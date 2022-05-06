Bir cehennemin iÃ§inden birlikte geÃ§tik diyordu: KardeÅŸinin sesinden de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden de bÄ±ktÄ±

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O LONDRA'YA GÄ°TTÄ°, AÄžABEYÄ° YURT DIÅžI TATÄ°LÄ°NE

Prens William'Ä±n: kardeÅŸi Harry ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n KraliÃ§e 2. Elizabeth ile kamuoyu tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lananÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda da kendi ailesiyle birlikte Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda, Alpler'de kayak tatilinde olmasÄ± bunun gÃ¶stergelerinden biri. Her ne kadar bazÄ± kiÅŸiler aslÄ±nda Hollanda'ya gitmek Ã¼zere ABD'den ayrÄ±lan Harry ile Meghan'Ä±n Londra'ya uÄŸrayÄ±p KraliÃ§e'yi gÃ¶rmesinin sÃ¼rpriz olduÄŸunu sÃ¶ylese de Ã§oÄŸunluk pek de Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in konumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Harry ve Meghan'Ä±n ziyaretinin o kadar da "sÃ¼rpriz" olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlere gÃ¶re William, eÅŸi Kate Middleton ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tam da Harry ile Meghan'Ä±n Londra ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda bulunmasÄ± bir tesadÃ¼f sayÄ±lmaz.Â Â

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'WILLIAM, KARDEÅžÄ°NÄ°N SESÄ°NDEN DE GÃ–RÃœNTÃœSÃœNDEN DE BIKTI'

Ä°ngiliz kraliyet ailesine yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n Daily Beast adlÄ± internet sitesine verdiÄŸi demece bakÄ±lÄ±rsa "Harry'nin, Ä°ngiltere topraklarÄ±na adÄ±m atmasÄ± aÄŸabeyi William tarafÄ±ndan istenmiyor." Bir baÅŸka deyiÅŸle William, Harry'nin sesinden de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden de bÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Bu kaynaÄŸÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re William, Ã¶zellikle de KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'ye gitmesini hiÃ§ istemiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry'nin, eÅŸi Meghan ile birlikte o kutlamalara katÄ±lmasÄ±nÄ±n tÃ¶renleri gÃ¶lgede bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ve ailenin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

AMERÄ°KA'DA POLO OYNAMASI AÄžABEYÄ°NÄ° DAHA MUTLU EDECEK

Ä°leri sÃ¼rÃ¼len iddialara gÃ¶re Harry, bÃ¼yÃ¼k kutlamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± haziran ayÄ±nda arkadaÅŸÄ± Nacho Figueras ile birlikte yeni kurulan polo takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§larÄ± iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak. Bu karÅŸÄ±laÅŸma serisi nedeniyle de Londra'daki kutlamalara katÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Daily Beast'e konuÅŸan kaynaÄŸa gÃ¶re eÄŸer gerÃ§ekten de Harry, Platin JÃ¼bile kutlamalarÄ± yerine ABD, California'da kalÄ±rsa bu durum William'Ä± da Ã§ok memnun edecek.

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KRALÄ°Ã‡E, TORUNUNU YANINDA Ä°STER

Bu arada KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli olaylarÄ±ndan biri olan Platin JÃ¼bile kutlamalarÄ±na torunu Harry'nin de katÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi sÃ¶yleniyor. Fakat ne Buckingham ne de Kensington SarayÄ±, Harry ile ailesinin kutlamalara davetli olup olmadÄ±ÄŸÄ± ya da Ã¼lkeye gelip gelmeyeceÄŸi konusunda yorum yapÄ±yor.

KIZINI BABAANNESÄ°YLE TANIÅžTIRMAK Ä°STÄ°YOR

Saray kaynaklarÄ±na gÃ¶re Harry, her ne kadar ailesine kÄ±zgÄ±n olsa da babaannesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in hatÄ±rÄ±na bu kutlamalara katÄ±lmasÄ± olasÄ±lÄ±k dahilinde. Buna kanÄ±t olarak da Harry'nin Invictus Games sÄ±rasÄ±nda Hollanda'da Hoda Kotb ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda sarf ettiÄŸi sÃ¶zler gÃ¶steriliyor. O rÃ¶portajda Harry, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu yani kÄ±zÄ± Lilibet Diana'yÄ± babaannesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Fakat bununla ilgili gÃ¼venlik ve lojistik ile ilgili sorunlar olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

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Fakat aynÄ± röportajda Harry, aÄŸabeyi William ile ilgili bir soruyu ise yanÄ±t vermeden "geçiÅŸtirdi". Kotb, Harry'ye aÄŸabeyini özleyip özlemediÄŸi sorulduÄŸunda "o anda gündemlerinin Invictus Games olduÄŸunu" söyledi.

'PRAGMATÄ°ST WILLIAM, KARDEÅžÄ°NÄ°N GÄ°TMEMESÄ°NDEN MEMNUNDUR'

Deneyimli bir kraliyet gÃ¶zlemcisi ve editÃ¶rÃ¼ olan Emily Andrews'a gÃ¶re de Harry ile Meghan'Ä±n Platin JÃ¼bile iÃ§in Ã¼lkeye gitmemesi isabetli bir davranÄ±ÅŸ. Andrews, etkinliklerin, "KraliÃ§e ve onun hizmete adanmÄ±ÅŸ Ã¶mrÃ¼ne bir saygÄ± niteliÄŸinde olduÄŸunu ancak Harry ile Meghan kutlamalara giderse olaylarÄ±n odaÄŸÄ±ndan sapacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. William'Ä±n pragmatist yani faydacÄ± biri olduÄŸunu belirten Andrews, "KardeÅŸi Harry'nin kutlamalara gitmemesinin faydalarÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyordur" diye konuÅŸtu.

Emily Andrews'un deÄŸindiÄŸi bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha var. O da Harry'nin annesi Diana'nÄ±n ölümünden basÄ±nÄ± sorumlu tutmasÄ±. Andrews bu konudaki düÅŸüncelerini "HatÄ±rlayÄ±n, Harry annesini basÄ±nÄ±n öldürdüÄŸüne inanÄ±yor. Kendi karÄ±sÄ± ve çocuklarÄ±na da aynÄ± ÅŸeyin olmasÄ±nÄ± istemediÄŸini söyledi. Bu belki paranoyak bir düÅŸünce tarzÄ± ama Harry'nin fikri bu. Platin Jübile kutlamalarÄ± ise dört gün sürecek ve o süre içinde basÄ±n, Harry'nin ve ailesinin nerede olduÄŸunu yakÄ±ndan takip edecek. Bu yüzden belki sonra ailesiyle birlikte özel bir ziyaret için Londra'ya gelebilir" sözleriyle ifade etti.

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'KARDEÅžÄ°NÄ° DE EÅžÄ°NÄ° DE Ä°STEMÄ°YOR'

Kraliyet yazarÄ± ve Youtuber Lady Colin Campbell da Daily Beast internet sitesine bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, William'Ä±n, kardeÅŸi Harry'nin kutlamalara katÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "William, Harry'nin orada olmasÄ±nÄ± istemiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sussex Ã§iftinin orada olmasÄ±nÄ±n, kutlamalarÄ± sÄ±radan bir gÃ¶steriye Ã§evireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor."

ASIL BÃœYÃœK BELÄ°RSÄ°ZLÄ°K KRALÄ°Ã‡E

Ã–te yandan bu tÃ¶renlerle ilgili Harry ile Meghan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k bir belirsizlik de var.Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu biraz da rahatsÄ±z edici bir durum. Haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak bir dizi etkinlik iÃ§in artÄ±k sayÄ±lÄ± haftalar kalmÄ±ÅŸken, Ã¼lke tarihinin, son dÃ¶nemdeki bu en Ã¶nemli olayÄ±na KraliÃ§e 2. Elizabeth'in katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± da belli deÄŸil. Bunun nedeni de KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ve bu yÃ¼zden en Ã¶nemli bazÄ± etkinliklere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nceden aÃ§Ä±klanmasÄ±. Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth, 11 MayÄ±s, 18 MayÄ±s ve 25 MayÄ±s'ta Buckingham SarayÄ±'nda, 29 Haziran'da da Holyroodhouse'da dÃ¼zenlenecek olan aÃ§Ä±k hava partilerine katÄ±lamayacak. KraliÃ§e, bu etkinliklerde kraliyet ailesinin baÅŸka Ã¼yeleri tarafÄ±ndan temsil edilecek.

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Harry ile William arasÄ±ndaki gerilim geçen yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda piyasaya çÄ±kan bir kitapta ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla masaya yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Christopher Anderson'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" adlÄ± kitapta iki kardeÅŸin Meghan Markle'Ä±n odak noktasÄ± olduÄŸu büyük bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyor. Anderson, kitabÄ±nda yer verdiÄŸi bu iddianÄ±n kendisine adÄ±nÄ± vermediÄŸi bir saray kaynaÄŸÄ± tarafÄ±ndan iletildiÄŸini belirtti.

KARDEÅž KAVGASI KÄ°TABIN SAYFALARINDAÂ

YazarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Prenses Diana'nÄ±n iki oÄŸlu arasÄ±ndaki bu kavgaya ÅŸahit de oldu. ABD magazin sitesi Page Six'te de yer alan bu iddiaya gÃ¶re Prens Harry, aÄŸabeyi William'a Ã§ok Ã¶fkeliydi. Bunun nedeni de William'Ä±n, kardeÅŸi ile Meghan Markle'Ä±n iliÅŸkisinin Ã§ok hÄ±zlÄ± ilerlediÄŸi konusundaki Ä±srarÄ±ydÄ±. Bunun Ã¼zerine Harry de kendini tutamadÄ± ve William'a "Sen kim olduÄŸunu sanÄ±yorsun!" diye Ã¶fkeyle baÄŸÄ±rdÄ±.

EVLENME NÄ°YETÄ° GERÄ°LÄ°MÄ° ARTIRDI

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu kavga 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda meydana geldi. Harry, 2016 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Meghan'a evlenme teklif etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÄŸabeyine sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine William da "Bu acele niye?" ÅŸeklinde bir soru yÃ¶neltti. Ä°ÅŸte bu soru da Harry'nin Ã¶fkesini tepesine Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilimi daha da artÄ±ran konu William'Ä±n kardeÅŸini biraz daha yavaÅŸlamasÄ± konusunda ikna etmesi iÃ§in dayÄ±sÄ±ndan yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer'dan yardÄ±m istemesi oldu.

'MUHABBET KUÅžLARI'

Yazar Anderson'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re William, "muhabbet kuÅŸlarÄ±" diye tanÄ±mlanan Harry ile Meghan'Ä±n biraz yavaÅŸ gitmesini sÃ¶ylemesi iÃ§in dayÄ±sÄ±ndan ricada bulundu. Fakat Charles Spencer'Ä±n da iÅŸin iÃ§ine karÄ±ÅŸmasÄ± olaylarÄ± daha da iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz bir hale getirdi. Yazara gÃ¶re Harry, William'Ä±n Ã¶zel hayatÄ±na mÃ¼dahale etmek iÃ§in baÅŸkalarÄ±nÄ± hatta dayÄ±sÄ±nÄ± bile kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek iyice Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte bu olaylarÄ±n ardÄ±ndan da olaylar adÄ±m adÄ±m geliÅŸti ve bugÃ¼ne kadar yani Harry ile Meghan'Ä±n ABD'ye taÅŸÄ±nÄ±p baÅŸka bir hayat kurmasÄ±na kadar uzandÄ±.

Prens Harry ile Prens William, aralarÄ±na Meghan Markle'Ä±n katÄ±lmasÄ±na kadar gayet iyi geçiniyorlardÄ±. En azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda görüntü böyleydi. Fakat William'Ä±n, kardeÅŸini Meghan Markle ile evlenme konusunda "acele etme" diye uyarmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÄ±rmanan gerilim iki kardeÅŸin yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rmasÄ±na kadar uzandÄ±.

Ã–nce sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±, sonra gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± vakÄ±flarÄ± ayÄ±ran William ile Harry, sonunda baÅŸka Ã¼lkelerde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Harry, eÅŸi Meghan ve oÄŸlu Archie'yi de alÄ±p ABD'ye yerleÅŸti. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Ã§iftin ikinci bebeÄŸi Lilibet Diana dÃ¼nyaya geldi. Harry ile Meghan'Ä±n, Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda Mountbatten Windsor ailesine yÃ¶nelttiÄŸi 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k' baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da suÃ§lama da bu gerilimi iyice tepe noktasÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Oysa bugÃ¼nlere gelinene kadar iki kardeÅŸ yÄ±llarca birbirlerinin en yakÄ±nÄ± olarak biliniyordu. Ã–zellikle de anneleri Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra birbirlerine her konuda destek oluyorlardÄ±.

KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA ANNELERÄ°NÄ° KAYBETTÄ°LER

Anneleri Prenses Diana, henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinde William 15, Harry de 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Diana Spencer'in cenaze tÃ¶reninde, kortejde yan yana ve acÄ±larÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya yansÄ±tmadan yÃ¼rÃ¼yen iki kardeÅŸ o andan sonra da birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar birbirlerinin yoldaÅŸÄ± oldu.

Â 'AÄžABEYÄ°M, TANRI ONU KORUSUN!'

Harry, annelerini kaybettikten sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ruhsal Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isinin William olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ± yÄ±llar Ã¶nce. Prens Harry, 2017 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda aÄŸabeyi hakkÄ±nda "AÄŸabeyim, TanrÄ± onu korusun, bana Ã§ok bÃ¼yÃ¼k destek oldu" diyerek o dÃ¶nemi anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuÄŸunda birbirlerine hep yakÄ±n oldular. En mutlu gÃ¼nlerinde, yani sevdikleri kadÄ±nlarla evlenirken birbirlerinin saÄŸdÄ±cÄ± oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeÅŸin yollarÄ± ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Önce ortak kullandÄ±klarÄ± sosyal medya hesaplarÄ± ardÄ±ndan da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrÄ±lÄ±k sürecinde verdiÄŸi bir röportajda "Daha önce de söylediÄŸim gibi, William'Ä± seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaÅŸtÄ±k. Ama ÅŸimdi farklÄ± yollardayÄ±z" diye konuÅŸtu. Prens William ile Prens Harry, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan iki kez zorunlu olarak yan yana geldi. Biri dedeleri Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze törenindeydi. Ä°ki kardeÅŸ bu törende farklÄ± yerlerde dursunlar diye cenaze kortejinde özel düzenlemeler yapÄ±ldÄ±. Fakat William ile Harry, kilisedeki dini törenin ardÄ±ndan William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton'Ä±n giriÅŸimiyle bir süre birlikte yürüyüp sohbet etti. Herkes aralarÄ±nÄ±n düzeldiÄŸini düÅŸünüyordu ama iÅŸin aslÄ±nÄ±n öyle olmadÄ±ÄŸÄ± görüldü. Harry apar topar ABD'ye ailesinin yanÄ±na döndü.

ANNELERÄ°NÄ°N HATIRINA BÄ°R ARAYA GELMÄ°ÅžLERDÄ°

Ä°ki kardeÅŸ daha sonra 1 Temmuz'da anneleri Diana anÄ±sÄ±na yapÄ±lan bir anÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in yine Londra'da buluÅŸtu. Ama o da zorunlu bir durumdu. Her ne kadar kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sohbet ederek birlikte yÃ¼rÃ¼seler de aralarÄ± yine dÃ¼zelmedi. Yine Harry, hemen ABD'ye dÃ¶ndÃ¼.

'ANNEMÄ°N KADERÄ°NÄ° PAYLAÅžMASINI Ä°STEMÄ°YORUM'

Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde annesi Prenses Diana'nÄ±n basÄ±nÄ±n zorbalÄ±ÄŸÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta "KarÄ±mÄ±n kaderinin de benzer olmasÄ±nÄ± istemiyorum" diyerek bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dile getirmiÅŸti.

EvliliÄŸi 1996 yÄ±lÄ±nda sona eren Prenses Diana, AÄŸustos 1997'de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te trafik kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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