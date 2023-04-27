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Ä°LK GÃ–Z AÄžRISI MADDOX YANINDA

Bunun son Ã¶rneklerinden birini de Angelina Jolie sergiledi. Son dÃ¶nemde Brad Pitt ile bitip tÃ¼kenmeyen hesaplaÅŸmasÄ±yla konuÅŸulan Jolie, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, henÃ¼z yÃ¼rÃ¼meye yeni baÅŸlamÄ±ÅŸken evlat edindiÄŸi oÄŸlu Maddox ile birlikte Ã¶zel bir geceye katÄ±ldÄ±.Â

Angelina Jolie, ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen Ã¶zel bir geceye konuk oldu. Giderken de ona artÄ±k 21 yaÅŸÄ±nda olan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Maddox eÅŸlik etti. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m, Maddox, uzun sÃ¼redir annesinin en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi ve yardÄ±mcÄ±sÄ±.

Beyaz Saray'daki geceye, Angelina ile 2002 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken KamboÃ§ya'dan evlat edindiÄŸi Maddox damgasÄ±nÄ± vurdu.

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Jolie'nin yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve Maddox'un doÄŸum yeri olan KamboÃ§ya'da Ã§ektiÄŸi Ã–nce BabamÄ± Ã–ldÃ¼rdÃ¼ler adlÄ± filmde kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ± genÃ§ adam. Brad Pitt ile tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da Maddox'un hep Jolie'nin yanÄ±nda olduÄŸu basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda... Bunu kÄ±saca hatÄ±rladÄ±ktan sonra Angelina Jolie ile oÄŸlu Maddox'un damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu o Ã¶zel geceye dÃ¶nelim.





70'Ä°NCÄ° YIL YEMEÄžÄ°NE KATILDILAR

Jolie, Beyaz Saray'da GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Yook Suk-Yeol ve eÅŸi Kim Keon- hee onuruna dÃ¼zenlenen yemeÄŸe davetliydi. Ev sahipliÄŸini ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden ve eÅŸi Jill Biden'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi geceye Jolie, en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Maddox ile birlikte katÄ±ldÄ±. Bu Ã¶zel gece, ABD ile GÃ¼ney Kore'nin mÃ¼ttefikliÄŸinin 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle gerÃ§ekleÅŸti.

GÃœNEY KORE'DE EÄžÄ°TÄ°M GÃ–RDÃœ

47 yaÅŸÄ±ndaki Jolie'nin oÄŸlu Maddox'un, GÃ¼ney Kore ile bir eÄŸitim baÄŸÄ± da bulunuyor. Maddox, biyokimya eÄŸitimi gÃ¶rmek iÃ§in Ã¼lkenin baÅŸkenti Seul'deki Yonsei Ãœniversitesi'ne yerleÅŸmiÅŸti. Jolie, 2019 yÄ±lÄ±nda oÄŸlunu kendi elleriyle oraya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve okulun yurduna yerleÅŸtirdi. Maddox orada bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Kore dili konusunda da eÄŸitim aldÄ±.

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Jolie'nin ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± Maddox, GÃ¼ney Kore'de yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rÃ¼yor.

Ancak Maddox'un, GÃ¼ney Kore'deki eÄŸitimi Covid 19 pandemisi nedeniyle yarÄ±da kaldÄ±. Pandemi yÃ¼zÃ¼nden evine yani ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ ve eÄŸitimini online olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Fakat GÃ¼ney Kore ileABDarasÄ±ndaki saat farkÄ± nedeniyle Maddox'un bu dersleri takip etmesi de zorlaÅŸtÄ±. Uzaktan eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼kten bir yÄ±l sonra yani 2021 yÄ±lÄ±nda Maddox, okuluna devam etmek iÃ§in tekrar GÃ¼ney Kore'ye dÃ¶ndÃ¼.

Ã–zetle Beyaz Saray'daki yemekte aÃ§Ä±k renk kÄ±yafeti iÃ§inde Angelina Jolie ile oÄŸlu Maddox, bÃ¼tÃ¼n diÄŸer Ã¶nemli konuklara raÄŸmen o geceye damgasÄ±nÄ± vurdu.

