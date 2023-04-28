SevdiÄŸine kavuÅŸtuÄŸu gÃ¼n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± kalbine akÄ±ttÄ±: BabasÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±lar

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SOKAKLARDA DANS EDEN KRALÄ°Ã‡E

Peki aÄŸzÄ±nÄ± kocaman aÃ§arak gÃ¼len, kameralara aldÄ±rmadan suratÄ±nÄ± tuhaf ÅŸekillere sokan, uzun yolculuÄŸun ardÄ±ndan pantolon paÃ§alarÄ±nÄ± bile dÃ¼zeltmeden, saÃ§larÄ±nÄ± taramadan, uykulu gÃ¶zleriylekamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en bir kraliÃ§e olur mu? Ya de ÅŸÃ¶yle diyelim... HiÃ§ sokaklarda dans eden bir kraliÃ§e gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?

Sizi bilemeyiz, ama dÃ¼nya gÃ¶rdÃ¼... Ã–zellikle de gittiÄŸi bir yabancÄ± Ã¼lkenin havaalanÄ±nda uÃ§aktan darmadaÄŸÄ±nÄ±k indiÄŸi iÃ§in aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kaldÄ± bu kraliÃ§e. Ziyaret ettiÄŸi Ã¼lkeye saygÄ± gÃ¶stermediÄŸi bile ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama aynÄ± oranda bu doÄŸallÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sempati de topladÄ±.

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Danimarka KraliÃ§esi Margrethe (solda)Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra dÃ¼nyanÄ±n kan baÄŸÄ±yla tahtta oturan tek gerÃ§ek kraliÃ§esi olarak anÄ±lÄ±yor. Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia ise eski bir TV muhabiri ve haber spikeri.Â

Åžimdi hangi kraliÃ§eden sÃ¶z ediyoruz bÃ¶yle? ArtÄ±k hayatta olmayan Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth deÄŸil elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o, her zaman dÃ¼zgÃ¼n ve tabii renkli giyimi, gerektiÄŸinde sÄ±cak ama yine de mesafeli tavÄ±rlarÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

ÅžÄ±k giyinmeden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m atmayan, her zaman saÃ§larÄ± yapÄ±lÄ±, makyajÄ± uygun bir ÅŸekilde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia hiÃ§ deÄŸil....

Hatta ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen renkli giyimi, zaman zaman sergilediÄŸi muzip tavÄ±rlarÄ±yla Danimarka KraliÃ§esi Margrethe bile deÄŸil.

Bu birkaÃ§ cÃ¼mleyle Ã¶zetlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Hollanda KraliÃ§esi Maxima . TÃ¼m dÃ¼nya, Ã¼lkenin kralÄ± Willem Alexander ile henÃ¼z bir veliaht prens iken tanÄ±ÅŸan ve evlenen 51 yaÅŸÄ±ndaki Maxima'yÄ± iÅŸte bu birbirinden farklÄ± Ã¶zellikleriyle tanÄ±yor.

Uzun boyu, genellikle gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼, genÃ§ yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±ndan bile daha iddialÄ± giyimiyle bilinen KraliÃ§e Maxima, dÃ¼nya sahnesinin de en renkli simalarÄ±ndan biri aslÄ±nda.

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Maxima, geÃ§en yÄ±l Tanzanya ziyaretinde uÃ§aktan indiÄŸinde uykudan yeni uyanmÄ±ÅŸ haliyle biraz daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Bu hali bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan 'gittiÄŸi Ã¼lkeye saygÄ±sÄ±zlÄ±k' olarak nitelendirildi. Ama bazÄ±larÄ± da onun doÄŸallÄ±ÄŸÄ±na Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 17 MayÄ±s'ta 50'li yaÅŸlarÄ±ndan yeni bir sayfa aÃ§acak olan Maxima, son olarak birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ã¼lkesinde kutlanan Kral GÃ¼nÃ¼'nde kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Yine yÃ¼zÃ¼nde kocaman gÃ¼lÃ¼msemesi, Ã¼zerinde de gÃ¶z alÄ±cÄ± yeÅŸil tonundaki kÄ±yafetiyle kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Hatta ona kendi elleriyle pasta bile yedirdi. Peki kim bu KraliÃ§e Maxima? Kraliyet ortamÄ±na evlilik yoluyla katÄ±lmasÄ±na raÄŸmen nasÄ±l oluyor da bu kadar ilgi Ã§ekiyor?

