İki kardeşin arası buz gibi: Beni bu hale William getirdi

Haberin Devamı

DIANA'NIN ÇOCUKLARI ARTIK BİRBİRLERİNE ÇOK UZAK

Elbette aralarında her kardeşin yaşadığı gerilimler olmuştur. Ama yine de gençlik yıllarında hep yan yana, birbirlerine omuz mesafesi uzakta durdular. Büyük kardeş evlendiğinde de durum değişmedi. Aileye yeni katılan genç kadınla kayınbiraderi abla- kardeş gibi oldu. Ta ki küçük kardeş evlenmeye karar verinceye kadar.

Zaten o noktadan sonra iki kardeş usul usul birbirlerinden uzaklaştı. Sonunda da ilişkileri kopma noktasına geldi. Görünüşe göre bundan sonra da eski haline gelmesi şöyle dursun, o günlereyaklaşması bile zor.





ARALARINDA 'OKYANUS' VAR... HEM DE HER ANLAMDA

Tabii ki anladınız İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles ile eski eşi Diana'nın çocukları William ile Harry'den söz ettiğimizi. Bir zamanlar içtikleri su ayrı gitmeyen iki kardeşin arasında artık koca bir okyanus var. Hem de sadece coğrafi olarak değil, her anlamda. Bir kraliyet uzmanına göre de William ile Harry arasındaki ilişki kelimenin tam anlamıyla 'buz gibi'.

Haberin Devamı

Bu değerlendirme İngiliz kraliyet ailesi hakkında kaleme aldığı biyografilerle tanınan Tina Brown'dan geldi. Brown'a göre iki kardeşin ilişkisinde herhangi bir yumuşama yok. Tam tersine aralarında okyanuslar, buz dağları var artık. Üstelik Brown'ın görüşüne göre Harry içinde, ağabeyine karşı gerçekten büyük ve dinmeyen bir öfke besliyor.

Uzmanın değerlendirmesi şöyle: "Harry, ağabeyinin kendisini planlayarak, hesaplayarak bir kenara ittiğini onu "yedek" haline getirdiğini düşünüyor. " Tıpkı Harry'nin, hayatını anlattığı kitabın adı gibi:Spare (Yedek). LBC'den Andrew Marr'a konuk olan Tina Brown'a göre iki kardeş birbirlerine tamamen yabancılaşmış durumda.

Gözden Kaçmasın Düğün günü bacaklarına övgüler yağdırmasını son anda sevgilisi engellemiş Haberi görüntüle





'WILLIAM'IN BUNU BİLEREK, HESAPLAYARAK YAPTIĞINA İNANIYOR'

Gelin Brown'ın bu konudaki sözlerine bir kulak verelim: "Harry, hayatında olup bitenler hakkında ne kadar düşünürse William'a o kadar büyük bir kırgınlık hissediyor. Bence Harry, William'ın hesaplayarak kendisini yedek konumuna getirdiğini, öyle hissetmesi için uğraştığını düşünüyor."

Haberin Devamı

Tina Brown'ın söylediğine göre iki kardeş arasında uzun zamandır hiçbir temas yok. Ama babaları Charles oğulları arasında bir yakınlaşma olmasını istiyor. Yine Brown'a göre bu uzak bir ihtimal. Yani hemen olması mümkün değil. Bu konudaki görüşünü şu sözlerle ifade etti Tina Brown: "Sanırım bu yıllar alacak. 6 George ve Windsor Dükü arasında olduğu gibi." Sonra da şunları ekledi: "Bu tür yabancılaşmalar zaman geçtikçe daha iyiye gitmek yerine daha kötü bir hale bürünür.

Gözden Kaçmasın Camilla'nın eski kocası Haberi görüntüle





TAÇ GİYME TÖRENİNDE DE YAKINLAŞMA BEKLEMİYOR

Tina Brown önümüzdeki 6 Mayıs'ta yapılacak olan Kral'ın taç giyme töreninde de iki kardeş arasında bir yakınlaşma beklemediğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Prens Harry babasının taç giyme töreni için Londra'ya gidecek. Ama karısı Meghan ve çocukları Archie ile Lilibet, ABD'de kalacak.Harry'nin İngiltere'de sadece 24 saat kalıp sonra hemen evine geri döneceği, diğer etkinliklere katılmayacağı belirtiliyor.





HARRY İLE WILLIAM ARASINDAKİ GERİLİM AİLEDEKİ TEK ÖRNEK DEĞİL

Tina Brown'ın sözünü ettiği Kral 6. George ile kardeşi 8'inci Edward arasındaki gerilime bir bakalım. Herkesin bugün William ile Harry arasındaki gerileme benzettiği bu olay yıllar önce yani 1930'larda yaşandı.

Edward aslında ülkenin kralı olarak tahtta oturuyordu. Fakat günün birinde iki kez evlenip boşanmış olan Amerikalı Wallis Simpson'a aşık oldu. Hatta onun uğruna, kısacık bir zaman oturduğu tahtı bile kardeşine bıraktı. Simpson ile evlenip tahttan çekilince yerine kardeşi yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babası, 6'ncı George adıyla kral oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yaşasaydı belki bunlar hiç bilinmeyecekti: Elizabeth ne kadar acımasızmış Haberi görüntüle

Fakat eski kral Edward, bu arada Windsor Dükü unvanını taşımayı sürdürdü. Onun kardeşinden bir isteği vardı. Karısı Wallis Simpson'a Windsor Düşesi unvanını vermesi. Fakat Kral 6'ncı George bu isteği yerine getirmedi. Zaten o arada iki kardeş ve eşleri arasındaki gerilim de giderek büyüdü. Bu arada Kral 6'cı George'un eşinin, Ana Kraliçe olarak bilinen 2. Elizabeth'in annesi olduğunuhatırlatalım.

Sonunda Kral 6'ncı George öldü, yerine kızı Elizabeth kraliçe oldu. Eski Kral Edward hastalıklamücadele ederken hayatının son dönemlerinde yeğeni Elizabeth'ten son arzusu olarak karısına unvan verilmesini istedi. Ancak Elizabeth amcasının, artık hayata gülükle tutunan aline bile acımadı ve bu isteği reddetti. Zaten aşkı uğruna tahtını bırakan eski kral Edward da bu görüşmeden kısa bir süre sonra hayata veda etti.