evli.