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HOLLANDA KRALÄ°Ã‡ESÄ°... KÃ–KENÄ° BASK BÃ–LGESÄ°NE DAYANAN BÄ°R ARJANTÄ°NLÄ°

Her ne kadar Hollanda kraliÃ§esi olsa da Maxima aslÄ±nda Arjantinli. Tam adÄ±yla MÃ¡xima Zorreguieta Cerruti, 1971 yÄ±lÄ±nda Buenos Aires'te dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

BabasÄ± -ki sonradan Maxima, Hollanda kraliyet ailesine gelin olunca bu durum sorun yarattÄ±- Arjantin'i 1976 le 1983 arasÄ±nda demir yumrukla yÃ¶neten General Jorge Rafael Videla hÃ¼kÃ¼metinde tarÄ±m bakanÄ± olan Jorge Zorreguieta.

Maxima'nÄ±n babasÄ±, Arjantin'in son darbe hÃ¼kÃ¼metinin tarÄ±m bakanÄ±ydÄ±. Bu nedenle kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmamasÄ± istendi.Â

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Arjantin'in siyasi hayatÄ±nda etkin olan Zorreguieta ailesine mensup Maxima'nÄ±n adÄ± ise bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k babaannesinden geliyor. AslÄ±nda Maxima'nÄ±n baba tarafÄ±nÄ±n kÃ¶kenleri Ä°spanya'nÄ±n Bask bÃ¶lgesine uzanÄ±yor. Sonradan aile bÃ¼yÃ¼klerinin gÃ¶Ã§ ettiÄŸi Arjantin'de kÃ¶k saldÄ± aile.

Bu arada ÅŸunu da ekleyelim... Maxima'nÄ±n anne tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k babasÄ± da bir politikacÄ± ve aynÄ± zamanda bir toprak aÄŸasÄ±ydÄ±.

HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN TANIÅžMA

DÃ¼nyaya geldiÄŸi Buenos Aires'te bÃ¼yÃ¼yen Maxima, eÄŸitimini de orada Ã§ift dilli bir okulda aldÄ±. Dersleri hem Ä°spanyolca hem de Ä°ngilizce olarak gÃ¶rdÃ¼. Sonra da Pontifical Catholic University of Argentina'da ekonomi Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶rdÃ¼. BurasÄ± PapalÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶zel bir Ã¼niversiteydi.

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Maxima, eÅŸi ve onun veliahtÄ± olan kÄ±zÄ± Amalia ile birlikte gittiÄŸi Aruba'da, karnavala sokaklarda yaptÄ±ÄŸÄ± bu dansla damgasÄ±nÄ± vurdu.Â

EÄŸitim hayatÄ± bittikten sonra Maxima'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ± baÅŸladÄ±. Bunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼lkesi Arjantin'de bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de ABD'de geÃ§ti. Sonra bir ara BrÃ¼ksel'de Deutsche Bank'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Maxima. Bu sÄ±rada hem Ã§ocuklara hem yetiÅŸkinlere Ä°ngilizce dersleri de verdi.

Buraya kadar,dÃ¼nyanÄ±n en renkli kraliÃ§esi Maxima'nÄ±n ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± anlattÄ±k. Gelelim hayatÄ±nÄ±deÄŸiÅŸtiren ve onu Hollanda'nÄ±n kraliÃ§esi olmaya taÅŸÄ±yan dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na.

ARKADAÅžININ 'PRENSLE TANIÅžACAKSIN' VAADÄ° GERÃ‡EK OLDU

Maxima ile o sÄ±rada veliaht prens olan Willem Alexander, Ä°spanya'nÄ±n Sevilla kentinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Bir rÃ¶portajÄ±nda Maxima, sonradan kocasÄ± olacak genÃ§ adamÄ±n tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda kim olduÄŸunu aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re veliaht prens, bu gerÃ§eÄŸi hemen sÃ¶ylemedi ve kendini sadece Alexander olarak tanÄ±ttÄ±. Sonradan arkadaÅŸlÄ±klarÄ± ilerlediÄŸinde Willem Alexander gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledi. Ama bu sefer de Maxima ona inanmadÄ±, ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±.

Ã–nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen Kral GÃ¼nÃ¼'nde Maxima, kocasÄ± Willem Alexander'a kendi elleriyle pasta yedirdi.Â

Ã–te yandan "MÃ¡xima: La ConstrucciÃ³n de una Reina (Maxima: Bir KraliÃ§enin YaratÄ±lÄ±ÅŸÄ±) adlÄ± biyografisine gÃ¶re Maxima'yÄ± Sevilla'ya bir arkadaÅŸÄ± davet etmiÅŸti. Ãœstelik de ona bir vaadi vardÄ±: Seni AvrupalÄ± bir Prens ile tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m! GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu dediÄŸini de yaptÄ±. Maxima ile Hollanda'nÄ±n veliaht prensini tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.Â

Maxima ile Willem Alexander, tanÄ±ÅŸtÄ±ktan iki hafta sonra bu kez New York'ta buluÅŸmak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸtiler. Orada da arkadaÅŸlÄ±klarÄ± romantizme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama Maxima, Willem Alexander'Ä±n anne ve babasÄ±yla hemen tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±.

