'Lanetli aile'ye yeni umut: Bebeğimiz geldi!

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ARADA BU AİLEDEN DE MUTLU HABERLER GELİYOR

Rivayet o ki, Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi, 13'üncü yüzyılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. Ama o dönemden sonra aile için işlerin tersine dönmesine neden olduğu düşünülen korkunç bir olay gerçekleşti. Büyücü olduğu ileri sürülen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki canına kıymaya karar verdi.

Ama bundan önce de yine rivayetegöre aileyi lanetledi. Flaman kadın, "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" öngörüsünde bulundu. Birçoklarına göre onun laneti buydu.

Yeni baba olma heyecanı yaşayan Louis Ducruet'nin büyükannesi, bir zamanların Hollywood yıldızı olan Grace Kelly. Prens Rainier ile evlenen Kelly, hafızalarda Prenses Grace olarak yer etti. Artık hayatta olmasa da hala Monako denilince akla o geliyor.

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O zamandan bu yana yaşanan olaylar, Grimaldiler'in yüzyıllar boyunca "lanetli aile" olarak anılmasına neden oldu. Kimi zaman "Acaba o kadının laneti gerçekten tuttu mu?" sorusunu akıllara getiren trajik olaylar yaşadı aile üyeleri. Gözlerinin önünde eşini kaybedenden genç yaşta trafik kazasında ölene, özellikle de aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan, yüzü asla gülmeyenlere....

TAHTA UZAK OLAN YENİ NESİL DAHA ŞANSLI

Elbette aralarında hayatını düzene sokup gerçekten mutlu olan da var ama ne yaptıysa bu ailenin üyeleri "lanetli" tanımlamasını üzerlerinden atamadı. Meraklıları, Monako Prensliği'ne hükmeden Grimaldi ailesi genelde başlarına gelen trajik olaylarla anılıyor.

Ülkenin en tepesindeki Prens Albert ile evli olan Prenses Charlene'in yüzü hiç gülmüyor. Albert'in kız kardeşi Caroline, ikinci kocasını gözünün önünde bir tekne kazasında kaybetti. Diğer kız kardeş Stephanie, özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.

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Monako'yu yöneten Grimaldiler, her ne kadar "lanetli aile" olarak anılsa da tahta uzak olan genç nesil bu döngüyü kırmış gibi görünüyor. Marie ve Louis Ducruet de bunun örneklerinden birini sergiliyor. Fazla göz önünde olmayan çiftin sakin ve mutlu bir hayatı var.

En trajik olansa ülkenin güzeller güzeli prensesi Grace'in yıllar önce henüz 50'li yaşlarının başındayken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi oldu.Bunlar bir yana görünüşe göre ailenin genç nesilleri, haydi daha açık söyleyelim, tahta uzak olanları yüzyıllardır süren bu laneti kırmış gibi görünüyor. Çünkü bu ailenin mutlu haberleri hep onlardan geliyor.

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SKANDAL BİRLİKTELİKTEN DÜNYAYA GELEN GENÇ ADAM BABA OLDU

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Özel hayatında hiçbir zaman istikrarı tutturamayan Prenses Stephanie'nin yıllar önce bir skandal yaratarak evlendiği korumasından dünyaya gelen oğlu Louis Ducruet ile karısı Marie, bu ayın ilk yarısında ilk bebeklerine kavuştu.

2019 yılında Prenses Stephanie'nin oğlu Louis ile evlenerek resmen Monako Sarayı'na gelin giden Marie Ducruet ve eşi Louis sosyal medya sayfalarından bir bebek sahibi olduklarını duyurdu. Genç çiftin paylaştığı aynı fotoğrafa göre kız bebek. 4 Nisan 2023 günü dünyaya gözlerini açtı. Paylaşımlarda minik bebeğin adının Victoire olduğu belirtildi. Victoire'ın doğumunu duyuran paylaşımda "Küçük Victoire'ın gelişiyle küçük ailemiz biraz daha büyüdü" denildi.

