Aile dediğin bu kadar uyumlu olur! Bacanaklar ikiz gibi

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KAOS ORTAMINDA UYUMU YAKALADILAR

Birbirine yakın zamanlarda evlenen bu iki kız kardeş, kısa aralıklarla çocuk sahibi de oldu. Görünüşe göre eşleri de onlara uyum sağladı. Özetlemek gerekirse etraflarını saran kaos ortamında, mensup oldukları ailenin diğer üyelerine kıyasla çok daha uyumlu bir yaşantı sürdürüyorlar. Şimdi de bunu bir kez daha gözler önüne serdiler.

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Yukarıda hayatlarını özetlemeye çalıştığımız bu iki genç kadın, İngiliz kraliyet ailesinde skandal ve karmaşa yaratma konusunda yeğeni Prens Harry ile yarışan Prens Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie.

Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson'dan dünyaya gelen 34 yaşındaki Beatrice ile 33 yaşındaki Eugenie, hafta sonu, arkadaşları olan ünlü şarkıcı Ellie Goulding'in oğlunun doğum günü partisine giderken objektiflere takıldı. Elbette yanlarında eşleri de vardı.

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ÇOCUKLARINI DA GÖTÜRDÜLER

Jack Brooksbank ile evliliğinden bir erkek çocuk annesi olan ve ikinci hamileliğini yaşayan Prenses Eugenie ve Edoardo Mapelli Mozzi ile evliliğinden bir kızı olan Prenses Beatrice, mutlu aile tablosu sergiledi.

Yanlarında nadir olarak kamuoyu karşısına çıkardıkları çocukları da vardı. Eugenie'nin oğlu August artık kendi başına yürüyebiliyor. Beatrice'in kızı Sienna ise annesinin kucağında seyahat etti. Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen, İngiliz kraliyet ailesinin önemli etkinliklerine de katılan oğlunun ise o gün çiftin yanında olmaması dikkat çekti.

KOCALARI İKİZ GİBİ GİYİNDİ

Aslında o gün dikkat çeken başka bir ayrıntı vardı. Beatrice ve Eugenie'nin kocaları kelimenin tam anlamıyla ikiz gibi giyinmişti. Partinin temasına uygun renklere bürünen İngiliz kraliyet ailesinin iki damadı Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi, ikiz kardeş gibi görünüyorlardı.

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İki damat siyah pantolon, beyaz tişört ve üzerine mavi gömlek giydi. Başlarına taktıkları siyah renkli beyzbol şapkalarıyla da görünümlerini tamamladılar. İki damadın giyimindeki tek farklı ayrıntı, spor ayakkabıları oldu. Mapelli Mozzi beyaz rengi tercih ederken, Brooksbank, tabanı beyaz olan siyah ayakkabıları tercih etti.

PARTİNİN ANA TEMASI

Beatrice ve Eugenie, doğum gününü temasına uygun olarak mavi ağırlıklı elbiseler giydi. Beatrice, koyu mavi bir elbise tercih etti. İkinci doğumuna sayılı günler kalan Eugenie ise daha önce de üzerinde sık sık görülen lacivert üzerine çiçek desenli hamile kıyafetini giydi. İki kız kardeş de görünümlerini rahat spor ayakkabılarla tamamladı.

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ÜNLÜ ŞARKICININ OĞLU YENİ YAŞINA GİRDİ

İki kardeşin eşleri ve çocuklarıyla gittiği doğum günü partisinin ünlü şarkıcı Ellie Goulding için büyük önemi vardı. Londra'da bir mekanı ayarlayan Goulding ve kocası Gaspar Jopling, 2021 yılında doğan Arthur Ever Winter adlı oğullarının yeni yaşını, aileleri ve yakın dostlarıyla kutladı.

2019 yılında ünlü konukların katıldığı bir törenle evlenen Goulding ve Jopling, bir bebek beklediklerini uzun süre meraklı gözlerden saklamıştı. 2021 yılının mayıs ayında oğlunu dünyaya getiren Goulding, haziran ayında da ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ama ondan önce bebeği dünyaya gelir gelmez mutlu haberi bir gazete ilanıyla duyurdu.

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Ellie Goulding ile Caspar Jopling'in oğlu Arthur'un doğum gününün kutlandığı mekanın girişi böyle süslendi.

Ellie Goulding, oğlunun doğduğu gün çekilen siyah- beyaz pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Paylaşımında oğlunu oğulları için "Yılın en büyük beklenmedik projesi" diyerek tanıttı.

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'YILIN EN BÜYÜK PROJESİ' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Ellie Goulding, kocası Caspar Jopling'in çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Hamileliği sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı videonun sonunda da Goulding, önce oğlunu bebek arabasında gezdirirken sonra da onu emzirirken çekilen görüntülerine yer verdi.

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Bir bebek sahibi olacağını duyurmak için hamileliğinin 30'uncu haftaya girmesini bekledi. Goulding sosyal medyadan "Sadece birkaç hafta kaldı. Sonra anne olacağım. Bu sözü yüksek sesle söylerken hala tuhaf hissediyorum" sözleriyle duyurmuştu.

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GOULDING'İN DÜĞÜNÜNE DE GİTTİLER

Ünlü İngiliz şarkıcı Ellie Goulding kelimenin tam anlamıyla prensesler gibi evlendi. Şarkıcının 640 saatte hazırlanan gelinliği ve gösterişli evlilik töreni, 2019 yılına damgasını vurdu. Törene sinema ve müzik dünyasının ünlülerinin yanı sıra İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri de katıldı.

Ellie Goulding ile Jopling'in evlilik töreni, İngiltere'nin York kentindeki Minister Katedrali'nde yapıldı. Törene Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry, Sienna Miller, James Blunt gibi ünlülerin yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunları Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank katıldı. Prenses Beatrice ise o dönemde sevgilisi olan Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte törendeydi.Anneleri York Düşesi Sahar Ferguson da törenin konukları arasındaydı.

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DUVAKSIZ GELİNLİĞİ ÇOK KONUŞULDU: İki kız kardeşten küçüğü Eugenie, 2018 yılının mayıs ayında Jack Brooksbank ile evlendi. Bu, o yıl ailede gerçekleşen ikinci düğün töreniydi. Eugenie ile Jack'in düğününden birkaç ay önce Prens Harry ile Meghan Markle hayatını birleştirdi. Hatta Harry ile Meghan'ın, bir bebek bekledikleri haberini, aile çevresine Eugenie'nin düğününde vermesi özellikle gelinin annesi Sarah Ferguson'ı kızdırdı. Eugenie ise duvaksız ve çocukken geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini gözler önüne seren gelinliğiyle tam not aldı.





KRALİÇE, GELİN TACINI ÖDÜNÇ VERDİ: Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi ise 2020 yılında, Covid 19 pandemisinin gölgesinde evlendi. Salgın yüzünden evlilik törenleri defalarca ertelenen çift, sonunda Kraliçe 2. Elizabeth ve kocası Prens Philip'in hazır bulunduğu sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirdi.Salgın önlemleri kapsamında törene başka konuk çağrılmadı. Gelin Beatrice, evlendiği gün, babaannesinin yani Elizabeth'in elbisesini giydi. Kraliçe, torununa kendi gelin tacını da ödünç verdi.