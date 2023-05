Meghan hamile mi? Yediği yemek, dedikodulara noktayı koydu!

Haberin Devamı

OLAYLAR ZİNCİRİ BİTMEK BİLMİYOR

Bu yanlış da sayılmaz elbette... Meghan ile Harry'nin 2020 yılının ilk ayında, ailedeki resmi görevlerinden ayrılacaklarını açıklamasıyla başlayan olaylar zinciri hala bitmek bilmedi.

Önce çiftin Oprah Winfrey'e verdiği röportajda aile hakkında ileri sürdüğü iddialar... Derken Harry'nin, aynı iddiaları ve daha fazlasını, iyice alevlendirerek dile getirdiği Spare (Yedek) adlı kitabı, son olarak da çiftin bir dijital platformda yayınlanan reality şov benzeri programı. Görünüşe göre bunun devamı da gelecek.

HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ DOLAŞIYORDU

Ama biz şimdi bunları bir kenara bırakalım ve çiftle ilgili başka bir konuya değinelim. Daha doğrusu epeydir ortalıkta dolaşan ve çift bir akşam yemeğine gittiğinde sonuca bağlanan söylentiye.

Bir süredir Meghan Markle ile Prens Harry'nin üçüncü bebeklerini beklediği ileri sürülüyordu. Özetle Markle'ın hamile olduğu konuşuluyordu.

Hatta Harry'nin babasının taç giyme törenine yalnız başına gitmesinin nedeninin de bu olduğu öne sürülüyordu.Magazin haberleri yayınlayan bazı ABD internet sitelerine göre Meghan, üçüncü kez hamileydi. Yaşı da ileri olduğu için hamile haliyle uçak yolculuğuna çıkmak istememişti.

Bunu ileri sürenler, Markle'ın kızı Lilibet'e hamileyken Prens Philip'in cenaze törenine Harry'yi yalnız göndermesini hatırlattı. İddiaya göre Meghan yine hamile olduğundan taç giyme törenine katılmamayı tercih etmişti.

YEDİĞİ YEMEK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu söylenti kısa bir süre de olsa Meghan Markle ve Prens Harry'nin hayranlarını heyecanlandırdı. Sonuçta olmayacak iş değildi!Ama gerçek sonunda ortaya çıktı. Yani söylentiler yalanlandı. Bunu da Markle'ın, önceki akşam kocası Harry ile birlikte gittiği bir restoranda ısmarladığı yemek gözler önüne serdi.

Meghan Markle ile Harry, yaşadıkları Montecito'da evlerine çok yakın bir suşi restoranına gitti. Meghan da afiyetle ısmarladığı suşiyi yedi. Bu durum da çiftin yeni bir bebek beklediği iddialarının doğru olmadığını gözler önüne serdi.

HAMİLE KADINLAR TARAFINDAN TERCİH EDİLMİYOR: Suşi ile hamileliğin ne ilgisi olduğunu merak ediyorsanız onu da kısaca şöyle anlatalım: Suşi, anne karnındaki fetüsün gelişmesine bir risk oluşturduğu için hamile kadınlar tarafından tercih edilmiyor.





ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VAR: 2018 yılında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilk çocuğu Archie, 6 Mayıs 2019'da Londra'da dünyaya geldi. Çiftin ikinci bebeği Lilibet Diana ise 2021 yılında artık çiftin yeni evinin olduğu ABD'de doğdu.





HAMİLE KALIP BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Bu arada Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'ye taşındıktan sonra Lilibet'in doğumundan önce bir bebek heyecanı yaşadı. Fakat Markle, düşük yaptı ve çift bebeğini kaybetti. O acı olayı, o sırada yaşadıklarını ve sonrasını ise New York Times gazetesi için kaleme aldığı bir makalede anlattı.

Meghan Markle'ın "Paylaştığımız Kayıplar" başlıklı bu yazısı, dünya üzerinde her gün milyonlarca kadının yaşadığı, buna rağmen hala bir tabu olarak görülen hamilelik kayıpları konusunu gündeme taşıdığı için büyük bir yankı uyandırdı. Markle makalesinde "Belki de iyileşmeye giden yol, şu basit kelimelerle başlar: 'Sen iyi misin?' diye yazmış ve ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlanmasını ayrıntılarıyla ifade etti.

OĞLUNUN BEZİNİ DEĞİŞTİRİRKEN

Meghan Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına keskin bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı. Markle "Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım" diye yazdı.

O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde. Markle "Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum" satırlarıyla yaşadıklarını anlattı.

Markle makalesine "Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum" diye makalesini tamamladı.

ALTIN RENGİ GİYİNDİ

Bu arada Meghan Markle ile Prens Harry, dün gece New Yort'ta bir ödül törenine katıldı. 41 yaşındaki Markle, Foundation for Women adlı feminist kuruluşun Women of Vision Ödülü'nü kazanan Markle, törene eşi Prens Harry'nin yanı sıra annesi Doria Ragland eşliğinde katıldı.

Tören için saçlarını açık bırakan iki çocuk annesi Markle, tepeden tırnağa altın renginde giyindi. Elbisesinin fiyatının ise 1850 dolar olduğu belirtildi.