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Monako Sarayı'nın gelini Marie Ducruet, minik kızıyla çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Anne Marie Ducruet, daha sonra kızının yüzünü göstermeden onunla birlikte çektirdiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftten gelen bu mutlu haberi Louis'nin dayısı Prens Albert de gittiği bir resmi ziyarette duyurdu. Albert "Yeğenim Louis ile karısı Marie, küçük bir kız çocuğunun anne ve babası olmanın keyfini yaşıyor" dedi.

STEPHANIE, KORUMASINA AŞIK OLUNCA

Marie ve Louis Ducruet, ülkelerinin özel günlerinde bütün Monako prenslik ailesiyle birlikte yerlerini alıyor. Ama yine de geniş Grimaldi ailesinin en az göz önüne çıkan üyeleri arasında genç çift.

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Şimdi gelelim çiçeği burnunda babanın yani Louis Ducruet'nin öyküsüne. Daha doğrusu onun dünyaya gelmesine neden olan babası Daniel Ducruet ile annesi Stephanie'nin öyküsüne...

Hollywood yıldızıyken Monako Prensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly'nin küçük kızı Stephanie, gençlik yıllarında dur durak bilmeden yaşadı. Aşklarının her biri de ayrı ayrı skandal yarattı. Bunların ilkine 1988 yılında imza attı Stephanie.

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Stephanie, babasının bütün karşı çıkmasına rağmen koruma Daniel Ducruet'den bebek sahibi olmaktan geri durmadı. Stephanie'nin bu birliktelikten Louis dışında bir de Pauline adında kızı bulunuyor.

Nedeni ise aşk yaşadığı kişinin, koruması Daniel Ducruet olmasıydı. Bu durum öncelikle Prenses'in babası Rainier'yi çileden çıkardı. Kızının, korumasıyla evlenmesine asla izin vermedi başlangıçta. Ama Stephanie sevgilisinden iki çocuk dünyaya getirmekte sakınca görmedi. Önce oğlu Louise dünyaya geldi ardından da kızı Pauline.

Sonunda Prens Rainier de kızının inadına teslim oldu ve çiftin 1995 yılında evlenmesine izin çıktı. Ama bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Eski koruması, yeni kocası Daniel Ducruet, Stephanie'yi aldattı.

BU DEFA BAŞKA BİR SARAY KORUMASINA AŞIK OLDU

Boşanmalarının üzerinden çok da uzun bir zaman geçmeden, Prenses Stephanie bu kez bir başka saray korumasına, Raymond Gottlieb'e aşık oldu. Ondan da 1998 yılında Camille adını verdiği bir kız dünyaya getirdi.

Stephanie, başlarda üçüncü kızının babasının kim olduğunu açıklamayı reddetti. Fakat sonra çocuğun babasının Raymond Gottlieb olduğu kanıtlandı. Bu arada Camille, dedesi Rainier tarafından Monaco için taht sıralamasından çıkarıldı.

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FİL TERBİYECİSİYLE AŞK YAŞADI SONRA AKROBATLA EVLENDİ

Stephanie'nin yarattığı aşk skandallarının bunlarla sınırlı olduğunu sanıyorsanız bu büyük bir yanılgı. Çünkü Monako'nun küçük prensesi, Gottlieb'den ayrıldıktan sonra bu kez de bir sirk sahibi ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aşk yaşamaya başladı. Hatta bir süre sarayı bırakıp, yanına çocuklarını da alıp Knie ile birlikte şehir şehir ya da ülke ülke dolaşarak yaşadı.

Stephanie, gençlik yıllarında hareketli aşk hayatıyla gündemden hiç düşmüyordu.



Bir sonraki evliliğini de yine bu dünyadan seçtiği biriyle yaptı. Fakat o Knie değil, onun sirkinde çalışan Portekizli bir akrobat olan Adans Lopes Peres'ti. Çiftin evlendiği önce Monako Sarayı tarafından doğrulanmasa da sonunda gerçek ortaya çıktı. 2003'te başlayan bu evlilik 2004 yılında sona erdi.



O ARTIK BİR BABAANNE: Bir zamanlar çılgın hayatıyla basını peşinden koşturan Stephanie, şu an 57 yaşında. Oğlunu evlendiren prenses, eskisinden çok uzak, fazla göz önünde olmayan bir hayat yaşıyor. Şimdi de ilk kez babaanne oldu.