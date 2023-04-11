Sen misin o paylaşımı yapan! Torunlarınla oynayacağına çıplak pozlar veriyorsun

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SEVENLERİ KADAR ELEŞTİRMEYE HAZIR BEKLEYENLER DE VAR

Bu tür mecraların, kullanıcının kendisine ait olduğu düşünülürse bütün bunlar normal aslında. Genel kurallara uyulduğu sürece sosyal medya sayfasında kim ne isterse onu paylaşır. Ama söz konusu ünlü kişiler olunca her tür eleştiriye de açık olmak gerekiyor.

Çünkü, gösteri dünyasının ünlülerini sevenler olduğu kadar her hareketlerini eleştirmek için hazır bekleyenler de var. İşte bunun bir örneği de geçen hafta sonunda yaşandı.

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Bu kez söz konusu olan ünlü Halle Berry. 56 yaşındaki iki çocuk annesi Berry, hayatının birçok ayrıntısını Instagram sayfasından takipçilerinin gözleri önüne seriyor.Bu kuralını önceki gün de bozmadı.

Evinin balkonunda, üzerinde hiçbir giysi olmadan içeceğini yudumlarken çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram sayfasından paylaştı. Elbette bu iddialı pozuna hayranlarından çok sayıda beğeni ve güzel yorumlar geldi.

'NE İSTİYORSAM ONU YAPARIM'

Berry bu pozunun yanında da aslında çoktan özgürlüğünü ilan eden bir mesaja yer verdi: "Ne istiyorsam onu yaparım. Herkese mutlu cumartesi günleri."Monster's Ball (Kesişen Yollar) adlı 2001 tarihli filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Berry,o paylaşımında; muhtemelen sevgilisi Van Hunt'ın objektifine çırılçıplak poz verdi.

Fotoğrafta Berry, güneşin altında; balkonun korkuluğuna dayanıp içeceğini yudumlarken görülüyor. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına 8 milyonu aşkın takipçisinden 400 bine yakın beğeni geldi. Onun yıllara meydan okuyuşunu öven yorumlar da yağdı Berry'ye.

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'TORUNLARINDA VAKİT GEÇİRECEĞİNE...'

Ama elbette bu paylaşımına, bazı takipçilerinden ağır eleştireler de aldı güzel oyuncu. Bunların birçoğu artık 60 yaşına merdiven dayayan yıldızın, dikkat çekmek için neden böyle bir yöntem tercih ettiğini soruyordu.

Bunlardan biri "Düşünün, 50'li yaşlarınızdasınız. Menopoza girdiniz ve torunlarınızla vakit geçirmeniz gereken bir dönemde hala dikkat çekmek için böyle çıplak pozlar paylaşıyorsunuz. Onurlu yaşlanmanın artık bir önemi yok" diye yazdı.

'YARGILAYICI YORUMLARI ÖNEMSEME'

Halle Berry'yi yaşına uygun davranmamakla suçlayan başka bazı yorumlar da oldu. Ama başta meslektaşları olmak üzere birçok kişi onun bu cesur paylaşımına olumlu yaklaştı. Halle Berry'nin bir takipçisi, bu tür ağır eleştirileri yapanların yorumlarını "yargılayıcı" bulduğunu belirtti. Bazı insanların, kendileri yapamadıkları şeyleri başkaları yaptığında onları aşağı çekmeye çalıştıklarını savundu.

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Berry'nin birçok takipçisi, o bedenin de o pozu vermenin de yıldızın kendi kararı olduğunu vurgulayıp kimsenin bunu yargılama hakkı olmadığını belirtti.

İLGİNÇ BİR YANIT VERDİ

Bu arada Halle Berry, aynı pozunu Instagram'ın yanı sıra Twitter sayfasından da paylaştı. Kendisine yönelik ağır eleştirilere de oradan yanıt verdi: "Siz çocuklar, karidesin kalbinin kafasında olduğunu biliyor musunuz?" diye yazdı. Bu şekilde de bazı takipçilerini bu tür durumlara karşı yargılayıcı olmamaya çağırdı.

Halle Berry, aslında bir süredir sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla, insanları yaşlarına ve cinsiyetlerine göre ayrıştıran ve onlara bazı davranış kalıplarını dayatan yaklaşımlara tepki gösteriyor.

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'İNSANIN KENDİNİ SEVMESİ ÖNEMLİ'

Güzel oyuncu geçen mart ayında ayna karşısında çektiği bir pozuna yer verdi sosyal medya sayfasında. Bu şekilde insanın kendisine olan öz sevgisine vurgu yaptı.

56 yaşına girdiği Ağustos ayında da yine benzer bir pozuna "Bu doğum günümde şükran ve sevgi hissediyorum" diye yazdı. Özetle Halle Berry, kendisine sosyal medyada yöneltilen bu tarz eleştirilere çoktan kulaklarını tıkamış durumda. Tam da olay çıkaran o paylaşımında belirttiği gibi "canı nasıl isterse öyle" davranıyor.





'GÜZELLİĞİN DAHA DERİN BİR ŞEY OLDUĞUNU HER ZAMAN BİLİYORDUM'

Berry, geçen yılın başlarında verdiği bir röportajda yaş almayla ilgili yaklaşımını gözler önüne serdi. O röportajda "Hepimiz yaşlanacağız" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: " Cildimiz buruşacak ve farklı görünmeye başlayacağız. Yüzümde ve vücudumda bazı şeylerin değiştiğini görüyorum. Ama ben asla bütün yumurtalarımı ayrı sepete koymadım.Güzelliğin, fiziksel bedenden çok daha derin bir şey olduğunu her zaman biliyordum."

