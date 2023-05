Meghan'la İstanbul'da bir otelde tanıştık: Harry hayatına girdikten sonra beni aşağıladı

Haberin Devamı

HARRY HAYATINA GİRDİKTEN SONRA ÇOK DEĞİŞTİ

İşte böylesine bir olay, İngiliz kraliyet ailesinin 'olaylı' gelini yani Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın başına geldi. Yıllar önce samimi bir arkadaşlık kurduğu tanınmış bir ekran yüzü geçmişte onunla paylaştıklarını anlattı. Özellikle de Meghan'ın, Prens Harry ile tanıştıktan sonra ne kadar değiştiğini!

Rol aldığı Made in Chelsea adlı TV programıyla tanınan 33 yaşındaki Millie Mackintosh, Charlie Boud ile birlikte hazırladığı Mumlemmas adlı podcast yayınında Meghan Markle ile nasıl dost olduklarını ve onun Prens Harry ile tanıştıktan sonra kendisine karşı davranışlarının nasıl bambaşka bir hale büründüğünü anlattı.

YOLLARI TÜRKİYE'DE KESİŞTİ

Millie Mackihtosh'un söylediğine göre Meghan Markle ile tanışması; bir otelin etkinliğine katılmak için geldikleri Türkiye'de gerçekleşti. İki genç kadın o günden sonra da sıkı dost oldular. Millie Mackintosh, Londra'daki bütün bağlantılarını da Markle'a verdi. Türkiye'deki etkinliğin ardından Mille, İngiltere'ye, Markle da ABD'ye döndü.

Ama iki genç kadının samimiyeti öylece bitmedi. Bir ara Markle, yeni dostuyla vakit geçirmek için İngiltere'ye gitti. O günlerde çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı iki genç kadın. Aynı sektördeki Mackintosh ve Markle,kelimenin tam anlamıyla "içtikleri su ayrı gitmez" hale geldi. Ta ki Meghan Markle, Prens Harry ile tanışıncaya kadar.

ARALARINA HARRY GİRDİ

Millie Mackintosh'un yayında anlattığına göre Harry'nin hayatına girmesi Meghan Markle'ı çok değiştirdi. İlişkilerini kopan olay ise şöyle gelişti: Millie Mackintosh, Meghan Markle'a iyi dileklerini bildiren bir mesaj gönderdi. Bunun karşılığında ise kaba bir yanıt aldı.

Mackintosh, programda anlattığına göre o mesajın ardından Meghan Markle tarafından aşağılandığını hissetti. Sonra da onunla bir daha iletişime geçmeme kararı aldı.

İSTANBUL'DA BİR OTEL AÇILIŞINDA iLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Mackintosh programda, yaşananları biraz daha ayrıntılandırdı: " Sanırım sekiz seke önce İstanbul'a bir otel açılışına gittim. Orada da Meghan Markle ile tanıştık. Ben onun oynadığı Suits dizisini izlemiştim ve hayranıydım. Aynı anda otelin barına gitmiştik ve aynı anda bir şeyler ısmarlamıştık kendimize. Sohbeti ben başlattım. O sırada çok iyi anlaştık. Sonra da iletişimi kesmedik."

Millie Mackintosh'un anlattığına göre dostlukları ilerledikçe Meghan Markle onunla görüşmek için Londra'ya gitti. Mackintosh bu konuda da "Londra'yı çok iyi bilmiyordu. Ben onu Kings Road da bir restona götürdüm" dedi.

Mackintosh'un anlattığına göre Markle o sırada Londra'da kimseyi tanımıyordu. O da arkadaşına en iyi manikürcüler de dahil iletişimde bulunduğu herkesin telefonunu verdi. Hatta iki kadın evlilikleriyle ilgili sorunlarını da tartıştılar. O sırada Markle ilk eşi Trevor Engelson'dan yeri ayrılmıştı. Mackintosh da rap'çi Profesör Green ile evliydi.

