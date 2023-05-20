Harry ve Meghan alay konusu oldu: Burası İngiltere krallığı değil, sen de kral değilsin!

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BASININ TAÇ TÖRENİNE GİDERKEN BİLE 'REKLAM ALDI'

Belki yaptıkları Oprah Winfrey röportajı, Harry'nin ailesine ait ne kadar hoşlanmadığı durum varsa satırlara döktüğü - elbette hayalet yazar J.R. Moehringer aracılığıyla- Spare (Yedek) adlı kitabı, en nihayetinde de hayatlarını konu alan ve bir dijital platformda yayınlanıp "belgeseL" diye tanımlanan program sayesinde hatırı sayılır bir kazanç elde ettiler.

Hatta Harry'nin, babasının taç giyme törenine bile 'reklam alarak' gittiği konuşuluyor. İleri sürülenlere göre Harry, törende ünlü bir moda evinin imzasını taşıyan takım elbise giydi. Bunu da reklam amaçlı yaptı, yani para kazandı.Özetle,aileden ayrılırken söylediklerinden birini gerçekleştirdiler gibi görünüyor.

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GÖZLERDEN UZAK YAŞAMAK İSTEYEN KİM!

Ama "daha gözlerden uzak bir hayat" kısmı ise şu ana kadar olmadı ve zaten olacak gibi de görünmüyor. Çünkü çift, Londra'dan ABD California'ya taşındıktan sonra eskisinden daha fazla göz önünde yaşamaya başladılar. Kimi zaman buna kendileri de çanak tuttular tabi..

Harry, karısını ve o sırada daha kızı Lilibet dünyaya gelmediği için Londra'da doğan oğlu Archie'yi de alıp, doğup büyüdüğü ülkeye veda ederken basının kendilerine sert davrandığından söz etmişti. Karısı Meghan hakkında yazılan olumsuz haberler bir yana paparazziler tarafından da rahat bırakılmadıklarını ileri sürmüştü.

Hatta annesi Diana'nın Paris'te bir paparazzi takibi sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle ölmesini öne sürerek "Karımın kaderinin de anneminki gibi olmasını istemiyorum" demişti.

Peki aradan geçen zamanda ne oldu? Harry ve Meghan asla gözlerden uzak yaşamadılar. Yaptıklarına bakılırsa zaten bunu gerçekten istemediler hiçbir zaman. Aslında olanın özeti dün gece çiftin gittikleri bir ödül töreninden sonra gözler önüne serildi. Haydi, anlatalım.

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AİLEDEN AYRILDI AMA UNVANINA DÖRT ELLE SARILIYOR

Harry ile Meghan önceki gün New York'ta bir ödül törenine katıldılar. Meghan Markle, hemcinslerinin toplum içinde daha güçlü bir duruş sergilemeleri konusundaki çabalarından dolayı Vision Women Ödülü'ne değer görüldü ve elbette töreni kaçırmadı. Gecede, 'Sussex Düşesi ' unvanını da kullanarak ödülünü aldı ve dokunaklı bir konuşma yaptı.

Törene giderken tepede tırnağa altın rengi giyinen Meghan'a, kocası Harry ve annesi Doria Ragland eşlik etti.

Ama gecenin asıl olayı o tören değil. Çünkü zaten Meghan Markle oraya ödül almaya gitmişti.Ya da birçok kişiye göre de Kral 3. Charles'ın Londra'daki taç giyme törenine katılmadığından bir tür gövde gösterisi yapmaya. Hatta Markle'ın hayranları onun aldığı bu ödülün, İngiliz kraliyet ailesinin yüzünde patlayan bir tokat olduğunu bile ileri sürdü.

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'SONU FELAKETLE BİTEBİLİRDİ'

Fakat New York'taki o ödül töreninin ardından, dedikodusu, söylentisi günlerdir bitmeyen bir gelişme oldu.Tam da Harry'nin "Karımın deannemin kaderini paylaşmasını istemiyorum" dediği türden bir gelişme.