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Halle Berry, sadece dış güzelliğe odaklanıp, asla yaşlanmayan bir yüze sahip biri olmaya çalışmadığını da anlattı o röportajda. Güzelliğin, hayatı nasıl yaşadığınızla, diğer insanlara neler verebildiğinizle ilişkisi olduğunu savundu.

Fiziksel görüntü yerine zihni, bedeni ve ruhu beslemenin önemine değinen sözler sarf etti Halle Berry. Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "En güzel insanların içinden başkalarına yansıyan bir şeyler vardır."

İLK EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA BOŞANDI

Halle Berry, ilk evliliğini gençlik yıllarında David Justice ile yaptı. 1993 yılında başlayan bu evlilik, sadece 4 yıl sürdü. O dönemde Berry'nin Justice'den şiddet gördüğü haberleri basına yansımıştı. Fakat boşanmalarından çok uzun zaman sonra 2015 yılında bu iddialar hakkında konuşmuş ve "Halle'ye asla vurmadım, şiddet uygulamadım" demişti.





İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Halle Berry, ikinci evliliğini 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile yaptı. Ödül kazandığı Oscar töreninde eşiyle mutluluk tablosu sergileyen Berry'nin hayatındaki gerçeğin ise öyle olmadığı bir süre sonra ortaya çıktı. Benet, kendisini aldattığı için bu evlilik de yıkıldı. Bu boşanma, Magazin basınının ilgisini çekecek türden oldu.

Eric Benet ile evliliğini bitirmek isteyen Halle Berry, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Güzel oyuncu, evlilik süresince çok acı çektiğini ve kalp kırıklığı yüzünden birçok kez intiharı düşündüğünü öne sürdü. Fakat öte yandan Los Angeles’taki mahkemeye dilekçe veren Benet, da evlenmeden önce yaptıkları anlaşmanın değiştirilmesini isteyerek, Berry’den yüklü miktarda nafaka istedi. Mahkeme Benet'in istediği nafakayı vermedi. Böylece çift boşandı.

TOKAT YÜZÜNDEN KULAK ZARI PATLADI: Aslında Halle Berry'nin eş ve sevgililerinden şiddet gördüğü iddiaları bir değil birkaç farklı şekilde basına yansımıştı. Her ne kadar eski eşi Eric Benet, "Halle'ye hiç vurmadım" dese de onunla boşanma nedeni olarak şiddet görmesini öne sürdü Berry. Bu arada bazı iddialara göre Berry, eski sevgilisi Wesley Snipes'tan da şiddet gördü. Hatta sağ kulağının Snipes'tan yediği tokat yüzünden iyi duymadığı bile öne sürüldü.





KANADALI MODELLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ

Halle Berry en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kanadalı model Gabriel Aubry ile yaşadı. Şu anda 14 yaşında olan kızı Nahla Ariela Aubry, bu ilişkiden dünyaya geldi. Önceleri mutlu bir şekilde ilişkilerini yürüten Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin ayrılığı ise olaylı oldu. Bu olayların bir bölümüne Berry'nin, 2013 ile 2016 arasında evli kaldığı Fransız oyuncu Olivier Martinez de dahil oldu.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti. Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı. Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.

'AİLE ÜYELERİNDEN BİRİYLE İLİŞKİSİ VARDI' Halle Berry, Kanadalı model Gabriel Aubry,'den ayrılmalarıyla ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya koydu. Berry ile kızları Nahla'nın velayeti için giriştikleri yasal mücadelenin dava dosyalarında yer alan bu iddialara göre Gabriel Aubry, Halle Berry ile birlikteyken ile aile üyelerinden biriyle de bir ilişki sürdürüyordu. Bu durum da çiftin ilişkisini bozdu. Mahkeme belgelerinde ileri sürüldüğüne göre sekiz kardeşi daha olan Gabriel Aubry, aile üyesiyle girdiği bu ilişkiye yetişme çağında başladı. Ve kimliği belirtilmeyen aile üyesi sonlandırana kadar da bu ilişki devam etti.O belgelerde Gabriel Aubry'nin, Halle Berry'ye karşı ırkçı davranışlarda bulunduğu iddiası da yer alıyor.





ÜÇÜNCÜ EVLİLİK DE KOLAY BİTMEDİ

Halle Berry, üçüncü evliliğini ise Fransız oyuncu Olivier Martinez ile yaptı. Bu evlilik 2013 ile 2016 arasında yaşandı. Eski çiftin, şu anda 9 yaşında olan Maceo adında bir oğlu bulunuyor.Berry'nin bu boşanması da pek sakin geçmedi.

Martinez'den olan oğlunun velayetini almak için büyük çaba gösterdi Berry. Hatta o dönemde Martinez'in, Maceo'yu memleketi Fransa'ya götürmesini engellemeye çalıştı. Martinez, şimdi oğluyla Los Angeles sokaklarında gezinti yaparken görüntüleniyor.

MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

Halle Berry bir süredir müzisyen Van Hunt ile bir ilişki yaşıyor. Görünüşe göre de aşkta aradığını, hayatının olgun bir döneminde buldu. Berry, bu yılın ilk ayında kutlanan Ulusal Sarılma Günü'nde Van Hunt'a olan sevgisini dile getiren bazı sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Van Hunt'a sımsıkı sarıldığı bir fotoğrafına yer verdi. Bu sıcacık görüntünün yanına da "Hepsi benim... Paylaşmıyorum" mesajını yazdı. Berry'nin bu paylaşımına birkaç saat içinde 37 bine yakın beğeni geldi. Elbette takipçileri yorumlar da yaptı.

Berry, 2002 yılında Monster's Ball adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçti. Çünkü Berry, o zamana kadar bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı kadın yıldızdı.

Berry, 2002 yılında Monster's Ball adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçti. Çünkü Berry, o zamana kadar bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı kadın yıldızdı.