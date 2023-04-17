Gülmeyi bile kursta öğrenmişti: Charles'ın en özel konuğu: Uzak akrabanın gelini

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BU DÜNYAYA EVLİLİK YOLUYLA GİRDİ AMA HERKESİ GERİDE BIRAKTI

Tabii ki Kral 3. Charles'ın, 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden söz ediyoruz. Bu konudaki öncelikli ayrıntı, Charles'ın küçük oğlu Harry ile karısı Meghan'ın o gün orada olup olmayacağıydı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu olay sonunda netleşti. Harry, babasını, yıllarca beklediği bu özel gününde yalnız bırakmayacak. Ama karısı Meghan ve çocukları Archie ile Lilibet, ABD'de kalacak. Bunun nedenleri konusunda da çok çeşitli iddialar var, daha da olacak gibi.

Ama biz şimdi bütün bunları bir yana bırakalım ve şu sıralarda Harry ile Meghan kadar konuşulmasa bile 6 Mayıs'ta yapılacak olan törenin, katılacağı kesinleşen diğer "taçlı" konuklarına bakalım. Özellikle de içlerinden birine.

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Çünkü o da dünya sahnesinde, diğer kraliyet ailesi üyeleri kadar önde bir yere sahip. Üstelik evlilik yoluyla bu "taçlı dünyaya" girdiği halde.

KATE'İN İKİZ KARDEŞİ

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar arasında devlet yöneticilerinin yanı sıra dünyanın diğer kraliyet ailesi üyelerinden temsilciler de katılacak. Dünyada varlığını sürdüren monarşilerin birçok temsilcisi taç giyme törenine katılacaklarını haber verip hazırlıklarına çoktan başladı bile.

İşte bunlar arasında en çok öne çıkan kişi, Danimarka tahtının varisi Prens Frederik ile evli olan geleceğin konsort kraliçesi Prenses Mary. Sık sık saç modeli ve giyim tarzıyla İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'a benzetilen hatta 'ikiz kardeş' diye tanımlanan Prenses Mary, daha şimdiden törenin en çok ilgi çeken konuklarından biri oldu.

KRALİÇE YERİNE ONLAR GİDİYOR

Danimarka veliaht çiftinin, Londra'daki taç giyme törenine gitmesiyle ilgili başka bir ayrıntı daha var. Frederik ile Mary, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'yi temsilen orada bulunacaklar.

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Son dönemde küçük oğlundan olan torunlarının unvanlarını ellerinden almasıyla gündeme yerleşen Margrethe, bir süre önce sırtından bir operasyon geçirdi ve henüz tam olarak iyileşemedi. Bu yüzden kuzeni olan Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın bu önemli gününde onun yanında olamayacak. Yerine de veliahtı olan oğlu Frederik ile gelini Mary gidecek.

UMMADIĞI BİR HAYATA VE GELECEĞE SAHİP OLDU

Ülkesinin tahtına geçecek olan kocası Frederik'in sırası geldiğinde kendisi de konsort kraliçe olacak Mary'nin bu kadar çok ilgi çekmesinin nedenine gelirsek...

Prenses Mary ya da evlilik öncesi adıyla Mary Donaldson, aslında bir zamanlar tıpkı bugün Kate Middleton'ın olduğu gibi "külkedisi" olarak anılıyordu. Çünkü Avustralyalı olan Mary'nin kraliyet aileleriyle, soyluluk unvanlarıyla uzaktan ya da yakından ilgisi yoktu. Ta ki hiç ummadığı bir anda Prens Frederik ile tanışıncaya kadar. Sonra veliaht prensin kalbini çaldı ve onunla evlendi. Tıpkı masallardaki gibi bir hayata ve geleceğe sahip oldu.

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2004 yılında Prens Frederik ile evlenen ve "prenses" unvanını alan Mary Donaldson, şimdi dört çocuk annesi bir veliaht eşi. Yakın zamanda da kocası tahta geçtiğinde en tepesindeki kadın olacak. Bugün giyimi kuşamıyla, tavırlarıyla çoktan Danimarka kraliyet ailesine uyum sağlamış durumda. Ama Mary'nin bu günlere gelmesi öyle bir anda olmadı.





GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Gelin bir bakalım Charles'ın taç giyme töreninin daha şimdiden en çok ilgi gören konuklarından biri olan Mary'nin sıradan bir Avustralyalı olarak başlayan öyküsüne.

Mary Donaldson, hayatını değiştiren Danimarka Prensi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunları vardı. Prens Frederik de müsabakaları izlemek için kentte bulunuyordu. Mary ile Frederik, işte o sırada Sidney'in gözde gece kulüplerinden birinde tanıştı. Frederik'in yanında başka kraliyet ailesi üyeleri de vardı. O sırada Mary 28, Frederik ise 32 yaşındaydı.

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Sonradan ileri sürülenlere göre Mary, tanışıp sohbet ettiği o genç adamın kim olduğunu bilmiyordu. Yine bu iddialara göre iki genç, o ilk tanıştıklarında erkeklerin göğsündeki kılların yanı sıra atlı sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler. İşte orada da aralarındaki aşkın ilk tohumları atıldı ve 2000'li yılların ilk yarısının külkedisi masalı başladı.

