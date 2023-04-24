Camilla'nın eski kocası "baş köşede": Harry'e üvey evlat muamelesi

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Bu törenle ilgili olarak en çok konuşulan ve hakkında en çok yorum yapılan ayrıntı, Charles'ın küçük oğlu Harry ile karısı Meghan Markle'ın o gün orada olup olmayacağıydı.Sorunun yanıtı kısa süre önce net olarak belirlendi: Harry, babasının bu özel gününde orada olacak. Ama karısı Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de kalacak.

'MEGHAN YERİNİ BEĞENMEDİ' İDDİASI

Bunun nedenleriyle ilgili olarak da çok yorum yapıldı. Bunlardan bir tanesine göre Harry, durmadanbabasına elektronik posta göndererek Westminster'daki törende kendisine ve karısına ayrılan yeri yani oturma düzenini sordu. Yanıt alınca da Meghan törene katılmaktan vazgeçti.

Bir iddia, Meghan'ın yerini beğenmediği için törene katılmak istemediği. Bir başka iddia da zaten Kral'ın çoktan Meghan'dan törene katılmamasını istediği. Bunu sağlamak için Charles'ın gelinine taviz verdiğini söyleyenler de var. Çocukları Archie ile Lilibet'e "prens" ve "prenses" unvanlarını kullanma hakkı tanıması da bu tavizin ta kendisi.

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Buckingham Sarayı'nın eski çalışanı Paul Burrell'a göre, törende Harry, ailesinin önde gelen üyelerinin 10 sıra gerisinde oturacak. Bu ona fazla insanla "yüz göz" olmama şansı da verecek. Arkalarda olduğu için törenden sonra rahatça çıkıp gidebilecek.

Aslına bakılırsa, eğer Harry ile Meghan, ailedeki görevlerini bırakmasalardı, Charles tahta çıkınca bu iki çocuk da otomatik olarak bu unvanları alacaktı. Çünkü, hükümdarın torunlarının böyle bir hakkı bulunuyor. Bu cephede durum böyle.

Şimdi gelelim başka bir iddiaya. Buna göre Harry, babasının taç giyme töreninde orada olacak. Ama ne babasıyla ne de ağabeyi William ile aralarındaki gerilim hakkında konuşma şansı bulacak. Hatta ailenin diğer üyelerinin onunla yan yana gelmek istemediği bile iddialar arasında.

Üstelik söylenenlere göre Harry, sadece 24 saat için Londra'da gidecek. Taç giyme töreninden sonra hemen evine dönecek.

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Harry ile ilgili en çarpıcı iddia Buckingham Sarayı'nın eski hizmetkarlarından Paul Burrell'dan geldi. Burrell'a göre Harry, bu tören için 'evine' dönecek ama ailesi tarafından çok da hoş karşılanmayacak.

Westminster Abbey'deki oturma düzeninde kendisine ayrılan yer de bunun kanıtı. Harry, ailesinin ileri gelen üyelerinin tam 10 sıra arkasında oturacak Paul Burrell'a göre. Yorumlara göre bu oturma düzeni bile Harry'nin ailesi tarafından bu kez tamamen dışlandığının bir göstergesi.

Yine Burrell'ın iddiasına göre Charles ve William başta olmak üzere aileden hiç kimsenin Harry ile konuşup aradaki gerilimi yumuşatma gibi bir amacı ve isteği yok. Bu konu, daha önce de farklı kişiler tarafından gündeme getirilmişti.



Paul Burrell, Harry'nin arka sıralarda oturmasının ona bir şans verdiğini ileri sürdü: İstediği zaman Westminister Abbey'den hızlıca çıkıp gitme şansı! Diğer yandan da Harry, ailesinin geri kalanından ayrı oturarak fazlaca ortalarda dolanmak zorunda da kalmayacak.

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Burrell, Harry'nin törene katılacağını, çünkü babasının öyle istediğini söyledi. Törenin ardından da hiçbir etkinliğe katılmadan ABD'ye, kendisini bekleyen Meghan Markle ve çocuklarının yanına dönecek. Paul Burrell'ın bu konudaki iddiası çarpıcı "Harry, ailesiyle birlikte ve onların çevresinde fazla vakit geçirmek istemiyor." Başka söylentilere göre de ailesinin de onunla konuşmak gibi bir niyeti yok.

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Eski çalışan Paul Burrell, Harry ile ailesi arasındaki buzları eritmek için herhangi bir şans olmadığını söyleyip "Prens, ailesinden çok da sıcak bir karşılama bulamayacak" diye ekledi. Bütün bunlara rağmen Buckingham'ın eski çalışanı Paul Burrell'a göre durum ne olursa olsun Charles, her iki oğlunun da orada olmasından büyük bir mutluluk duyacak.

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CAMILLA'NIN ESKİ KOCASI BİLE HARRY'NİN ÖNÜNDE OLACAK

Gelelim Charles'ın taç giyme töreniyle ilgili başka bir ayrıntıya. Bu da olayın bütünü içinde gerçekten çarpıcı...

The Sunday Times'ın iddiasına göre Charles'ın "konsort kraliçe" değil sadece "kraliçe" unvanını verdiği Camilla'nın eski kocası Andrew Parker Bowles da taç giyme törenine katılacak. Üstelik de Harry gibi dışlanmış bir şekilde değil, orta sırada ve merkezde oturup olup biteni izleyecek.

Camilla'nın eski kocası Andrew Parker Bowles da taç giyme törenini izleyecek. Çiftin çocukları ve torunları da orada olacak. Torunlar, törende önemli görevler üstleniyor. Hatta Camilla'nın ablasınn torunlarından birinin de törende görevi var.

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Hemen kısa bir hatırlatma. Camilla ile Andrew, 1973 yılında evlendiler. İki çocukları oldu. Ancak Camilla onunla evli olmasına rağmen Charles ile ilişkisini tam olarak koparmadı. Camilla ile Andrew 1995 yılında boşandı. Andrew Parker Bowles, 1996'da Rosemary Pitman ile evlendi, fakat eşi 2010 yılında hayata veda etti. Camilla ise 2005'ten bu yana Charles ile evli.

Camilla'nın ailesinin tarafından törene katılacak tek kişi eski eşi değil. O evliliğinden olan iki çocuğu ve torunları ile kardeşinin torunu da törende yer alacak, üstelik önemli görevler de üstlenecek.

Kraliçe Camilla'nın eski eşi Andrew taç giyme töreninin konuklarından biri olacak. Öte yandan Charles'ın kardeşi Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson'ın ise davetli olmadığı biliniyor.