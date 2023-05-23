Gözyaşları kahkahalara karıştı: Yılın düğününe bir hafta kaldı... Gelin ile kaynana el ele

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GELİN KAYNANA EL ELE

İşte bunlardan biri de taçlı bir aile. Üstelik bu aile, çok yakın bir geçmişte yani mart ayında başka bir düğün yaptı. Şimdi de sırada gelecek hafta gerçekleşecek ikinci düğün var.İki gencin hayatını birleştireceği o tören 1 Haziran'da.

Ama kutlamalar çoktan başladı bile. Gelin ile kaynana, kutlamaları başlatan kına gecesinde, davetlilerin karşısına el ele çıktı ve kimi zaman gülerek kimi zaman da mutluluk gözyaşları içinde büyük güne uzanan süreçte ilk konuklarını ağırladı.

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Bütün dünyanın merakla beklediği hatta daha şimdiden "binbir gece masalları gibi" diye nitelendirdiği bu düğünün kahramanları Ürdün kraliyet ailesi. Kral 2. Abdullah ile karısı Kraliçe Rania'nın ilk göz ağrısı, yani en büyük çocukları 28 yaşındaki Veliaht Prens Hüseyin, geçen yıl nişanlandığı Suudi Arabistanlı Rajwa Al Saif ile 1 Haziran'da evleniyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, ailenin sahibi olduğu kraliyet sarayında yapılacak olan düğüne dünyanın farklı coğrafyalarından taçlı konuklar da katılacak. Böylece, Kral 3. Charles'ın, 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden sonra bu defa da Amman'da bir 'taçlı zirve' gerçekleşecek.

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RAJWA'NIN KINA GECESİ

Düğüne bir hafta kadar bir zaman var ama Kraliçe Rania ile daha oğluyla nişanlandığı ilk günden beri ne kadar sevdiğini ve "içine sindiğini" hiç gizlemediği gelini Rajwa ilk konuklarını ağırladı. Yani özetle Rajwa gelinin kına gecesi yapıldı.

Büyük oğlu 28 yaşındaki Hüseyin'in nişanlısını "üçüncü kızım" diye tanımlayan Kraliçe Rania, kadın konukların yer aldığı gösterişli kına gecesinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kraliçe Rania, paylaşımına " Ürdünlü ailemiz olmadan hiçbir kutlama tamamlanmış sayılmaz. Güzel Rajwa'mızı kutluyoruz" notunu düştü.

Dünyanın en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Rania'nın uçuk mavi bir elbise tercih ettiği kına gecesinde, gelini Rajwa ise üzeri, altın rengi geleneksel motiflerle süslü beyaz bir kıyafet giydi.

Kına gecesine Rania'nın kısa bir süre önce evlenen kızı Prenses Iman, küçük kızı Prenses Selma, gelinin annesi ve aile üyelerinin yanı sıra Ürdün'ün çeşitli yerlerinden davet edilen konuklar katıldı.

Gecede şarkıcılar Nedaa Shrara, Diana Karazon, Zain Awad, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın yerel şarkılarını seslendirdi.Mutluluk gözyaşlarının kahkahalara karıştığı kına gecesinde Haleem grubunun yanı sıra kadınlardan oluşan Al Salt Girls Band ve Misk Dance Company de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

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KAYINVALİDE RANIA, DUYGU DOLU BİR KONUŞMA YAPTI

Kraliçe Rania, konuklarına hitaben yaptığı konuşmada "Burada bizimle olup kutlamalara katıldığınız için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Rania: " Bugün bizim için ve bütün Ürdün ailesi için çok özel bir gün. Neşemiz bir ve tek... Uzak ya da yakın bugün hepiniz bizim kalplerimizdesiniz."

Rania, evladının mutluluğunu görmek isteyen bütün anneler gibi oğlu Prens Hüseyin'in düğününühayal ettiğini belirtti. "Hüseyin, benim olduğu kadar sizin de oğlunuz. Siz onun ailesisiniz ve bu sizin kutlamanız" dedi.

