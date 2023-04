Düğün günü bacaklarına övgüler yağdırmasını son anda sevgilisi engellemiş

Haberin Devamı

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞIYOR

Bugünlerde herkes Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine odaklanmış durumda. Ama birkaç gün içinde önemli bir yıl dönümü yaklaşıyor. Yeni Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in evlilik yıl dönümü.

2011 yılının 29 Nisan günü tahtın gelecekteki sahibi William ile sıradan bir ailenin kızı olan uzatmalı sevgilisi Catherine Elizabeth Middleton, bütün dünyanın meraklı bakışlarını diktiği bir törenle evlendi. Aradan yıllar geçti, köprülerin altından çok sular aktı. Çiftin üç çocuğu oldu, tahta bir adım daha yaklaştılar. Ama adet olduğu üzere her evlilik yıl dönümlerinde o düğünle ilgili ayrıntılar gündemin ilk sıralarına yükseliyor. İşte bunlardan biri son birkaç gündür çok konuşuluyor.

Bu kez olayın ilk sıradaki kahramanı, 2011 yılındaki törende damatlık üniforması içinde kalbi heyecanla çarpan William'ın sağdıçlığı görevini üstlenen kardeşi Prens Harry. Her ne kadar 2018 yılından bu yana araları kötü olsa da o sıralarda öyle bir durum yoktu.

Hatta Harry, henüz Meghan'la tanışmamıştı, bir dargın bir barışık sevgilisi Chelsy Davy ile çıkıyordu. Zaten birazdan anlatacağımız olayın kahramanlarından diğeri de Harry'nin eski sevgilisi Davy. Gelelim olayın ne olduğuna.

Kate ile William, 29 Nisan 2011'de Londra'daki Westminster Abbey'de evlendi. Halktan bir aileden gelen ve veliaht prens ile evlenen Kate Middleton, o düğün öncesinde "modern çağların külkedisi" olarak adlandırılıyordu.

Bilenler bilir... Düğünlerde yani işin resmi kısmı tamamlandıktan, nikah kıyıldıktan sonra yakınları, gelin ve damat hakkında gülümseten konuşmalar yapar. Onlar da o gecenin anısı olarak hafızalarda kalır.

İşte William ile Kate'in düğününde de böyle bir konuşma yapma görevi üstlenenlerden biri damadın kardeşi Harry'di. Ayrıca William'ın yakın arkadaşları James Meade ve Thomas Van Straubenzee'ye de aynı görev verilmişti. Törende damat William'ın arkadaşları sıraları geldiğinde klasik içerikli konuşmalarını yaptılar. Ardından sıra Harry'ye geldi. Ama onun konuşması kısaydı. Bu, başta birçok kişiyi şaşırttı. Ancak bunun nedeni sonradan ortaya çıktı.

O SÖZLER GELİNİ UTANDIRABİLİRD, SEVGİLİSİ ENGELLEDİ

Yazar Katie Nicholl, Harry: Life, Loss and Love adlı kitabında bunun nedenini anlattı. Onun iddiasına göre Harry, konuşmasında Kate'in güzel bacaklarına gönderme yapan bir bölüme yer vermişti. Fakat sonradan bu bölümü çıkarmak zorunda kaldı. Bunu sağlayan kişi de o dönemde sevgilisi olan Chelsy Davy idi.

Nichols'un kitabında anlattığına göre Davy, Harry'nin konuşma metnine müdahale etti. Gelini utandırmamak için ve öyle bir ortamda uygunsuz olduğunu belirterek Kate'in düzgün bacaklarına övgüler yağdırdığı bölümü çıkarttırdı konuşmadan.

Yazar Katie Nicholl'e göre Harry, düğün konuşmasında Kate'in düzgün bacaklarından da söz ediyordu. Ama konuşmanın ilgili bölümü, Harry'nin o dönemdeki sevgilisi Chelsy Davy tarafından metinden çıkarıldı.

Katie Nicholl'e göre bu iyi de oldu. Çünkü konuşmadaki o bölüm, her gelini utandırabilirdi. Üstelik de geleceğin kraliçesi söz konusu olduğunda hiç de uygun görünmüyordu.

Özetle Chelsy Davy'nin müdahalesi sayesinde Harry'nin konuşmasından Kate'in bacaklarını övdüğü o bölüm çıkarıldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLDUĞUNU ANLATTI

Bu yıl Kate ile Wililam'ın evlilik yıl dönümü öncesinde konuşulan ayrıntı bu. Aslına bakılırsa hemen hemen her yıl, dünyanın izlediği düğünle ilgili farklı konular gündeme geliyor. Bunlardan biri de o düğüne şarkılarıyla renk katan Ellie Goulding'in açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Dini örenin ardından düzenlenen eğlencede sahneye çıkan Goulding, daha sonra olup bitenleri bir röportajında anlatmıştı. Onları da bir hatırlayalım.

2011 yılında Prens Harry, henüz Meghan Markle ile tanışmamıştı. Bir dargın bir barışık sevgilisi Chelsy Davy ile flört ediyordu.

Çiçeği burnunda karı- koca Prens William ile Kate Middleton, ilk danslarını Ellie Goulding'in seslendirdiği Your Song (Senin Şarkın) eşliğinde yaptı. Orijinali Elton John'a ait olan şarkıyı seslendiren Goulding, geçen yıl Vanity Fair dergisine verdiği röportajda o sırada çok gergin olduğunu ve ellerinin titrediğini söylemişti.

Bu ilk dansın ardından Ellie Goulding, grubuyla birlikte The Killers'ın Mr. Brightside adlı şarkısını seslendirdi. Kendisinin ve grup arkadaşlarının gecenin sonuna kadar orada olduğunu söyleyen Goulding bu durumu da "Hayatımın sonuna kadar saklayacağım bir hazine gibi" diye nitelendirmişti.

Ellie Goulding, Prens William ve Kate Middleton'ın en sevdiği şarkılardan biri olan Starry Eyed'ı da seslendirdi o gece. Ardından da Stevie Wonder'ın Superstition adlı şarkısı geldi.

DÜĞÜNÜ 22 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Sinema tarihinin unutulmaz müzikallerinden Grease'de yer alan You're The One That I Want'a sıra geldiğinde ise yeni evli çift, el ele tutuşup piste fırladı ve gülümseyerek dans etti. Hatta anlatılanlara göre aynı anda şarkının sözlerine de eşlik ettiler.

Daha sonra kabine geçen DJ, Kings of Leon'un Sex on the Fire adlı şarkısını çaldı. Mutlu çift, gecenin son dansını ise bu şarkı eşliğinde yaptı.

Kate ile William'ın düğün törenini o gün elde edilen verilere göre 22. 8 milyon kişi izledi. 7 yıl sonra gerçekleşen Harry-Meghan düğününü izleyen kişi sayısı ise 28 milyonu aştı.

William ile Kate'in 2011yılındaki düğününü Westminster Abbey'dekikonuklar yerinde izledi. Ama sadece onunla sınırlı kalmadı. Bu gibi törenlerde olduğu gibi dünyadaki milyonlarca kişi de onları ekranlardan canlı olarak takip etti, O dönem verilerine göre William ile Kate'in düğününü 22. 8 milyon kişi izledi.

2018 yılında gerçekleşen Harry ile Meghan'ın düğünü ise 28. 4 milyon kişi tarafından izlendi.