Maxima ile Ã¼lkesinin veliaht prensi olan Willem Alexander'Ä±n iliÅŸkisi duyulduÄŸunda olaylar hiÃ§ de peri masalÄ±nda olduÄŸu gibi geliÅŸmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Maxima'nÄ±n babasÄ± Jorge'nin cunta hÃ¼kÃ¼metinin bir bakanÄ± olmasÄ± Ã¶zellikle Hollanda'da hiÃ§ how karÅŸÄ±lanmadÄ±. Hatta bu durum, onun kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmesine bile engel oldu.

Maxima ile Willem Alexander, 30 Mart 2001'de niÅŸanlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±la. 2 Åžubat 2002'de de evlendiler. O tÃ¶rende Maxima'nÄ±n boynu bÃ¼kÃ¼k kaldÄ±.

Buenos Aires doÄŸumlu Maxima, eÄŸitim hayatÄ±nÄ± orada tamamladÄ±ktan sonra ABD, BelÃ§ika gibi Ã¼lkelerde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â

Ã‡Ã¼nkÃ¼ babasÄ± ve annesi kÄ±zlarÄ±nÄ± gelinliÄŸi iÃ§inde gÃ¶remedi, tÃ¶rene katÄ±lamadÄ±. BabasÄ±, cunta hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± olduÄŸu iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼nde istenmedi. Annesi de kocasÄ±yla birlikte evde kalÄ±p tÃ¶rene gitmemeyi tercih etti..

General Jorge Rafael Videla'nÄ±n yÃ¶netimi sÄ±rasÄ±nda TarÄ±m BakanÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± olarak gÃ¶rev yapan babasÄ±, Arjantin'deki darbe hÃ¼kÃ¼metinin bir bakanÄ± olduÄŸu iÃ§in kÄ±zÄ± Maxima'nÄ±n, o dÃ¶nemde Hollanda Veliaht Prensi olan Wililam Alexander'Ä±n kÄ±zÄ±yla evlendiÄŸi 2002'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmemiÅŸti.

Hatta bu yÃ¼zden dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir anÄ±nda Maxima'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nde seslendirilen bir ÅŸarkÄ± sÄ±rasÄ±nda duygulanarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na tutamadÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Maxima'yÄ± aÄŸlatan o ÅŸarkÄ±nÄ±n Ä°spanyolca Adios Papa (Elveda Baba) adlÄ± ÅŸarkÄ± olduÄŸu da sonra basÄ±na yansÄ±dÄ±.

'BABASININ GÃœNAHLARININ BEDELÄ°NÄ° ONA Ã–DETMEMEYE KARAR VERDÄ°LER'

Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Maxima'nÄ±n babasÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸi sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelse de hatta yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin rejim tarafÄ±ndan iÅŸkenceye tabi tutulduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±lsa da halk sonunda "BabasÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n ya da yapmadÄ±klarÄ±nÄ±n hesabÄ± kÄ±zÄ±ndan sorulamaz" sonucuna vardÄ±. KraliÃ§e'nin basasÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

Maxima'nÄ±n kocasÄ± Willem Alexander; 30 Nisan 2013'te tahta Ã§Ä±ktÄ±. DolayÄ±sÄ±yla o da Ã¼lkenin kraliÃ§esi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Ã‡iftin Catarina Amalia, Alexia ve Ariane adlÄ± Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± bulunuyor.

HAYATINDA TRAJEDÄ° DE VAR

Ã–ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle anlatÄ±lÄ±nca herkes Maxima'nÄ±n ne kadar ÅŸanslÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir. Ama onun da hayatÄ±nda bazÄ± talihsizlikler oldu elbette. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ insanlarÄ±ndan biri olarak bilinen Maxima'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi InÃ©s Zorreguieta 2018 yÄ±lÄ±nda canÄ±na kÄ±ydÄ±.

KraliÃ§e, cenaze tÃ¶renine katÄ±lmak iÃ§in ailesiyle birlikte Arjantin'e gitti. TÃ¶rende, gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durabilen Maxima, uzun sÃ¼re yas tuttu.