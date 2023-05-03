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Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

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#Ürdün Kraliçesi Rania#Prens Hüseyin#Rajwa Al Saif
Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 13:16

Çok değil, sadece bir ay sonra bütün dünyanın meraklı bakışları altında hayatlarını birleştirecekler. Damat zaten doğuştan "mavi kanlı" yani günün birinde şu an babasının oturduğu taht onun olacak. Genç kız ise daha geçen yıl nişanları ilan edildiği andan itibaren büyük bir merak konusu. Kim olduğu, gelecekte kraliçesi olacağı ülkeyi yöneten aileye nasıl katıldığı ciddi bir merak konusu.

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NASIL TANIŞTIKLARINI İLK KEZ AÇIKLADI
Öyle ki ülkesinden kilometrelerce uzakta okuyan ve hayatını orada sürdüren genç kadının nasıl olup da veliaht prens ile tanıştığı konusunda çeşitli rivayetler de ortada dolaşıyor.

Bunlar arasında en çok kabul görenine bakılırsa iki genci, birbirine uygun gören aile büyükleri tanıştırmıştı. Çünkü müstakbel gelinin annesinin kuzeni zaten söz konusu aileden biriyle evliydi.

Ama geçen yıl nişanlanıncaya kadar dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olarak nitelendirilen genç prens, herkese "ters köşe" yaptı. Yani nişanlısıyla nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı. Gelin bakalım nasıl olduğuna. 

Konuyu yakından takip edenlerin hemen anlayacağı gibi Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile nişanlısı Rajwa Al Saif bu söz ettiğimiz kişiler. Kraliçe Rania tarafından nişan haberi büyük bir coşkuya dünyaya ilan edilen iki gencin nasıl tanıştığı o günden beri merak ediliyordu.

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Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

AŞIK OLMADIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Birçok kişi iki gencin, kesinlikle bir aile büyüğü tarafından tanıştırıldığı görüşündeydi. Bunun nedeni de ilginç. Hüseyin ile Rajwa, kamera karşısına geçtiklerinde diğer kraliyet ailesi üyeleri gibi aşk dolu görüntüler sergilemiyor. Hatta birbirleriyle el ele bile tutuşmuyorlar. Bu durum da iki gencin, aslında birbirlerine aşık olmadığı,"öyle gerektiği için" evlenmek zorunda kaldıkları yorumlarının yapılmasına eden oldu.

Özellikle de Hüseyin'in nişanlısına uzak duruşu, hatta kısa süre öncesine kadar başka bir genç kızla flört ettiği söylentileri de bu durumu körükledi. Birçok kişi "Ailesi diğer genç kızdan ayırıp Rajwa ile nişanladı" yorumunu yaptı. 

Ama diğer yandan da iki gencin tam olarak Ortadoğu geleneklerine göre davrandığını savunanlar vardı. Onlara göre kültür farklı olduğu için Hüseyin ile Rajwa'nın, örneğin Prens Harry ile Meghan Markle gibi toplum karşısında birbirlerini öpmesi, ele ele tutuşması çok da olası değildi.

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İddialar bir yana iki gencin aile büyükleri tarafından tanıştırıldığı görüşü hakimdi. Hatta sadece Ürdün'de değil, dünyanın dört bir yanındaki magazin basınında da durum bu şekilde ele alındı. Sonuçta Rajwa, uzaktan da olsa Ürdün Kraliyet ailesiyle bağlantılı olan biriydi. Annesinin bir kuzeni, Prens Hüseyin'in amcasının eşiydi. Bu sayede de Hüseyin ile tanışabilmişti. 

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Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

'ESKİ BİR OKUL ARKADAŞIM TANIŞTIRDI'
Ama sonunda, gelecek ay Rajwa ile evleneCek olan Hüseyin nişanlısıyla nasıl tanıştığını anlattı. İki genç nişanlı, geçtiğimiz günlerde Ürdün kraliyet ailesini himayesindeki bir vakfın düzenlediği söyleşiye katıldı.

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İşte orada Hüseyin, Rajwa ile nasıl tanıştığını anlattı. Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenlere de "ters köşe" yapmış oldu.

Bu arada ailenin gelini Rajwa, geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladı. Başta nişanlısı Prens Hüseyin olmak üzere bütün aile genç kızın yeni yaşı için iyi dileklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Rajwa'nın nişanlısı Prens Hüseyin, genç kızın siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak "Sevgili Rajwa'ma mutlu bir yaş diliyorum, Seninle sevgi, şefkat ve bağlılıkla dolu bir hayata başlamak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

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Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

Nişan haberini verinken gelininden "üçüncü kızım" diye söz eden Kraliçe Rania da Rajwa'nın doğum günü için özel bir paylaşım yaptı. Geliniyle birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verip "Sevgili Rajwa'mıza mutlu yıllar" diye yazdı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın en büyük çocuğu olan 28 yaşındaki Prens Hüseyin ile 29 yaşına giren Rajwa Al Saif, önümüzdeki 1 Haziran'da Amman'da kraliyet sarayında evlenecek.

Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı

Kraliçe Rania, çocuklarıyla birlikte. Rania, kızı Iman'ı (soldan ikinci) Cemal Thermiotis ile evlendirdi. Şimdi sırada Rajwa ile oğlu Hüseyin var.

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#Ürdün Kraliçesi Rania#Prens Hüseyin#Rajwa Al Saif

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