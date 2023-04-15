Senaryoda olmayan öpücük sahnesi şoke etti: Rol arkadaşının suratına tokat attı

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SENARYO YERİNE DOĞAÇLAMA

Senaryo yazımı, çekim mekanlarının bulunması sonra da sahnelerin çekilmesi. İşte o birkaç dakika içinde büyük perdeden akıp giden sahnelerinin öncesinde, hem oyuncular hem de kamera arkası ekibin, kimi zaman saatler süren çalışmaları gizli.

Oyunculara gelirsek... Kamera karşısında yaptıkları her şey karşılıklı rızaya dayalı. Özellikle de rol arkadaşlarıyla yakınlaşmalarını gerektiren sahneler. Peki ya böyle olmazsa? Yani bir oyuncu rol arkadaşına haber vermeden, yönetmenle konuşarak senaryoda olmayan bir sahneyi ekletirse?

BRAD PITT ÇOK DA ÜZERİNDE DURMADI

Aslına bakılırsa buna benzer bir örneği, başrollerini Brad Pitt ile Margot Robbie'nin paylaştığı Babylon filminin tanıtım çalışmaları sırasında duymuştuk. Robbie, "Başka ne zaman Brad Pitt'i öpme şansı bulabilirim" diye düşünerek senaryoda olmayan bir öpüşme sahnesini, yönetmen Damien Chazelle'e kabul ettirdiğini söylemişti. Pitt'in buna büyük ve ters bir tepki göstermediği de biliniyor.

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Peki başka filmlerde,senaryoda olmayan, oyunculardan birinin ya da her ikisinin, bazen de yönetmenin o anda aklına geliveren bu tür sahneler yok mu? Elbette var. O sahneleri ve sonrasında olanları bir hatırlayalım istedik.

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ESKİ EŞİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Babylon filminde Brad Pitt'in başına gelen olay yıllar önce eski eşi Angelina Jolie'nin de başına gelmiş. Yani senaryoda olmayan bir öpücük sahnesi. Ama Jolie'nin tepkisi eski eşinden farklı olmuş, o filmdeki rol arkadaşının anlattığına göre. Ne olmuş, nasıl olmuş gelin bir bakalım.

Önemli rollerini Angelina Jolie ile Jason Butler Harner'ın üstlendiği Changeling (Sahtekar) adlı filmi, sinema seyircisi gayet iyi hatırlar büyük olasılıkla. Çünkü filmin sadece kamera önü ekibi parlak değildi. Kamera arkasında da bir büyük usta yani Clint Eastwood vardı. İşte bu filmle ilgili bir gerçek, Jolie'nin filmdeki rol arkadaşı Jason Butler Harner tarafından gözler önüne serildi.

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TAM YÖNETMENİN İSTEDİĞİ TEPKİYİ VERDİ

Jolie'nin Changeling filmindeki rol arkadaşı MTV News'a verdiği bir röportajda senaryoda olmayan öpüşme sahnesini yönetmen Eastwoood'u ikna ederek kendisinin eklettiğini ve sonrasında yaşananları anlattı. Onun söylediğine göre yönetmen Eastwood ile konuşan Harner, doğaçlama bir öpüşme sahnesi konusunda onu ikna etti. Ondan da izin çıkınca çekim başladı. Fakat Jason Butler Harner, senaryoda olmayan bu doğaçlama sahne hakkında Angelina Jolie'ye bilgi vermedi.

Eastwood'un komutuyla çekim başladı ve Harner Jolie'yi öptü. Aslında senaryoya göre o sahnede öpüşme değil de bir yakınlaşma vardı ve Jolie'nin Harner'ı kendinden uzaklaştırıp duvara doğru itmesi gerekiyordu. Horner'ın anlattığına göre o doğaçlama öpücüğün ardından Angelina Jolie bunu hiç beklemediği için şoke oldu. Kendini tutamadı ve rol arkadaşının yüzüne bir tokat attı. Horner'ın anlattığına göre Jolie, aslında senaryoda olmayan o öpücük bölümünden sonra tam da yönetmenin istediği tepkiyi verdi.

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'SETTE 800 KİŞİ VARDI'

Benzer bir doğaçlama Jurassic World adlı filmde yaşandı. Aslında bu filmle igili çok fazla beklenti vardı. Elbette seyirci bunların hepsini buldu. Üstüne fazladan beklenmedik bir öpücük de. Bu sahne, başrol oyuncuları Bryce Dallas Howard ile Chris Pratt arasında yaşandı. Söz konusu sahnede Pratt rol arkadaşı Howard'ı kendine doğru çekti ve senaryoda olmayan bir öpücük kondurdu.

Rol arkadaşından beklenmedik bir öpücük alan Howard daha sonra verdiği bir röportajda bu konuda şunları söyledi: "Bu komikti. Çünkü sahneyi çekerken tam 800 kişi vardı sette. Bazıları da kamera arkası ekipti. Biz sahneyi senaryoda yazıldığı gibi çekmek zorundaydık. Ve çekimin son gününde bu oldu. Yani filmde izlediğiniz o sahne. Yönetmen Colin Trivorrow 'kestik" diye bağırdığında kocaman bir alkış koptu. Bu harikaydı."

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İKİ OYUNCU BİRLİKTE KARAR VERDİ

Gelelim The Hunger Games Mockingjay Part 2'deki öpücük sahnesine. O sahnede Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch, Elizabeth Banks'in oynadığı karakterle vedalaşırken onun dudaklarına kısacık bir öpücük kondurdu. Aslında o sahne senaryoda yoktu. Ama her iki oyuncu da böyle bir ekleme yapmayı istedi. Elizabeth Banks konu hakkında verdiği bir röportajda şunları söyledi:"İkimiz bunu yapmaya karar verdik. Yönetmen de 'Sevdim bunu,Bbr daha deneyelim" dedi.

Sonradan eklenen o sahneyle ilgili olarak Woody Harrelson'ın söyledikleri daha da ilginç. "Yalan söyleyemeyeceğim. Elizabeth Banks'e hayranım" sözleriyle uzun süredir hayal ettiği şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

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BU KEZ SÜRPRİZ CRUISE'UN ROL ARKADAŞINDAN GELDİ

Edge of Tomorrow,filminde Tom Cruise ile Emily Blunt da senaryoda olmayan bir öpüşme sahnesini gerçeğe dönüştürdü. Daha doğrusu Blunt, set ekibine sürpriz yaptı.



Aslında filmin dört senaryo yazarından biri olan Christopher McQuarrie filmde böyle bir sahne olmaması konusunda büyük çaba harcadıklarını belirtmişti. Öte yandan da iki karakterin duygularının net olarak seyirciye verilmesi gerekiyordu.

İşte Emily Blunt, filmin final sahnelerinden birinin çekimi sırasında beklenmedik bir şey yaptı. Cruise'un canlandırdığı karaktere veda ederken ona bir öpücük kondurdu. Her ne kadar senaryoda olmasa da Blunt'un o süpriz öpücüğü filmin son kurgusunda yer aldı. Yani sürpriz boşa gitmemiş oldu.