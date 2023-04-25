Yasak aşktan sonra bir de 'çocuk meselesi' çıktı: Karısını, komşusuyla aldattığı ileri sürülüyordu

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SARAYDA YASAK AŞK İDDİASI BİLE DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Kimi zaman en az pırıltılı dünyanın ünlüleri kadar göz önünde olan kraliyet ailesi üyeleri de bu tür söylentilere konu oluyor. Tabii ki bunların da bazıları gerçek çıkıyor. Tıpkı İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'un, karısı Sofia'yı defalarca aldattığını bugün herkesin bildiği gibi.

Bu tip söylentiler, kimi zaman da kahramanlarının,konumları gereği sahip olduğu ayrıcalık nedeniyle hep bir gizem perdesinin ardında kalıyor. Gerçekte neler olup bittiğini net olarak kimse bilmese de yine de yıllarca konuşuluyor.İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in, kocası Prens Philip tarafından defalarca aldatıldığı ölümünden sonra bile gündeme gelmişti. Ama kimse bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayabilmiş değil.

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Sosyal medya platformlarında Kate'in kimi zaman solgun ve yorgun görünmesi bütün bu iddialara bağlanıyor. Ama çiftin hayranları, kendisi de babasının annesini aldatmasının acısını yaşayan William'ın kendi çocuklarına bunu yapmayacağına inanıyor.Özellikle son günlerde Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine, kusursuz bir mutluluk tablosu sergiliyor.

Danimarka Sarayı'ndan da benzer bir iddia gelmişti geçen yıl. Buna göre Prens Joachim, ağabeyinin karısı Mary'ye gizliden gizliye aşıktı. Bu aşkı o kadar büyüktü ki bir keresinde onu zorla öpmeye bile kalkmıştı. Sonradan evlendiği karısı Marie'nin de ağabeyinin eşine fiziksel benzerliği insanı şaşırtacak türden. Yine de kimse bu söylentilerin ne kadarının gerçek olduğunu asla bilemeyecek.

Bir de tabii evlilik dışı çocuğunu sonradan kabullenmek zorunda kalan hatta ona "prenses" unvanı veren Belçika Kralı 2. Albert örneği var. Öyle ya da böyle taçlı dünyadaki "yasak aşk" iddiaları bitmek bilmiyor.

KOMŞUYLA YASAK AŞK İDDİASI

Bunları böyle kısaca anlattıktan sonra gelelim asıl konumuza. Son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi benzer bir söylentiyle konuşuluyor. Aslına bakılırsa hakkındaki bu söylentiler son üç yıldır zaman zaman "ısıtılıp ısıtılıp" gündeme getiriliyor.Her ne kadar bunlar, kanıtlanmasa da birkaç ayda bir bu aile üyesinin komşusuyla yasak ilişkisi olduğu iddiaları ortalarda dolaşıyor.

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Kim mi bu kişi? Charles'tan sonra Büyük Britanya tahtının ilk sıradaki varisi olan Prens Wiliam. 2019 yılından bu yana ortada dönen söylentilere göre William, karısı Kate'i, üçüncü bebekleri Louis'ye hamileyken aldattı. Üstelik de komşusunun karısıyla. Hatta bu yüzden bir zamanlar aralarından su sızmayan, çok iyi dost olan iki aile yollarını tamamen ayırdı. Yani söylenenler böyle. Gerçekte olanlar ise daha farklı.

Bir dönem William ve Kate'e komşu olan Rose'un kocası David, Kral 3. Charles ile yakın çalışma arkadaşı oldu. Üç çocuklarından biri olan Oliver'a da 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde önemli bir görev verildi.

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Wiliam'ın karısını aldattığı öne sürülen kişi, Anmer Hall'daki konutlarına komşu evde yaşayan David Cholmondeley'in eski bir model olan karısı Rose Hanbury. Bu arada David'in aynı zamanda Cholmondeley Markisi olduğunu ve Kral 3. Charles ile çok yakın çalıştığını hatırlatalım.

Zaten bu söylentinin tekrar gündeme gelmesinin nedeni de Rose Hanburry'nin eşi David Cholmondeley'nin Charles'ın maiyet lordu olarak atanması. Hatta çiftin çocuklarından birinin yani Oliver'ın, 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde kralın eşlikçilerinden biri olarak görevlendirilmesi.

Öte yandan birçok kişiye göre Charles oğlunun yasak ilişkisini bile bile Rose Hanbury'nin kocasını böyle bir göreve getirmezdi. Karşıt görüş ise kendisi de Diana ile evliyken bütün dünyanın gözünün önünde onu Camilla ile aldatan Charles'ın bu konuya çok da fazla önem vermeyeceği. Rivayetler çeşitli özetlemek gerekirse.

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BİR DE 'ÇOCUK MESELESİ' ÇIKTI

Bu arada Marca adlı internet sitesinin dün ortaya attığı akıl uçuran başka bir söylentiye de konu oldu Rose Hanbury ile Prens William.

