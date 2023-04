Hiç tanımadığını söylemişti: Harry'ye ulaşmak için ilişkiler zinciri oluşturmuş

Haberin Devamı

HAKLARINDA HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu cümleleri bir yerlerden hatırlıyor musunuz? Eğer "taçlı yaşamlar" ile uzaktan yakından biraz ilginiz varsa elbette hatırlıyorsunuz. Bütün bunları, Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine katılan sonra da olaylı bir şekilde ayrılan Meghan Markle söylemişti.

Tabii ki aileden ayrılıp, kocası Harry, oğlu Archie ve orada dünyaya gelen kızı Lilibet ile ABD'de kendine yeni bir hayat kurduktan sonra.





TRAJİK DETAYLAR ANLATTI

Meghan Markle, kocası Prens Harry ile birlikte memleketi California'ya yerleştikten sonra dört koldan İngiliz kraliyet ailesine eleştiri yağdırmaya başladı. Londra'daki kısacık hayatının ardından, aile içinde kimsenin onları korumadığından, hamileyken intiharı düşünecek kadar yalnızlaştırıldığına kadar bir dolu trajik detay anlattı.

Bütün bunları yaparken de altını kalın çizgilerle çizerek Mountbatten Windsor ailesi hakkında hatta Prens Harry hakkında onunla tanışana kadar hiçbir bilgisi olmadığını vurguladı. Hem de her fırsatta.





İNGİLİZ BASINI AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Fakat zaten Meghan Markle'ın arasının çok iyi olmadığı ve hatta fırsatını bulduğunda suçladığı İngiliz basınına bakarsanız onun bu söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Hatta iddiaya göre Meghan Markle, tanışmalarından önce kendisinio dönem dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry'ye ulaştıracak güçlü bir ilişkiler zinciri oluşturmuş!

İngiliz basınına göre Meghan Markle, bu amaç uğruna, İngiliz kraliyet ailesiyle dolayısıyla da Prens Harry ile bağlantısı bulunan bazı"kilit isimlerle" arkadaş olmayı başarmış. Bizzat arkadaş olamadıklarının da eşlerini ya da iş bağlantılarını çemberine katmış.

Bunların arasında Harry'nin kuzeni Eugenie'den Harry ile aynı okulda eğitim gören yakın arkadaşına hatta Kate Middleton'ın kardeşi Pippa'ya kadar kimler yok ki!

HARRY'NİN OKUL ARKADAŞININ EŞİ, ONUN YAKIN DOSTU...

Hemen bunların arasında en tanıdık isimlerden biriyle başlayalım. Alexander Gilkes adını magazin ve spor dünyasına yakın olanlar çoktan duymuştur büyük olasılıkla.

Gilkes, tenis kortlarının yıldızlarından Maria Sharapova'nın nişanlısı ve kısa süre önce dünyaya gelen bebeğinin babası. Tabii Gilkes, ondan önce moda tasarımcısı Misha Nonoo ile evliydi. Bunun Markle ile nasıl bir bağlantısı olduğuna gelirsek...

İşte o sırada yani Gilkes ile henüz evli olduğu 2014 yılında Meghan Markle ile Nonoo, Miami'deki Art Basel'de tanıştılar. Misha Nonoo'nun anlattığına göre o gün öğle yemeğinde Markle ile yan yana oturdular ve aralarında bir dostluk oluştu.

HARRY'YE UZANAN İLK HALKA

Bu tanışıklık Meghan Markle'a moda alanında bir arkadaş kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda Harry'ye uzanan bir yol olma umudunu da doğurdu. Çünkü Misha Nonoo'nun o sırada evli olduğu Alexander Gilkes, tıpkı Harry ile William gibi Eton Koleji'nde okumuştu ve iki kardeşle hala bağlantısını koruyordu.

William'ın Kate Middleton ile evlendiği o gösterişli törene de katılan Alexander Gilkes, Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ile de yakındı. Eugenie, Gilkes'in kurduğu bir müzayede şirketinin yöneticiliğini de yapıyordu. Alexander Gilkes ile Eugenie, birbirlerine takma isimleriyle hitap edecek kadar da samimiydi üstelik. Dolayısıyla Gilkes'in o dönem evli olduğu Misha Noono da Eugenie ile arkadaştı.

HARRY'DEN ÖNCE KUZENİYLE TANIŞMIŞ

Zaten Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdiği ve olay açıklamalar yaptığı o röportajda Harry ile tanışmadan çok önce kuzeni Eugenie ile tanıştığını kendisi söylemişti.

Bu arada konuyla dolaylı yoldan ilgisi olsa da Alexander Gilkes'in kardeşi Charlie'nin de Kate Middleton'ın kardeşi Pippa ile bir süre flört ettiğini de hatırlatalım. Sonra da dönelim Meghan Markle'ı Harry'ye ulaştıran diğer bağlantılara.

Meghan Markle 2014 yılında internette hazırladığı ve o dönemde büyük ilgi gören The Tig adlı bloğu için ünlü tasarımcı Hikari Yokoyama ile bir röportaj yapmıştı. Yokoyama'nın neden bu zincirde yer aldığına bakarsak.

Tasarımcı, Harry'nin okul arkadaşı Alexander Gilkes'in kurduğu müzayede şirketiyle ortak bir işe imza atmıştı. Yani onun da Harry ile dolaylı da olsa bir bağlantısı vardı.

Ama Meghan Markle'ın kurduğu bu zincir içinde öyle biri var ki kendisi herhangi bir açıklama yapmasa da asıl "kilit" ismin o olduğu söyleniyor. Şimdi gelelim Meghan'ın Harry ile tanışmasında gerçekten de en etkili olan kişiye. Yani Violet von Westenholz'a.

Genç kadın, ünlü moda firması Ralp Lauren için çalışıyordu. Meghan Markle da Violet von Westenholz aracılığıyla, 2016 yılında Wimbledon tenis turnuvası için söz konusu firmadan kıyafet kiralamıştı. O sırada da Violet von Westenholz ile arkadaş olmuştu. Öyle ki von Westenholz ile ilgili bu iddialar ayrıntılarıyla gazeteci Tom Bower'ın kitabına da konu olmuştu. Onları da bir hatırlayalım.

Violet von Westenholz'un babası Piers, bir antika tüccarı ve iç tasarımcıydı. Aynı zamanda Prens Charles'ın eşi, Harry ile William'ın üvey annesi Camilla'nın da çok eski bir dostuydu. Bu nedenle iki aile sık sık görüşüyordu. Hatta von Westenholz ailesinin Hertfordshire'daki kır evine sık sık giden Camilla ile Charles, yanlarında William ile Harry'yi de götürüyordu. Yani Violet; William ve Harry ile çocukluk arkadaşıydı.

Hatta bir iddiaya göre Markle, genç kadından kendisini Harry ile tanıştırmasını istemişti. Cevap ne oldu net olarak bilinmiyor ama kısa süre sonra Harry ile Meghan ilk randevularına çıktılar.





'NÜFUZLU BİR EŞ ARIYORDU'

Tom Bower'in geçen yıl piyasaya çıkan ve büyük gürültü koparan Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors (İntikam: Meghan, Harry ve Windsorlar Arasındaki Savaş) adlıkitabıda Markle açısından yenilir yutulur cinsten olmayan iddialar ortaya attı. Onlar da Markle'ın neden yana yakıla kendisini Harry'ye ulaştıracak bağlantılar aradığını gözler önüne seriyor.

Bower'ın ileri sürdüğüne göre Markle, gelecek kaygısı nedeniyle nüfuzlu bir eş arıyordu. Hatta Harry ile tanıştıktan sonra o sıra birlikte olduğu şef sevgilisi Corey Vitiello'yu elinin tersiyle bir kenara itti.

Bir bakalım Bower'ın bu konudaki satırlarına:" Kendisi gibi 30'lu yaşlarının ortasında bulunan birçok bekâr oyuncuyla aynı durumdaydı. Yalnızlık ve kişisel ekonomisiyle ilgili güvensizlikleri vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Meghan da finansal güvenliğini sağlayacak bir eş aramakla meşguldü."





HARRY'YE NASIL ULAŞTIĞINI EN İYİ KENDİSİ BİLİR

Bütün bu iddialar ne kadar doğru, Meghan gerçekten de Harry'ye ulaşmak için böyle bir zincir oluşturdu mu bunu kendisinden iyi kimse bilemez. Ama ortada bir gerçek var Meghan Markle bir şekilde Harry ile tanıştı ve onun kalbinikazandı.

Hatta öylesine kazandı ki Harry doğup büyüdüğü ortamı bile bırakıp onunla birlikte ülke değiştirdi. Bununla da yetinmedi ailesine karşı içinde biriktirdiği bütün öfkeyi dışa vurmaya başladı. Üstelik bunun sonu yakın zamanda gelecek gibi de görünmüyor.