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'BENİM İÇİN KIZLARIM KADAR DEĞERLİ'

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'nın aileye katılımını duyururken coşkulu kelimeler sarf etmişti. Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi. Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne kadar mutlu olduklarını hatırlattı. Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

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Kraliçe'nin duygu dolu konuşmaları sırasında gelin Rajwa'nın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GELİNİN ANNESİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Rania, kına gecesinde dünürü, yani Rajwa'nın annesi Azza'ya da övgüler yağdırdı. Bir kızın, annesinin yansıması olduğunu söyleyip gelini Rajwa'nın annesini bir hazine" sözüyle tanımladı. Bundan iki ay önce, büyük kızı Iman'ın, Jamal Thermiotis ile evliliği sırasında bir gelin annesi olarak kendisinin Rajwa'nın annesi Azza konumunda olduğunu belirtti Rania. Onun nasıl duygular içinde olduğun anladığını ifade etti bu şekilde.

Gelini her ne kadar başka bir ülkeden olsa da yani Suudi Arabistan'dan gelse de artık Ürdün'ün onu ülkesi olduğunu ve orada kendi insanları, kendi ailesi arasında olduğunu hatırlattı.

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TAM DEDESİNİN İSTEDİĞİ GİBİ YETİŞTİ

Rania, artık hayatta olmayan eski kral Hüseyin'e de gönderme yaptı konuşmasında. Kocası Kral Abdullah'tan önce ülkeyi yöneten Hüseyin'e hayatının son dönemlerinde, torununu yani onunla aynı adı taşıyan Hüseyin'i onun istekleri doğrultusunda yetiştirmeye söz verdiğini söyledi.

'TAÇLI KONUKLAR': Bu arada Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününe katılacak kraliyet ailesi üyeleri de kesinleşti. Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile eşi Prenses Mary, Japorn Prensesi Hisako ve Prenses Tsuguko, Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maksima ve büyük kızları Prenses Amalia, düğüne katılacaklarını duyurdu.İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile eşi Prens Daniel, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile Prenses Mette Marit, Amman'daki törene katılması beklenen diğer kraliyet ailesi üyeleri. Ürdün ile ilişkileri genel anlamda iyi olan İngiliz kraliyet ailesinden törene kimin gideceği ise henüz bilinmiyor.





GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Prens Hüseyin ile Rajwa Al Sahif'in nişan haberi geçen yıl 17 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden duyuruldu. Kraliçe Rania, mutlu haberi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Rania "Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi. Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nın varlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

NASIL TANIŞTIKLARI MERAK KONUSU

Bu arada iki gencin nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Bir iddiaya göre Hüseyin ile Rajwa'nın tanışmasına aile üyeleri ön ayak oldu.



Aslında Rajwa Al Saif'in ailesi, zaten bir süredir başka bir çiftin evliliği nedeniyle Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Çünkü genç kızın annesi, Rajwa'nın evlenmeye hazırlandığı Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa ile kuzen. Yani Rajwa, annesinin kuzeninin evliliği sayesinde Ürdün kraliyet ailesiyle yakınlaştı. Söylentilere göre de gençleri birbirine uygun görüp tanıştıran aileleri.

Fakat Prens Hüseyin daha sonra Rajwa ile birlikte katıldığı bir etkinlikte nişanlısıyla kendisini eski bir okul arkadaşının tanıştırdığını söyledi. Hüseyin, o etkinlikte arkadaşına minnettar olduğunu belirtip "İnsan her gün Rajwa gibi biriyle tanışamıyor" dedi.

MART AYINDA BÜYÜK KIZLARINI EVLENDİRDİLER

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania, bir yıl içinde iki kez düğün heyecanı yaşıyor. Çiftin büyük kızı Prenses Iman, ABD'de okurken tanıştığı Cemil Alexander Thermiotis ile hayatını birleştirdi.

Şimdi sırada geleceğin kralı olan büyük oğlu Hüseyin var. Bu iki büyük çocuğun yanı sıra Rania ve Abdullah'ın henüz evlilik çağına gelmemiş Salma adında bir kızı ise Haşim adında bir oğlu daha bulunuyor.

Ürdün kraliyet ailesine gelin gideceği ortaya çıktığından beri dünyanın dikkatini üzerinde toplayan gelin Rajwa Al Saif 'ı kısaca bir bakarsak... Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı diye nitelendirilen genç kız 28 Nisan 1994 Riyad doğumlu.

Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birine mensup olan Rajwa, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu. Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini.

İlk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü. Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar. Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü.