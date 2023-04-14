Durmadan nerede oturacağını sordu cevabı alınca Meghan gitmekten vazgeçti: Yerini beğenmemiş

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70 YIL SONRA BİR İLK

Ama hepsinin ötesinde ailenin ve elbette onlarla birlikte çalışanların bütün dikkatlerini yönelterek üzerinde yoğunlaştığı en önemli konu Charles ile Camilla'nın taç giyme töreni. Kolay değil! Tam 70 yıl sonra gerçekleşecek ilk tören bu ve her şeyin kusursuz olması gerekiyor.

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OKYANUSUN ÖTE YANINDAN HABER BEKLENDİ

Öte yandan o törene hazırlanmak da öyle kolay değil. Dünyanın dört bir yanından gelecek konuklar, onların nasıl karşılanacağı, tören sırasında kimin kimlerle nerede oturacağı, protokol sıralamasının nasıl olacağı gibi ayrıntıların her birinin kusursuz olması gerekiyor.

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Ama ailenin uğraştığı tek konu bu değil elbette. Bir de okyanusun öte yanından beklenen haber vardı. Ailenin küskün çocuğu Harry ile karısı Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu. Bu konudaki "iddia balonları" uzun süre havalarda uçuştuktan sonra durum netleşti de aile rahat bir nefes aldı.





MEGHAN GİTMEYECEK, AİLE RAHATLADI

Aileye rahat nefes aldıran tek ayrıntı, Harry ile Meghan'ın törene katılımlarıyla ilgilinet kararı bildirmeleri değildi bu arada. Çiftin yaptığı açıklamaya göre Harry törene katılacak. Ama Londra'ya yalnız gidecek, çünkü Meghan, ABD'de çocuklarıyla kalacak. İşte İngiliz kraliyet ailesinin rahat bir nefes almasına neden olan ayrıntı da burada gizli.

Tabii ki İngiliz kraliyet ailesi bu konuda tek kelime etmedi ama onları yıllarca takip eden uzmanlara göre Meghan Markle'ın törene katılmayacak olması herkesin içini rahatlattı. Çünkü son dönemde Markle'ın katıldığı bu tür etkinliklerde sorun eksik olmuyordu.

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Harry ile Meghan, aileden ayrıldıktan sonra son resmi görevlerini 2020'de yerine getirmişti.O gün protokol gereği Kraliçe, veliaht Prens Charles ve eşi, Prens William ve Kate'in hemen ardında yer almışlardı. Fakat aileden ayrıldıktan sonra yerleri daha da geriye düştü.

Bunun son örneği de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda ettiği gün yaşanmıştı. Kraliçe'nin kan bağı olan tüm aile üyeleri onun son nefesini verdiği Balmoral Şatosu'na gitti. Çok sevdiği gelini Sophie ve Camilla hariç, ailenin diğer gelinleri ise eşlerinin yanında değildi. . William'ın karısı Kate bile. Fakat ileri sürülenlere göre Harry, karısını da götürmek isteyince ciddi bir gerilim yaşandı.

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OTURMA DÜZENİNİ ÖĞRENİNCEYE KADAR YANIT VERMEDİLER

Her neyse bu ayrıntıyı bir kenara bırakıp konumuza dönelim. Aslına bakılırsa Prens Harry ile Meghan Markle'ın taç giyme törenine katılıp katılmayacaklarını net olarak bildirme süreci de her iki taraf açısından da sancılı oldu İngiliz basınına yansıyan iddialara göre.

Kraliyet yorumcuları, o süreçte Londra ile Harry ve ailesinin yaşadığı California arasında, bir tür ping pong maçı oynandığı söylüyor. Çünkü Harry, elektronik posta aracılığıyla babasını soru yağmuruna tutmuş. Cevap aldıkça başka sorular gelmiş ardından.

İddialara göre Harry ile Meghan'ın en çok merak ettikleri konu 6 Mayıs'taki taç giyme töreni sırasında Westminster Abbey'de nerede oturacaklarıydı. Çift, ailenin hangi üyelerinin gerisinde duracaklarını, kimlerin kendilerinin arkasında yer alacağını ve kimlerle yan yana oturacaklarını merak etmiş.

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Zaten bu konudaki net yanıtı alıncaya kadar da Harry ile Meghan, taç giyme törenine katılıp katılmayacakları konusundaki kararlarını bildirmemişler.Belli ki gelen yanıt çok hoşlarına gitmedi ki Meghan Markle, kocası Harry'yi törene yalnız gönderiyor.





HARRY, OTURMA DÜZENİ KONUSUNDA ISRARLI SORULAR YÖNELTTİ

Buckingham'a yakın bir kaynağın anlattığına göre Harry, bu konu yani tören sırasındaki oturma düzeni konusunda ısrarlı sorular yöneltti.

Aslında kraliyet ailesinin içinde doğup büyüyen Harry'nin neden bu konuda bu kadar ısrarcı olduğu merak edilebilir. Çünkü zaten hiyerarşi gereği ailenin bazı üyeleri bu tür etkinliklerde daha ön sıralarda oturur diğerleri de onları izler. Bugüne kadar Harry, hep veliaht olan ağabeyi William, eşi Kate ve çocuklarının arkasında yer alıyordu.

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Ama kraliyet ailesi uzmanlarının belirttiğine göre Harry'nin, Westminster Abbey'deki törende oturma düzenini bu kadar merak etmesinin nedeni babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde kendilerine ayrılan yerdi.





GERİ PLANDA BİR YER UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜ

Her iki törende de Charles, Camilla, William, Kate bir blokta oturuyordu. Harry ile Meghan'a ayrılan yer ise, ailenin hiyerarşik olarak daha geride yer alan üyelerinin oturduğu bölümdü. Yani aile ikiye bölünmüştü ve Harry ile Meghan'a daha geri planda bir yer uygun görülmüştü.



Benzer bir durum Kraliçe henüz hayattayken tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen törende yaşandı. Harry ile Meghan orada ailenin çalışmayan üyeleriyle birlikte yer aldı. Hatta hemen arkalarında Kraliçe'nin o dönemde gölgesi gibi yanından ayırmadığı yaveri Jonathan Thompson onları adım adım takip etti deyim yerindeyse.





'KRALİÇE'NİN AJANI'

Zaten bir süredir yakışıklılığıyla dikkat çeken Thompson'ın Harry ile Meghan'ı bu kadar yakından takip etmesi, kelimenin tam anlamıyla enselerinden ayrılmaması "Kraliçe, Harry ile Meghan'ın peşine ajan taktı. Her konuştuklarını dinliyor" yorumlarına neden olmuştu.

Harry ile Meghan'ın o törende ailenin diğer üyelerinden farklı bir yerde oturmasının bilinçli bir düzenleme olduğu konuşulmuştu o dönemde. Bunun da ailedeki gerilimi iyice artırdığı ileri sürülmüştü.





KİMSENİN HARRY İLE UĞRAŞACAK ENERJİSİ VE İSTEĞİ YOK

Bu arada bazı çevrelere göre Kral 3. Charles, törene her iki oğlunun da katılacak olmasından dolayı memnun. Fakat Buckingham kaynakları, Harry'nin Londra'ya gidecek olmasının bu gerilimin azaltılması yolunda bir adım olduğu iddialarını yalanlıyor.

Onlara göre İngiliz kraliyet ailesi bu tarihi olaya öylesine odaklandı ki bütün enerjilerini ve gayretlerini her şeyin kusursuz gerçekleşmesine odakladı. Yani kimsenin taç giyme törenini fırsat bilip Harry ile arayı düzeltme konusunda herhangi bir çaba gösterme gibi bir arzusu yok.





SIRADAN BİR KONUK GİBİ GELİP GİDECEK

Harry'nin babasının taç giyme töreninde ağabeyi William, ya da yeğeni George gibi ön planda herhangi bir görevi olmayacak. Diğer sıradan konuklar Westminster Abbey'e nasıl geliyorsa o da öyle gidecek. Tıpkı onlar gibi oturacak. Tören bittiğinde de kendi ailesine bir yabancıymış gibi çıkıp gidecek.



Zaten iddialara göre Harry tıpkı Philip ve Elizabeth'in cenaze törenlerinde olduğu gibi kısacık bir süre Londra'da bulunacak. Yani babasının taç giyme kutlamaları sırasında üç gün boyu bütün etkinliklerde yer almayacak.

Bazı yorumlaragöre Meghan bütün bunlardan hoşlanmayacağı ve bu zamana kadar olup bitenlerin kendisini bıraktığı zor duruma bir daha düşmemek için Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmama kararı aldı.





YUHALANDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ: Harry ile Meghan'ın Platin Jubile sırasında katıldıkları etkinlik sonrasında yuhalandığı ileri sürülmüştü.

Bu arada hemen hatırlatalım ki Harry ile Meghan'ın Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yıl kutlamaları sırasında katıldıkları tek etkinliğin ardından halkın bazı kesimleri tarafından yuhalandığı ileri sürülmüştü.





WILLIAM, KARDEŞİNİN YÜZÜNE BAKACAK MI?

Bu arada Harry'nin bu yılın başında piyasaya çıkan Spare (Yedek) adlı kitabında ve onun tanıtımı sırasında ortaya attığı iddiaların ardından nasıl olup da Londra'ya gittiği de merak konusu. Bu ayrıntıyla ilgili olarak başka iddialar da dolaşıyor.

Bunlara göre özellikle William'ın kardeşi Harry ile ilgilenme hatta onunla konuşma daha da ötesinde onun bulunduğu tarafa bakışlarını yönlendirme gibi bir gayreti bile olmayacak.

İngiliz basınında Buckingham'a yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberlere göre ailenin diğer üyeleri de Harry ile yakınlaşma, onu ağırlama konusunda çok istekli değil. Onlara göre aile üyelerinden bazıları eğer Harry ile konuşacaksa da bu sadece basma kalıp selamlaşmalardan ve kısa sohbetlerden öteye geçmeyecek.





O KADAR UĞRAŞAN KATE BİLE ÖFKESİNE HAKİM OLAMAMIŞTI

Bu arada Prens Harry, dedesi Philip'in cenazesi için de yalnız başına Londra'ya gittiğinde çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Dini törenin hemen ardından William'ın eşi Kate, iki kardeşi yan yana getirmiş ve onlarla bir süre yan yana yürüyerek sohbet etmelerini sağlamıştı. Bu durum da Kate'in arabulucu olduğu yorumlarına yol açmıştı.

Fakat beklenen olmadı. Tam tersine Kraliçe'nin cenaze töreninde William, Kate, Harry ve Meghan uzun süre sonra ilk kez birlikte halkın karşısına çıktıklarında aralarındaki gerilim elle tutulacak türdendi. Hatta Prens Philip'in cenazesinde iki kardeşi tatlı sohbetiyle bir arada tutan Kate'in Harry ve Meghan çiftinin yüzüne bile bakmaması çok dikkat çekmişti.