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ANGELINA'NIN Ä°LK EVLATLIK Ã‡OCUÄžUÂ

Angelina Jolie, artÄ±k boyuna yetiÅŸen bir delikanlÄ± olan Maddox'u 2002 yÄ±lÄ±nda evlat edindi. KamboÃ§ya doÄŸumlu Maddox, Jolie'nin altÄ± Ã§ocuÄŸu iÃ§inde ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±. Ama ona kavuÅŸmasÄ± hiÃ§ de Ã¶yle kolay olmadÄ±.Â Â

Her ne kadar kendisi bu konuda Ã§ok detaylÄ± bilgi vermese de ona bu konuda yardÄ±mcÄ± olan Sarath Mounh, Maddox'Ä±n evlat edinilme sÃ¼recini 2021 yÄ±lÄ±nda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Jolie, 2002 yÄ±lÄ±nda bir yetimhanede Maddox'u gÃ¶rdÃ¼ ve onu evlat edinmek istedi. En Ã§ok da gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nden, sevimliliÄŸinden ve zekasÄ±ndan etkilenmiÅŸti.

Jolie, Maddox'Ä± KamboÃ§ya'da bir yetimhanede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde en Ã§ok gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nden ve zekasÄ±ndan etkilenmiÅŸ. Onu ailesine katmasÄ± ise zorlu bir sÃ¼recin sonunda olmuÅŸ.

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Monh'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Madddox, Jolie'yi gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ona gÃ¼lÃ¼msedi. Bu da Jolie'nin kalbinin, bu kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸe Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Yetimhanedeki onca Ã§ocuk arasÄ±ndan onu oÄŸlu olarak seÃ§ti.

BazÄ± yasal zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca Sarath Mounh resmi evlat edinme belgelerinde kendini onu evlat edinen baba gibi gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KamboÃ§yalÄ± bir baba, evlat edinme konusundaki zorluklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yordu.

ÃœLKEDE BEBEK KAÃ‡AKÃ‡ILIÄžI Ã‡OK YAYGINDI

Sarath Mounh, Maddox'Ä± evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardÄ±m ettiÄŸi iÃ§in hiÃ§bir piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Mounh, bu yardÄ±mdan dolayÄ± herhangi bir maddi kazanÃ§ saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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"KamboÃ§ya'da bebek kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶nemde kÃ¶tÃ¼ bir noktadaydÄ±. Jolie de yanlÄ±ÅŸ bir yola sapmak istemedi" diye konuÅŸtu. Mounh kendi rolÃ¼nÃ¼n Jolie'nin arkadaÅŸÄ± olarak bazÄ± yasal sorunlarÄ± aÅŸmasÄ±na yardÄ±m etmek olduÄŸunu da ekledi. "Maddox'Ä± benim evlatlÄ±k oÄŸlum gibi kayÄ±t ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlÄ±k almÄ±ÅŸ oldu" diyerek sÃ¼reci anlattÄ±.

Angelina Jolie, Moddax'a KamboÃ§yalÄ± bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla kavuÅŸabilmiÅŸ.

Jolie, bir rÃ¶portajÄ±nda KamboÃ§ya'ya gitmeden Ã¶nce aslÄ±nda anne olmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta "Hamile kalmak istemedim. Kendimi hiÃ§ anne gibi gÃ¶rmedim. Ama Tomb Raider'Ä±n Ã§ekimleri iÃ§in KamboÃ§ya'ya gittiÄŸimde Ã§ocuklarla oynarken 'Benim oÄŸlum buralarda bir yerlerde' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye anlattÄ± o sÃ¼reci.

100 DOLARA SATILDIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Bu arada Maddox'Ä±n 2001 doÄŸumlu olduÄŸunu ve o dÃ¶nemde kendisine Rath Vibol adÄ±nÄ±n verildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Ancak Jolie onu ailesine kattÄ±ktan sonra Maddox Chivan adÄ±nÄ± verdi. Bir dÃ¶nem aslÄ±nda Maddox'Ä±n kimsesiz olmadÄ±ÄŸÄ± tam tersine 100 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortalarda dolaÅŸsa da bunlar hiÃ§ kanÄ±tlanmadÄ±.

Jolie ile eski eÅŸi Brad Pitt'in Maddox dÄ±ÅŸÄ±nda iki evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu daha var. Ã‡iftin iliÅŸkisinden Ã¼Ã§ tane de biyolojik Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Angelina Jolie, Maddox'u henÃ¼z Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce evlat edindi. O sÄ±rada ikinci eÅŸi Billy Bob Thornton'dan boÅŸanmak Ã¼zereydi. Pitt ile birlikteliÄŸi sÄ±rasÄ±nda Jolie, EtiyopyalÄ± Zahara, VietnamlÄ± Pax Thien'i evlat edindi. Ã‡iftin iliÅŸkileri boyunca Ã¼Ã§ tane biyolojik Ã§ocuÄŸu oldu. Ä°lk Ã§ocuklarÄ± Shiloh ile ikizler Vivienne Marcheline ve Knox Leon.

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