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51 yaşındaki dört çocuk annesi Prenses Mary, sahip olduğu diğer unvanıyla Montpezat Kontesi Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden önce, o hayata uyum sağlamak için altı hafta süren özel bir kurs gördü.

Önceki yıl Financial Times'a verdiği röportajda anlattığına , Kraliçe 2. Elizabeth'in en tepesinde olduğu Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan Avustralya'da doğup büyüdüğü için bu dünyaya tamamen yabancı değildi. Ama uzaktan izliyordu ve oradaki kurallar hakkında hiç bilgisi yoktu. Bu özel kurs sayesinde de aileye uygun şekilde davranmayı, giyinmeyi, kuşanmayı öğrendi.





KAMERA KARŞISINDA DURMAYI BİLE BİLMİYORDU

Mary, bunun için de hatırı sayılır bir para harcadı. O sırada uygun şekilde yürümeyi, ayakta durmayı, başkalarıyla tokalaşmayı, kontrollü bir şekilde gülümsemeyi ve kameralar karşısında kendine güvenli bir şekilde durmayı öğrendi. Onun için işin en zor kısmı da buydu zaten. Yani kamera karşısında durmak ve poz vermek.

Her ne kadar şimdi bu duruma alışmış olsa da o dönemde Mary Donaldson, kamera karşısında durmayı sevmiyordu. Üstelik anlattığına göre iyi göründüğü tek bir fotoğrafı bile yoktu.

GİZLİ BULUŞMALARI DANİMARKA GAZETESİ ORTAYA ÇIKARDI

Mary, gelecek hayatına bu şekilde hazırlanırken Prens Frederik de sık sık Avustralya'ya gidip onunla gizlice buluşuyordu. Çiftin ülkeden ülkeye yürüttüğü bu ilişki bir yıl boyunca kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yılında Danimarka'da yayınlanan Billed Bladet adlı gazete gizli ilişkiyi ortaya çıkardı.

Zaten bir yıl sonra Mary de Danimarka'ya taşındı. O süreçte ülkenin hiç bilmediği dilini öğrenmek için özel dersler aldı. Danimarka'nın kültürünü, aile içinde geçerli olan görgü kurallarını öğrendi. Frederik, Mary'nin önünde diz çöküp ona göz kamaştıran bir yüzük hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yılında evlendiler.

EN ÇOK GİYİM KONUSUNDA ZORLANMIŞ: Mary, kraliyet ailesine girmeden önceki hazırlıklar sırasında en çok giyim konusunda zorlanmış.

Sonradan Financial Times'a verdiği röportajda söylediğine göre Mary, aileye katılmadan önce o hazırlık sürecinde en çok giyim konusunda zorlandı. Çünkü anlattığına göre ülkesinde kot pantolon, tişört ve çıplak ayaklarıyla dolaşan rahatına düşkün bir genç kızdı. Sonradan bugünkü tarzını edindi.

Prenses Mary ile 54 yaşındaki eşi Frederik, şimdi dört çocuklarıyla mutlu bir evlilik yaşıyor. Aynı zamanda ülkelerinin geleceğini temsil ediyorlar.

Bu arada küçük bir not... Mary geçen yıl Danimarka Sarayı'nda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. O dönemde ortaya atılan iddialara göre Frederik'in kardeşi Prens Joachim, Mary'ye gizliden gizliye aşıktı. Hatta bir keresinde onu öpmeye bile çalışmıştı. Bu iddiaların ortaya atılmasından sonra Joachim'in Fransız olan ikinci eşi Marie'nin, ağabeyinin karısı Mary'ye olan şaşırtıcı benzerliği bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Elbette Joachim, bu aşkına karşılık bulamadı.





CHARLES İLE UZAKTAN AKRABA

Bu arada... Charles için o gün törene konuk olacak bazı monarşi ailesi üyelerinin ayrı bir önemi var. Yunanistan kraliyet ailesinin Charles'ın baba tarafıyla bağlantısı var. Aynı şekilde Frederik ile Mary'nin de. Çünkü Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, annesi Elizabeth ile üçüncü dereceden kuzen. Her ne kadar kendisi gidemeyecek olsa da oğlu Frederik ve gelini Mary, bu yüzden taç giyme töreninin özel konukları arasında.

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"HÜZÜNLÜ PRENSES" DE KONUKLAR ARASINDA

Charles'ın taç giyme töreninin en çok dikkat çeken kraliyet ailesi üyesini böylece anlattık. Ama başka hükümdar ailelerinin önde gelenleri de o gün Westminster Abbey'de olacak. Bunlardan biri Monako Prensi Albert ile eşi 'hüzünlü prenses' Charlene. Büyük olasılıkla o gün kameraların en çok yöneleceği konuklardan biri de evlilikleri hakkındaki iddialar bitmek bilmeyen Albert ile Charlene.

Japon Veliaht Prensi Akishino ile eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile veliahtı olan kızı Prenses Victoria, İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile Prenses Mette Marit, Lüksemburg Grand Dükü Henri ile Grand Düşes Maria Teresa törene katılacaklarını bildiren konuklardan. Yunanistan'ın, artık tahtta oturmayan kraliyet ailesi üyelerinden Kraliçe Anne Marie, Veliaht Prens Pavlos, Veliaht Prenses Marie Chantal da 6 Mayıs'taki törende orada olacaklar.