'NE ZAMAN LONDRA'YA GELSE HABER VERİYORDU'

Bundan sonrasını Mille Mackintosh şöyle anlattı: "Biz aslında birbirimizin en iyi arkadaşı değildik. Ama ne zaman Londra'ya gelse bana haber veriyordu. Buluşup dışarıda vakit geçiriyorduk."

Mackintosh'un anlattığına göre Meghan Markle ile son görüştüğünde Cotswolds'ta bir otelde kalıyordu. O gün de yine bir araya gelip keyifli vakit geçirdiler. İşte o buluşmada Markle kısaca Prens Harry ile mesajlaştığını Mackintosh'a söyledi. Zaten ondan sonra da Meghan Markle ile Prens Harry aşkı bütün dünyada manşetlere çıktı.

Mackintosh o konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: " Ben oradayken sohbet ediyorduk. Bana Harry ile mesajlaştıklarını söyledi. Anlattığına göre onları bir arkadaşları tanıştırmıştı. Ben Harry'yi tanımıyordum, onunla hiç tanışmadım. Zaten Meghan'a da onunla ilgili fazla soru sormadım."

O KABA MESAJDAN SONRA DOSTLUK BİTTİ

Mille Mackintosh, anlattığına göre Meghan'ın Harry ile aşkı artık tüm dünya tarafından duyulduktan sonra ona ulaşmaya çalıştı. Bir mesaj attı ve "Umarım iyisindir. Sen idüşünüyorum"diye yazdı.

İşte Meghan Markle'ın buna karşılık olarak gönderdiği yanıt Mackintosh'un söylediğine göre çok kabaydı. Birbiriyle iletişim halinde olanların asla göndermeyeceği türden bir mesajdı.

Mackintosh, aslında o mesajda Harry ile hakkında konuşulanların doğru olup olmadığını sormuş değil.

Mille Mackintosh o kaba mesajın ardından Meghan ile bir daha iletişim kurmadı anlattığına göre. Ama yine de ondan kendisine gönderdiği o kaba mesaj için bir özür beklediğini gizlemedi. Tabii ki o mesajı hiç almadı. İşte o noktadan sonra da Meghan Markle ile Millie Mackintosh'un dostluğu sona erdi.

AŞAĞILANDIĞINI HİSSETMİŞ

Mackintosh, yayında Meghan Markle'ın aklından geçebilecek düşünceleri tahmin ettiğini de söyledi: "Ben o zamanlar Made in Chelsae adlı reality şovda ekrana çıkıyordum. Meghan da artık bir kraliyet ailesi üyesi olacağını ve bana ihtiyacı kalmadığını düşünmüş olabilir" dedi.

Fakat Markle'ın, mesajına verdiği o kaba karşılık yüzünden kendisini onun tarafından aşağılanmış hissettiğini de saklamadı Millie Mackintosh,.

Aslına bakılırsa Meghan Markle ile Prens Harry'nin tanışmasına kimin aracı olduğu konusu hala net olarak açıklanmış değil. Markle'ın, Harry ile birlikte hayatını konu alan belgeselde anlattığına göre Harry, Meghan'ın bir fotoğrafını sosyal medyada gördü ve her ikisini de tanıyan bir ortak arkadaştan onunla tanıştırmasını rica etti.

İLİŞKİLER ZİNCİRİ OLUŞTURDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Ama Meghan Markle'ın Harry'ye ulaşmayı kafasına koyduğunu ve bunun için ona ulaşabileceği insanlardan oluşan bir zincir oluşturduğunu ileri sürenler de var. Her ne kadar kendisi İngiliz kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğini, hiç araştırma yapmadığını ileri sürse de Markle'ın bunun tam tersi bir plan kurduğunu savunuyor bunu ileri sürünler.

İngiliz basınına göre Markle, Harry'ye ulaşmak için kendine arkadaşlar edinmiş.Arkadaşlık kuramadıklarının da eşleri ya da iş çevreleriyle bağlantı oluşturmuş.Bu zincirde Harry'nin kuzeni Eugenie'den Harry ile aynı okulda eğitim gören yakın arkadaşına kadar çok sayda kişinin ismi geçiyor.

HARRY'NİN OKUL ARKADAŞININ EŞİNDEN BAŞLADI

Kısaca onları da bir hatırlayalım. Hemen bunların arasında en tanıdık isimlerden biriyle başlayalım. Alexander Gilkes adını Magazin ve spor dünyasına yakın olanlar çoktan duymuştur büyük olasılıkla.

Gilkes, tenis kortlarının yıldızlarından Maria Sharapova'nın nişanlısı ve kısa süre önce dünyaya gelen bebeğinin babası. Tabii Gilkes, ondan önce moda tasarımcısı Misha Nonoo ile evliydi. Bunun Markle ile nasıl bir bağlantısı olduğuna gelirsek...

İşte o sırada yani Gilkes ile henüz evli olduğu 2014 yılında Meghan Markle ile Nonoo, Miami'deki Art Basel'de tanıştılar. Misha Nonoo'nun anlattığına göre o gün öğle yemeğinde Markle ile yan yana oturdular ve aralarında bir dostluk oluştu.

Bu tanışıklık Meghan Markle'a moda alanında bir arkadaş kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Harry'ye uzanan bir yol olma umudunu da doğurdu. Çünkü Misha Nonoo'nun o sırada evli olduğu Alexander Gilkes, tıpkı Harry ile William gibi Eton Koleji'nde okumuştu ve iki kardeşle hala bağlantısını koruyordu.

HARRY'DEN ÖNCE KUZENİYLE BAĞLANTI KURDU

William'ın Kate Middleton ile evlendiği o gösterişli törene de katılan Alexander Gilkes, Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ile de yakındı. Eugenie, Gilkes'in kurduğu bir müzayede şirketinin yöneticiliğini de yapıyordu. Alexander Gilkes ile Eugenie, birbirlerine takma isimleriyle hitap edecek kadar da samimiydi üstelik. Dolayısıyla Gilkes'in o dönem evli olduğu Misha Noono da Eugenie ile arkadaştı.

Zaten Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdiği ve olay açıklamalar yaptığı o röportajda Harry ile tanışmadan çok önce kuzeni Eugenie ile tanıştığını kendisi söylemişti.

ZİNCİRE BAŞKA BİR HALKA

Bu arada konuyla dolaylı yoldan ilgisi olsa da Alexander Gilkes'in kardeşi Charlie'nin de Kate Middleton'ın kardeşi Pippa ile bir süre flört ettiğini de hatırlatalım. Sonra da dönelim Meghan Markle'ı Harry'ye ulaştıran diğer bağlantılara.

Meghan Markle 2014 yılında internette hazırladığı ve o dönemde büyük ilgi gören The Tig adlı bloğu için ünlü tasarımcı Hikari Yokoyama ile bir röportaj yapmıştı. Yokoyama'nın neden bu zincirde yer aldığına bakarsak.

Tasarımcı, Harry'nin okul arkadaşı Alexander Gilkes'in kurduğu müzayede şirketiyle ortak bir işe imza atmıştı. Yani onun da Harry ile dolaylı da olsa bir bağlantısı vardı.

ASIL ETKİLİ KİŞİ

Ama Meghan Markle'ın kurduğu bu zincir içinde öyle biri var ki kendisi herhangi bir açıklama yapmasa da asıl "kilit" ismin o olduğu söyleniyor. Şimdi gelelim Meghan'ın Harry ile tanışmasında gerçekten de en etkili olan kişiye. Yani Violet von Westenholz'a.



Genç kadın, ünlü moda firması Ralp Lauren için çalışıyordu. Meghan Markle da Violet von Westenholz aracılığıyla, 2016 yılında Wimbledon tenis turnuvası için söz konusu firmadan kıyafet kiralamıştı. O sırada da Violet von Westenholz ile arkadaş olmuştu. Öyle ki von Westenholz ile ilgili bu iddialar ayrıntılarıyla gazeteci Tom Bower'ın kitabına da konu olmuştu. Onları da bir hatırlayalım.

Violet von Westenholz'un babası Piers, bir antika tüccarı ve iç tasarımcıydı. Aynı zamanda Prens Charles'ın eşi, Harry ile William'ın üvey annesi Camilla'nın da çok eski bir dostuydu. Bu nedenle iki aile sık sık görüşüyordu. Hatta von Westenholz ailesinin Hertfordshire'daki kır evine sık sık giden Camilla ile Charles, yanlarında William ile Harry'yi de götürüyordu. Yani Violet; William ve Harry ile çocukluk arkadaşıydı.

Hatta bir iddiaya göre Markle, genç kadından kendisini Harry ile tanıştırmasını istemişti. Cevap ne oldu net olarak bilinmiyor ama kısa süre sonra Harry ile Meghan ilk randevularına çıktılar.

KATE'İ 'KÜLKEDİSİ' DİYEREK ELEŞTİRDİ

Bu arada Markle'ın İngliiz kraliyet ailesini asında yakın bir gözlem altında tuttuğu iddialarını kanıtlayan bazı gelişmeler de var. Bunlardan biri de Harry ile evleneceği kesinleştiğinde kapattığı The Tigg adlı bloğu için yazdığı bir yazı.

Kate ile William'ın 2011 yılındaki düğününden üç yıl sonra 2014 'te bloğu için kaleme aldığı yazıda Markle, o zaman hiç tanımadığı eltisinden "Külkedisi" diye söz etti.

Markle, bloğu için kaleme aldığı yazıda "Küçük kızlar prenses olmayı hayal eder. Ben ise She Ra yani "güçlerin prensesi" olmakla ilgileniyorum." Bu sözler, Meghan Markle'ın o dönemde hiç tanımadığı eltisiyle daha o zamandan ters düştüğünün bir göstergesi. Bu satırların ardından Markle, She Ra'nın kim olduğu hakkında da kısa bir bilgi verdi bu animasyon kahramanını tanımayanlar için. 1980'lerin çizgi Film kahramanı olan She Ra'nın, He Man karakterinin ikiz kız kardeşi olduğunu ve gücüyle tanınan, kılıç kullanmayı bilen bir asi kraliyet üyesi olduğunu hatırlattı.





'ÇOCUKLUK FANTEZİSİ'

Markle o yazıda kendisinin de Cindirella (Külkedisi) olmakla ilgilenmediğinin altını çizdi. "Burada kesinlikle Cinderella'dan söz etmiyoruz. Yetişkin kadınlar, bu çocukluk fantezisini ilerleyen yaşlarında da sürdürüyor gibi görünüyor. Kraliyet düğünü ve Prenses Kate'i çevreleyen ihtişama ve hakkında bitip tükenmek bilmeyen konuşmalara bir bakın" diye devam ediyor.

Markle, yıllar önce kaleme aldığı o yazıda kendisinin Kate gibi bir Külkedisi değil "asi bir kraliyet mensubu" olmak istediğini satırlara dökmüştü. Yıllar sonra yaşananlar da aslında Markle'ın bu isteğini bir şekilde gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

GERÇEKTEN DE ASİLİK YAPTI

Aslına bakılırsa Meghan Markle bu "asi kraliyet mensubu olma" hayalini bir şekilde gerçekleştirdi. Düğününde annesinden başka ailesinden hiç kimse yoktu. Törenin yapıldığı St. George Şapeli'nde kendi babası ya da ailesinden bir erkek üye yerine bir bölümde kayınpederi Charles eşlik etti ona. Geri kalan yolu da tek başına yürüdü ve törende durması gereken yere gitti.

Aileye girişi de aslında genel kurallara çok uymuyordu. Meghan Markle, daha önce evlenip boşanmıştı. Amerikalıydı ve sırf evlenmek için mesleğini bırakan yıldızını yeni parlatan bir oyuncuydu. Yani İngiliz kraliyet ailesinin çok alışık olmadığı bir gelindi. Bunlar bir yana aile içinde kaldığı süre boyunca da yıllar önce yazdığı "asi kraliyet ailesi mensubu" hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yaptı. Ama 2020'deki ayrılık kararıyla yanında kocası Harry ve iki çocuğuyla kendine başka bir hayat kurdu.