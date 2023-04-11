Efsane büyükannesinin kopyası gibi: Babasını yıllarca gizlediler

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AMA ONLAR BİR BAŞKA!

Öte yandan onlardan kilometrelerce uzakta başka bir "taçlı aile" var ki, inanın onların hayatlarında olup bitenleri en iddialı senaristler bile hayal edemez. Çünkü gerçekten de o ailenin üyelerinin yaşamı, insanın hayal gücünün sınırlarını da aşacak nitelikte.

Durum böyle olunca söz konusu ailedeki hemen hemen herkes neredeyse sırayla gündemin ilk sıralarına çıkıyor. Görünüşe göre şimdi sıra ailenin daha genç kuşak üyelerinden birine geldi. Gelin bakalım hangi aileden söz ediyoruz...

ONLAR BİLE GÖLGEDE KALIYOR

Birazdan bir kahramanını ele alacağımız bu aile Grimaldi ailesi. Yani Monako Prensliği'ne hükmeden o ünlü aile. Tabii siz o ailenin en çok konuşulan üyesinin "hüzünlü prenses" Charlene olduğunu sanıyorsanız, aldanıyorsunuz demektir.



Yüzü gülmeyen Charlene, belki konumu ve öyküsü gereği ailenin en çok öne çıkan üyesi ama en ilginç üyesi değil.



Hatta birazdan anlatacaklarımızdan sonra Charlene'nin mutsuzluğunun kaynağı olan kocası Prens Albert ve onun evlilik dışı çocuklarının da aslında sönük kaldığını göreceksiniz. Başlayalım isterseniz...

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Monako Prensliği'nin hükümdarı olan Grimaldi ailesinin her üyesinin ayrı bir öyküsü var. Söz konusu ailenin genç kuşak üyelerinden biri, son dönemde çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunun nedeni iddialı fiziksel görüntüsü ve güzellik ikonu olarak nitelendirilen büyükannnesine yani Grace Kelly'ye olan benzerliği.Bu sözünü ettiğimiz kişi Grace Kelly'nin hiç göremediği torunu Camille Gottlieb. Prenses Grace'in hayatını kaybettiği trafik kazasında aracı kullandığı ileri sürülen Prenses Stephanie'nin farklı ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarının en küçüğü.

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24 yaşındaki Camille, diğer iki kardeşinin aksine kameralardan saklanmıyor. Yani göz önünde yaşamayı seviyor. Zaten kendi ülkesinde bir sosyal medya fenomeni genç kız. Son günlerde çok konuşulmasının nedeni de yaptığı bir sosyal medya paylaşımı.O paylaşımda Camille, hiç tanımadığı büyükannesi Grace Kelly 'ye çok benzetildi. Aslında yüz hatlarında, ilk anda dikkati çeken çarpıcı bir benzerlik olmasa da Camille, Grace Kelly'nin bütün torunları arasında kendisine en çok benzetileni. Dalgalı saçları, mavi gözleri, düzgün burnu ve estetik uzmanlarına göre en çok yüzünün kemik yapısı nedeniyle büyükannesine benzetiliyor genç kız.Camille, geçtiğimiz hafta sonu yüzünün yakın planda göründüğü bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve bu benzerlik tekrar gündeme geldi. Ayrıca genç kızın sosyal medya paylaşımlarındaki bazı görünümleri de birçok kişiye Grace Kelly'yi anımsatıyor.

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Camille Gottlieb, kendine çizdiği yolda yani bir sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ama genç kızın, bir hükümdar ailesi söz konusu olduğunda ilk anda akla gelmeyecek bir yaşam öyküsü var.Sanılacağı gibi doğuştan prenses olan annesi Stephanie ile soylu bir aileden gelen babası, gösterişli bir törende evlenmiş değil. Tam tersine annesinin ve babasının yaşadığı birliktelik o dönemde skandal olarak nitelendirilmişti.Çünkü Camille, Prenses Stephanie ile gönlünü kaptırdığı koruma ekibinin liderliğini üstlenen Jean Raymond Gottlieb'in ilişkisinden dünyaya geldi. Camille'in annesi, daha önce de bir başka koruma görevlisine aşık olup onunla da evlenmeden iki çocuk dünyaya getirmişti.

Camille Gottlieb her ne kadar bu soyadıyla tanınıyor olsa da resmi belgelerde babasının soyadını taşımıyor. Üstelik Stephanie, en küçük kızının babasının kimliğini de çok uzun süre resmi olarak açıklamadı.Fakat sonra çocuğun babasının Raymond Gottlieb olduğu kanıtlandı. Bu arada Camille, dedesi Rainier tarafından Monaco için taht sıralamasından çıkarıldı. Yani özetle her ne kadar genç kız artık babasıyla görüşüyorsa da başlarda durum öyle değildi.

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Camille üç yaşına geldiğinde annesi Stephanie, evli bir fil terbiyecisine aşık oldu. Hem Camille'i hem de daha önce aşk yaşadığı diğer koruması Daniel Ducruet'den olan iki çocuğunu da yanına alıp bu film terbiyecisi Franco Knie'nin sirk karavanında yaşamaya başladı.Özetle Camille ve diğer iki kardeşinin hayatlarının bir bölümü sirklerde geçti.Bu yasak ilişki bittiğinde de hepsi birden Stephanie'nin baba evine yani Monako Sarayı'na geri döndüler. Sonunda Camille'in annesi 2023 yılında Portekizli akrobat Adans Lopez Peres ile evlendi. Elbette onunla da Knie'nin sirkinde tanışmıştı. İşte Camille Gottlieb , kısa hayatına bu kadar karmaşık deneyimler sığdırdı. Elbette annesi nedeniyle.

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Grimaldi ailesinin genç kuşak üyelerinden birinin öyküsü kısaca böyle. Her ne kadar annesi Stephanie, onu gözler önünden uzak tutarak büyütse de Camille, son zamanlarda kendi isteğiyle göz önünde bir hayat sürmeye başladı. Çünkü bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Görünüşe göre de ilerleyen yıllarda daha fazla dikkat çekmeyi sürdürecek.Bu arada... Camille'in bir ablası ve bir ağabeyi var. Her ikisi de Stephanie'nin eski koruması Daniel Ducruet ile ilişkisinden dünyaya geldi. Tabii bu olay da döneminde büyük bir skandal yarattı. Stephanie'nin babası Prens Rainier kızının bu ilişkisini onaylamadı.

Kızının, korumasıyla evlenmesine asla izin vermedi başlangıçta. Ama Stephanie sevgilisinden iki çocuk dünyaya getirmekte sakınca görmedi.Önce oğlu Louise dünyaya geldi ardından da kızı Pauline. Sonunda Prens Rainier de kızının inadına teslim oldu ve çiftin 1995 yılında evlenmesine izin çıktı. Ama bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Eski koruması, yeni kocası Daniel Ducruet, Stephanie'yi aldattı. Tabii ki evlilik bitti.İşte Camille'in bu evlilikten dünyaya gelen ağabeyi, 30 yaşındaki Louis Ducruet, 2019 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Kısa süre önce de baba oldu. 28 yaşındaki ablası Pauline ise kendine önce spor sonra da moda dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.