Törene, lüks bir özel araçla giden Harry, Meghan ve annesiDoria Ragland, çıkışta oradan taksiyle ayrılmak istedi. İşte o sırada da doğal olarak çifti dört tane paparazzi takibe aldı. Belirtildiğine göre bunlardan üçü bir otomobildeydi. Diğeri de bisiklet kullanıyordu. Meghan Harry'nin ifadesine göre New York sokaklarında iki saate yakın ve sonu felaketle bitecek bir kovalamaca yaşandı.

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Ama New York polisinin açıklamasına bakılırsa,olay onların anlattığıkadar vahim boyutlara ulaşmamıştı. Buraya kadar yaşananlar her ünlünün karşılaşabileceği türden. Asıl ilginç olan ise sonrası.

Kısaca özetlemek gerekirse Meghan ile Harry, tören çıkışında peşlerine düşen paparazzinin çektiği görüntüler yüzünden bir fotoğrafı ajansı avukatlarının "iğneli" ve "alaycı" tavrına maruz kaldı.ABD'deki bazı magazin sitelerine bakılırsa söz konusu paparazzi ajansının hukuk ekibi Meghan ve Harry ile dalga geçti. Üstelik bunu yaparken de Harry'nin kanını taşıdığı İngiliz kraliyet ailesine gönderme yaptı.

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'BURASI İNGİLTERE KRALLIĞI DEĞİL, AMERİKA'!

İleri sürülenlere göre Meghan Markle ile Prens Harry, avukatları aracılığıyla,o gece kendilerini takip eden paparazzinin çektiği görüntüleri elde etmek istedi. Bunun için de söz konusu fotoğraf ajansına yazılı bir talep ilettiler. Bu yazılı talepte " ödül töreninden ayrıldıktan hemen sonra ve ardından gelen birkaç saat içinde çekilen bütün görüntülerin, derhal bize ulaştırılmasını talep ediyoruz" denildi. Ancak Harry ve Meghan'ın bu talebine fotoğraf ajansının avukatları, alaycı bir yanıt verdi.

Çiftin avukatlarına gönderilen yanıtta"Böyle 'kralların yapacağı gibi' talepte bulunamayacaklarını belirten satırlar yer aldı. Ajansın yanıtında şu satırlar yer aldı:"Amerika'da sizin de bildiğiniz gibi bir mal sahibine aittir.Üçüncü kişiler onu sadece talep ettikleri için 'Krallara yapabileceği gibi' onlara teslim edilmez."

Yanıtın devamı ise şu şekildeydi: "Belki de oturup müvekkillerinize, vatandaşların mülklerini kraliyete devretmesini talep eden İngiliz kraliyet kurallarının bu ülke tarafından çok uzun süre önce reddedildiğini anlatmalısınız. Bu ülkenin kurucuları olan atalarımızın yanındayız:"

Bu arada Harry ile Meghan'ı takip edip görüntüleyen paparazziler çiftin "neredeyse bir felaket olacaktı" diye tanımladığı olayın tamamen taksi sürücüsünün pervasız davranışlarınedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

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Bu arada Harry ile Meghan'ın sözcüleri tarafından "felaketle sonuçlanabilirdi" diye yorumlanan o kovalamacanın nedeni de ortaya çıktı. Page Six'e konuşan bir kaynak çiftin, Newy York'ta Prenses Diana'nın çok sevdiği bir otelde konaklamak istediğini anlattı. Fakat bunun için Harry ile Meghan'ın bir talebi vardı: Kendilerirne indirim yapılması. Otel yönetimi bu isteği kabul etmeyince çift de bir arkadaşlarının evinde kalmaya karar verdi.

Tören çıkışında taksiye binen Harry, Meghan ve Markle'ın annesi Doria, söz konusu eve doğru giderken paparazziler de peşlerine düştü. Nerede kaldıklarının bilinmesini istemeyen çift de paparazzilerden kaçmak isterken söz konusu kovalamaca yaşandı.

Harry'nin annesi Prenses Diana, söz konusu oteli çok severdi ve gittiğinde de 22'nci kattaki Kraliyet Suiti'nde kalırdı. Belirtildiğine göre söz konusu suitin şu andaki gecelik fiyatı 8 bin dolar. Sadece bir dijital yayın platformuyla yaptıkları anlaşma sayesinde 100 milyon dolar kazandıkları söylenen Harry ile Meghan'ın neden böyle bir indirim istediği ise merak konusu oldu.