Buna göre David Cholmondeley ile Rose Hanbury boşanmak üzere. Nedeni iseçiftin kızı Iris Marina Aline Cholmondeley'in bu evlilikten dünyaya gelmediğinin otaya çıkması. Bazı kişiler, küçük kızın Rose Hanbury ile William'ın kızı olduğunu ileri sürecek kadar ileriye götürdü işi. Ama bu da yasak aşk iddialarını başka bir boyuta taşıdı. Yani daha eskiye. Çünkü küçük Iris, 2016 doğumlu. Eğer bütün bunlar gerçekse, William'ın Rose ile ilişkisi; Kate'in Louis'ye hamileliğine değil daha eskiye uzanıyor.

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Marca adlı internet sitesi, Rose'un kızı Iris'in, William'dan olabileceğini ileri sürecek kadar üst noktaya çıktı. Sitenin Rose ile eşi David'in boşanacağı iddiası ise çok itibar görmedi.

Bütün bu söylentilerin kaynağı hakkında da farklı görüşler var.Bu da ailesine yönelttiği eleştirilerle bilinen Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayranlarnın bütün bunları ortaya atıp körüklediği. Yine bu görüşe göre Kral 3 Charles'ın taç giyme töreni yaklaştıkça böylesine söylentiler de giderek artacak. Zaten dedkiodulaın ilk ortaya çıkışı da Meghan'ı evlilik yoluyla aileye girmesinde sonra oldu. Bu ayrıntı da kafalardaki soru işaretleri arasında.

Şu anda William ile eşi Kate ve üç çocuğu zaman zaman Kral Charles'ı bile gölgede bırakacak kadar ön plana çıkmış durumda. Yani popülerlikleri giderek artıyor. Dolayısıyla haklarında benzer söylentiler duymak da kimseyi şaşırtmıyor.

ROSE HANBURY DAHA FAZLA MERAK KONUSU OLDU

Ama bu söylentiler bir başka kişiyi yani Rose Hanbury'yi daha fazla merak konusu yapıyor. Herkes onu biraz daha yakından tanımak istiyor. Taç giyme törenine de katılması beklenen Hanbury'nin kim olduğuna biz de bira yakından bakalım.

Öncelikle Rose ile Wililam'ın birbirlerini çok eskiden tanımaları, şaşılacak bir durum değil. Hanbury'nin büyükannesi Lady unvanı taşıyanElizabeh Lambert. Hatta Lady Lambert, Kraliçe 2. Elizabeth'ih düğününde onun nedimelerinden biri olarak yer aldı.

Rose Hanbury'nin anneannesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in Prens Philip ile evlendiği, 1947 yılındaki törende onu nedimelerinden biri olarak yer aldı.

Şu anda süren evliliğinden üç çocuk sahibi olan Rose Hanbury, bir zamanlar modellik yapıyordu. Ünlü İngiliz model Kate Moss ile aynı ajansa bağlıydı.

Hanbury ve asilzade kocası David2003 yılında İtalya'da bir tatil sırasında tanıştılar. Altı yıl sonra nişanlandılar ve yine aynı yıl, yani 2009'da evlendiler. 39 yaşındaki Rose'un kocası ondan 23 yaş daha büyük. Buna rağmen, ortaya atılan bu söylentiler dışında evliliklerini bugüne kadar uyumlu bir şekilde sürürdüler. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

Bu arada Daily Beast adl internet sitesine konuşa kaynaklar Rose ile Kate arasında herhangi bir sorun yada düşmanlık olmadığını belirtip "Bütün bu söylentiler saçmalık. Rose Hanbury ve kocası,kraliyet ailesiyle geçmişe uzunan bağlantılara sahip" diye durumu değerlendirdiler.

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YİNE DE ISRAR EDENLER VAR

2019'da William'ın Rose Hanbury ile karısını aldattığı söylentilerine karşı yasal girişim başlatıldı. Ancak bunlar görünüşe göre kimseyi durdurmadı. İngiliz basınının önde gelen tabloid gazeteleri bir zamanlar sıkı dost olan iki aile arasında büyük ir anlaşmazlık yaşandığını ancak bunun nedeninin gizem perdesi ardında saklı kaldığını yazdı.

The Sun gazetesi, Kate ile Rose'a gönderme yaparak "Kate'in kırsal bölgede bir rakibi mi var?" sorusunu sordu. Hatta Kate'in, Rose'un Wililam'ın çevresinden kademeli olarak uzaklaştırılmasını istediği ileri sürüldü.

Bazılarına göre yu yasak aşk söylentisini 'ısıtıp ısıtıp' gündeme getirenler Harry ile Meghan'ın taraftarları.

En çarpıcısı ise London Times'ın köşe yazarıGiles Coren'in attığı bir tweet oldu. Coren "Evet, bu bir ilişki. Yazıyı okumadım ama olaydan haberim var. İlişkiyi herkes biliyor" mesajı ortalığı bir kere daha hareketlendirdi.Ama Coren sonra bu mesajı sildi.

Öyle ya da böyle William, Kate ve Rose isimlerinin yan yana anıldığı bu tür iddiaları önümüzdeki aylarda da zaman zaman göreceğiz gibi!