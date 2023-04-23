Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Alexandra#Nicolas Bagory#Lüksemburg
Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 09:43

Kraliyet düğünlerini nasıl bilirsiniz? Özellikle de o düğünlerdeki gelinleri? Genellikle gösterişli gelinlikler giyerler. Duvakları, başlarının üzerine aile koleksiyonlarında yer alan taçlar eşliğinde yerleştirilir. O gün giydikleri gelinlik için hazırlıklar aylar öncesinden başlamıştır. Her şeyin kusursuz olması için herkes elinden geleni yapmıştır.

Haberin Devamı

GELENEKSEL GİYİNMEDİ
Zaten çoğunlukla da öyle olur. Gelinin o gün giydiği o özenle hazırlanmış beyaz elbise sonradan başka genç kızların düğünleri için de ilham kaynağı olur. Bu durum, yıllardır böyle sürüp gidiyor.

Ama dün dünyada varlığını sürdüren monarşi mensuplarından biri bu konuda bir değişiklik yaptı. Hayatının en mutlu gününde yani sevdiği adamla nikahlandığı gün, pantolon, gömlek ve ilginç tasarımlı bir tunik giydi. Ama yine geleneğe uygun olarak beyaz rengi tercih etti.

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

GELİN PANTOLON GİYDİ
Sevgilisiyle resmi nikah kıyan bu kraliyet ailesi üyesi, Lüksemburg Prensesi Alexandra. 31 yaşındaki Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, bu küçük Avrupa ülkesinin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'un Belediye Sarayı'nda resmi olarak hayatlarını birleştirdiler.

Haberin Devamı

Damat Bagory, klasik bir takım elbise tercih etti o önemli gün için. Gelin Alexandra ise her ne kadar beyaz rengi tercih etse de geleneklerin aksine pantolon giydi. Saçlarını da basit bir şekilde şekillendiren Prenses Alexandra, takı olarak da çok iddialı görünmeyen bir çift inci küpe taktı. Elinde de bir buket çiçek vardı. Alexandra'nın aynı zamanda küçük beyaz bir çanta taşıması da dikkat çekti.

Gözden KaçmasınTeni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadınıTeni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadınıHaberi görüntüle

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

HALKI SELAMLADILAR
Gelin Alexandra ile damat Nicolas Bagory, kıyılan resmi nikahın ardından Belediye Sarayı'nın merdivenlerine çıkarak halkı selamladı. Yeni evli çift, etrafta toplanan kalabalığın tebriklerini kabul etti.

Gelinin annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa ile babası Grand Dük Henri de kızlarının bu özel gününde mutluluk tablosu çizdi. Törende Alexandra'nın erkek kardeşleri Felix, Sebastien ve Louis de hazır bulundu.

Gözden KaçmasınFazla seksisin, hiç zayıf değilsin dediler: Zerre kadar umursamadım'Fazla seksisin, hiç zayıf değilsin' dediler: Zerre kadar umursamadım!Haberi görüntüle

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

Haberin Devamı

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
Nikahları kıyılan Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı. Evlilik teklifi sırasında Bagory'nın Alexandra'nın önünde diz çökerek nişan yüzüğünü verdiği belirtildi.

Bu arada hemen not düşelim Alexandra ile Fransa'da yaşayan, sosyal ve kültürel projelerde çalışan damat Nicolas için 29 Nisan'da bir de düğün yapılacak. Nikahında pantolon giyen gelin Alexandra, o gece gelinlik giyecek. 

Gözden KaçmasınSözleri olay olmuştu: Kayınpederine mektup yazıp o ismi açıklamışSözleri olay olmuştu: Kayınpederine mektup yazıp o ismi açıklamışHaberi görüntüle

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı



20 YAŞINDA TAHT SIRASINA GİRDİ
Lüksemburg Prensesi Alexandra, 20 yaşına gelinceye kadar kız çocuğu olduğu için taht sıralamasında yer almıyordu. Fakat sonra babası Henri, devir alınca bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da erkek kardeşleriyle birlikte taht sıralamasında yer alma hakkı kazandı.

Haberin Devamı

Alexandra, ABD'de psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında yüksek öğrenim gördü. Ardından Paris'e giderek felsefe ve antropoloji okudu. Bununla da yetinmedi. İrlanda'da dinler arası ilişkiler konusunda master yaptı.

Gözden KaçmasınDuvaksız gelin oldu: Üç gün, üç gece düğünDuvaksız gelin oldu: Üç gün, üç gece düğünHaberi görüntüle

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı


ÇOK SAYIDA DİL BİLİYOR
Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı.Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı ıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.

Gözden KaçmasınYıllardır kanserle savaşan ünlü oyuncudan başka bir kötü haber: Başka seçeneği kalmamıştıYıllardır kanserle savaşan ünlü oyuncudan başka bir kötü haber: Başka seçeneği kalmamıştıHaberi görüntüle

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

Haberin Devamı

Gelinin annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa da kızı gibi pantolon tercih etti. Eşi Lüksemburg Grand Dükü Henri takım elbiseliydi. 

Evlenmek için ne güzel bir gün: Nikahta pantolon giydi, gelinliği düğüne sakladı

Gelin Alexandra'nın erkek kardeşleri ve yengesi. Kardeşlerden Felix, Prenses Claire ile evli.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Alexandra#Nicolas Bagory#Lüksemburg

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası