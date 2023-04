Küçük oğlu Harry ile gelini canından bezdirmiş: Ben banka değilim!

Haberin Devamı

O GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu durum, zaten 2020 yılından bu yana herkes tarafından kabullenilmişken Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yaşanan bir gelişme, dünyayı kelimenin tam anlamıyla şoke etti.

Sadece İngiltere değil dünya tarihini değiştiren o kaybın üzerinden iki gün geçtikten sonra,2022'nin eylül ayında, düşman kardeşler William ile Harry, yanlarına eşleri Kate Middleton ile Meghan Markle'ı da alıp, Kraliçe anısına bırakılan çiçekleri incelemeye ve halkı selamlamaya çıktı. Hem de çok uzun zaman sonra birlikte!

Öte yandan Harry ile babası arasındaki uçurum da giderek büyüyor. Öyle ki onların da artık eskisi gibi olmaları mucize gibi bir durum. Hatta kısa süre önce piyasaya çıkan bir kitaba göre Kral 3. Charles, küçük oğlu Harry yüzünden artık canından bezmiş durumda.İşte o gün, artık tarihe karışan 'Muhteşem Dörtlü'nün yeniden kamuoyu karşısına çıkması,Harry ile babası Charles arasında iyice gerilen ilişkiler söz konusu kitapta ayrıntılarıyla ele alınıyor.

Haberin Devamı

BURUK SEVİNÇ: İki düşman kardeşin bir anda yan yana görüntü vermesi bazı kişiler tarafından "buruk bir sevinç" olarak nitelendirildi.

Bu girişin ardından, geçen yılın eylül ayına, "muhteşem dörtlünün' uzun bir aradan sonra tekrar birlikte kamuoyu karşısına çıktığı güne dönelim.



O beklenmedik anlar, Windsor Şatosu'nun hemen dışında hafızalara kaydedildi. Önce bir araba yanaştı ve içinden William ile Kate çıktı. Hemen ardından da Harry ile Meghan Markle!

Bir zamanlar "muhteşem dörtlü" olarak anılan iki aile, yas gereği tepeden tırnağa siyahlara bürünmüştü. Ama onca olup bitenden sonra iki kardeşin tekrar yan yana olması halkta da bir tür buruk sevinç yarattı.

DAVRANIŞLARI ÖYLE ÇOK ŞEY ANLATIYORDU Kİ!

Bu arada... Dördünün de yüz ifadeleri dikkat çekiciydi. Elbette babaannelerini yitirdikleri için üzülmeleri normaldi. Ama buna ek olarak farklı bir gerilim de vardı hepsinin üzerinde. Özellikle Galler Prensesi Catherine'de!...

Haberin Devamı

Üç çocuk annesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton, sanki yanındakilerle yani Harry ve Meghan ile birlikte olmak istemediğini beden diliyle dışa vuruyordu. O zamana kadar aileye uzaktan eleştiri yönelten Markle ise eskisine oranla biraz değişmiş gibiydi.

O, kendine güvenini her hareketiyle "haykıran" kadın gitmişti. Kocasının elini neredeyse hiç bırakmadı. Bıraktığı zamanlarda da ya Harry'ye dokundu ya da sürekli onunla göz göze gelmeye çalıştı. Belli ki orada yalnız olmadığını hissetmek istiyordu. Bu işin bir yanı.

KATE BİLE ÖFKESİNİ GİZLEYEMEDİ

Bir de sinirini zorla da olsa yatıştırmaya çalışan, ama yine de yürüyüşü ve bakışlarıyla bunu belki de istemeden dışa vuran bir Kate Middleton vardı. O eltisi Meghan'dan daha güçlü duruyordu ama her zamanki gibi olmadığı da belliydi. Üstelik bunun tek nedeni Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden kaynaklanan üzüntü değildi.

Haberin Devamı

İşte o anlarda Kate Middleton'ın neler hissettiği, deneyimli gazeteci ve yazar Robert Jobson'ın kaleme aldığı Charles III: The Man and the Monarch Revealed adlı kitapta ortaya çıktı. O kitabın satırlarında yazdığına göre Middleton, kayınbiraderi Harry ve eltisi Meghan ile yaptığı o yürüyüşü "yapmaya mecbur olduğu en zor şey" diye tanımladı.

'YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM EN ZOR ŞEY'

Jobson'ın kraliyet kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığına göre Galler Prensesi Catherine, kıdemli bir aile üyesine bu itirafta bulundu. İki çift arasındaki kötü duyguların yoğunluğun da bu durumu "şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığı en zor şey" olarak yorumlamasına yol açtı.

Haberin Devamı

İÇİNDEKİ KAYGIYI GİZLEME ÇABASI

Kate Middleton'ın o ortak yürüyüşte, görevini yaparken neler hissettiği aslında dışarıdan bakıldığında bile belli oluyordu. Genellikle duygularını dışa vurmayan Kate, o gün bunu pek de başaramamıştı. Ama asıl farklı olan Meghan Markle idi. Onun tavırları da beden dili uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Aile üyelerinin attığı adımı bile yorumlamasıyla bilinen beden dili uzmanı Judi James'e göre Markle o gün her zamanki gibi kendine ön plana çıkarmak isteyen bir görüntü sergilemiyordu. Bunun yerine bir sonraki adımını hesaplamak için ipuçları arar gibiydi. Yürüyüş sırasında sık sık saçıyla ilgilenmesini de "içindeki kaygıyı gizleme çabası" olarak yorumladı James.

Haberin Devamı

Bir başka beden dili uzmanına göre Markle, daha birkaç ay önce Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl kutlamaları sırasında Londra'ya gittiklerinde halktan bir kesimin onları "yuhaladığını" unutmamış ve yine aynı şeyin olacağı korkusunu taşıyordu.

CHARLES İSYAN ETTİ: BEN BANKA DEĞİLİM

Bu arada Jobson'ın kitabında, Harry ile babası Kral 3. Charles arasında geçen bazı konuşmalar da ortaya çıktı. Buna göre ailesini bırakıp ABD'de taşınan Harry sürekli olarak babasını arayıp para istiyordu. Aslında oğlunun telefonlarına çıkmayan Kral da sonunda bu duruma isyan etti ve tek bir cümle kurdu: "Ben banka değilim."

Bu konudaki iddialar kitabın piyasaya çıkmasından önce de basına yansımıştı. Buckingham'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre Harry, bu para konusunda o sırada hayatta olan babaannesini araya koymaya çalıştı.

Ancak Kraliçe'nin sağlığı giderek bozuluyordu ve bu uğraşmak isteyeceği en son şeydi. Söz konusu kaynak, o sırada hayatının son aylarını yaşamakta olan Kraliçe', oğlu Charles'a, Harry'nin telefonlarına çıkmamasının nedenini sordu. İddiaya göre Charles da annesine ilginç bir yanıt verdi: "Ben banka değilim."