Meghan'ın gelmesini eltisi Kate engellemiş: Sesini çıkarma, arka sırada otur

SONU GELMEYEN İDDİALAR

Bir de işin perde arkası ve oradan sızan bazı iddialar var ki sonu gelecek gibi görünmüyor. Tören daha gerçekleşmeden birbirinden çarpıcı birçok iddia ortaya atılıyor. Büyük olasılıkla her şey olup bittikten sonra da söylentiler, iddialar, yorumlar aylarca sürecek.

Ama şu aralar en çok konuşulan ayrıntı, İngiliz kraliyet ailesinin asi çocuğu Harry ile karısı Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı idi. Sonunda bu durum netleşti. Harry, babasını, yıllarca beklediği bu özel gününde yalnız bırakmayacak. Ama gelin Meghan törene katılmıyor. Üstelik Harry ile Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet de anneleriyle birlikte Amerika'daki evlerinde kalacaklar. Sussex ailesiyle ilgili son durum bu.

BU TARİHİ OLAYDA YER ALMAYACAK

Şimdi en çok konuşulan konu ise Meghan Markle'ın neden törene katılmayacağı. İşte bu konuda da çok çeşitli iddialar ortalarda dolaşıyor. Bütün kraliyet uzmanları, tecrübeli gazeteciler aileyle ilgili değerlendirmeler yaparak aslında göz önünde olmayı seven Meghan Markle'ın neden böyle bir törene katılmama kararı aldığını tartışıyor.

KULİSLERDE DOLAŞAN İDDİA: Bu arada şunu da belirtelim.. Dedik ya iddialar bitmiyor diye. Bu konudaki başka bir iddia da Meghan Markle'ın törene katılmayacağının zaten çok önceden belli olduğu. Buna göre Charles, Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'in "prens" ve "prenses" unvanlarını kullanma iznini vererek, gelini Meghan'ın taç giyme törenine katılmamasını sağladı. Ama bu net bir bilgi değil. Sadece kulislerde konuşulan söylentilerden biri.





DENEYİMLİ YAZARIN İDDİASI: KATE'E MİNNETTAR OLMALIYIZ'

Şimdi gelelim Meghan Markle'ın neden taç giyme törenine katılmayacağı konusundaki başka bir iddiaya. Buna göre Markle'ın, taç giyme törenine gitmesini engelleyen kişi eltisi Kate Middleton yani Galler Prensesi Catherine.

Kaleme aldığı “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors" adlı kitapla tanınan Tom Bower, Meghan Markle'ın törene katılmasının önüne geçen kişinin Galler Prensesi Catherine olduğunu ileri sürdü. GB News'a bir röportaj veren Bower, Meghan Markle'ın, böylesine tarihi bir olaya tanıklık etmek istediğine inandığını, ama bunun Kate tarafından engellendiğini söyledi. Üstelik Tom Bower "Hepimiz, sonuç itibariyle Meghan'ın bu törene katılmasının önüne geçen Kate'e minnettar olmalıyız" sözlerini de sarf etti.

Yazara göre Kate, Meghan Markle'a bir de uyarıda bulundu. Eğer törene katılırsa arka sırada oturması gerektiğini ona bir kez daha hatırlattı. İlgi çekmeyi seven Markle da dışlanmış bir görünüm vermemek için törene gitmeme kararı aldı.

SÜREKLİ OTURMA DÜZENİNİ SORDU: Şimdi sözün burasında dün ortalarda dolaşan başka bir söylentiyi hatırlayalım. Buna göre Sussex çiftin törene katılıp katılmama konusunda net kararlarını açıklamadan önce Buckingham ile uzun süre online olarak yazıştı. Harry'nin ısrarla sorduğu soru, Westminster Abbey'deki oturma düzeniydi. Bu soruya net yanıt alınca da çiftten karar çıktı: Harry gidiyor, Meghan çocuklarla evde kalıyor!





WILLIAM VE ÇOCUKLARI ÖLÜRSE

Tecrübeli yazar Bower, Harry'nin taç giyme törenine katılmasının Kraliyet ailesi açısından anayasal olarak da önemli olduğunu vurguladı. Bower bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanrı korusun, bütün Cambridge ailesi (Prens William ve kendisinden sonra tahtın varisi olan üç çocuğunu kast ediyor) ölürse Charles'tan sonra Harry tahta geçecek. Bu yüzden Harry'nin o törende bulunması büyük önem taşıyor."

İKİ ELTİNİN ARASI BUZ GİBİ

Aslında Kate ile Meghan'ın arasının başlangıçtan bu yana buz gibi olduğu bütün dünyanın bildiği bid gerçek. Daha düğün öncesi, Kate'in kızı Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle başlayan gözyaşlı tartışma ne orada başlamıştı ne orada bitti. Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabının yanı sıra bir dijital yayın platformu için hazırlanan programda ileri sürdüğüne göre Meghan ile Kate daha baştan hiç anlaşamadılar.

Tom Bower'a benzer iddialar birkaç gündür konuşuluyor aslında. Markle'ın taç giyme törenine katılmama kararı bütün aileyi ama en çok Kate'i rahatlattı bunlara göre. İngiliz basınına konuşan Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynak bu konuda "Meghan'ın törene katılması özellikle Kate için rahatsız edici olurdu" dedi.

KRAL GÖLGEDE KALABİLİRDİ

Bu arada başka bir görüş daha var. Buna göre Meghan'ın kararından en çok hoşlanan hatta bu durumu hazırlayan kişi Kral 3. Charles. Eğer Harry, tüm ailesiyle törene katılsaydı ister istemez bütün dikkatler onlara yönelecekti. Charles ise 70'li yaşlarına kadar beklediği bu özel gününde gelini ile oğlunun gölgesinde kalacaktı. Meghan'ın kararıyla bunun da önüne geçilmiş oldu.

İngiliz kraliyet ailesi cephesinde şimdilik durum bu. Ama dediğimiz gibi iddialar bitecek gibi görünmüyor. Belki de birçok kişinin ileri sürdüğünün aksine İngiliz monarşisi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle tarihe karışmayacak. Tam tersine bu "film gibi" olaylar nedeniyle varlığını sürdürecek.

