Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Meghan Markle 58 bin TL'lik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

#Meghan Markle#Prens Harry#Invictus Games
Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

2020 yılında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları büyük olay olan Meghan Markle ile Prens Harry, uzun süre uzak kaldıkları kamuoyu karşısına yeniden çıktı. ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran çift, Harry'nin yöneticileri arasında bulunduğu Invictus Game için Hollanda'nın Hauge kentine gitti. Harry ile Meghan, onun öncesinde Londra'ya gidip Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles ile görüştü.

Haberin Devamı

İKİ YIL SONRA AVRUPA'DA İLK KEZ
Harry ile Meghan, Invictus Games'in açılışına katıldı. Bu, çiftin uzun bir aradan sonra ilk kez Avrupa'da düzenlenen kalabalık bir etkinlikte boy göstermesiydi.

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

KIYAFETİN DEĞERİ DE YÜKSEK
Markle, açılış treni için tepeden tırnağa beyazlar giydi. Üzerine bol gelen Valentino imzalı bir takım tercih eden Markle, görünümünü de altın takıları, altın renkli zinciri olan beyaz çantası ve beyaz ayakkabılarıyla tamamladı. Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan, aileden ayrıldıkları halde bu unvanı hâlâ taşıyan Markle'ın üzerindeki ceketin 24 bin sterlin, pantolonun 1.900 sterlin, çantanın ise 3 bin 400 sterlin olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

MEGHAN NEŞELİ VE ENERJİK, HARRY DAHA DURGUN
Prens Harry ise tören için daha spor giyinmeyi tercih etti. Eşi Meghan Markle gayet neşeli ve kendinden emin bir görünüm sergilerken Harry'nin daha durgun olması dikkat çekti. Markle bir ara duygusallaşan eşi Harry'nin elini tutarak ona moral vermeye çalıştı.

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

MİNİK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI
Bu arada Meghan Markle, Invictus Games'in açılışında ilginç bir olaya imza attı. Törene Hollanda takımında yer alan tekerlekli sandalyedeki gazi deniz subayı Fenna Guegjes ile eşi Bertine Schuurhuis de katıldı. Çiftin yanında kısa süre önce dünyaya gelen kızları Liva da vardı. Minik bebek annesi Bertine'in kucağında törene katıldı.

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

PALTOSUNU BEBEĞE VERDİ
Kendisi de iki çocuk annesi olan Meghan Markle, genç kadının kucağındaki minik bebekle ilgilendi. Hava sıcaklığının düştüğünü fark eden Markle, bebek üşümesin diye 3080 sterlin yani yaklaşık 59 bin TL değerindeki Max Mara imzalı paltosunu bebeğin annesine verdi.  Liva'yı kendi elleriyle paltosuna saran Markle bebeğin konforundan emin olmak için de kontrol etti. Liva, törenin geri kalanında annesinin kucağında Meghan'ın pahalı paltosuyla ısındı.

Haberin Devamı

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

BU PALTOYU SIK SIK GİYİYORDU
Meghan Markle, açılış töreninin yapılacağı stada üzerinde bu paltoyla gitmişti. Markle, söz konusu paltoyu çok seviyor ve sık sık da kullanıyor. Bebeğin annesinin mantoyu Markle'a geri verip vermediği bilinmiyor. 

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi
Markle bu paltosunu bazen kemeriyle birlikte bazen de kemersiz olarak defalarca giydi.

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

ELTİSİNİN BEYAZ TAKIMIYLA KIYASLANDI
Bu arada Meghan Markle'ın açılışta giydiği beyaz takım, eltisi Kate Middleton'ın Karayipler gezisinde giydiği aynı renk takım ile de kıyaslandı. Middleton, Karayipler gezisinin Jamaika ayağında beyaz bir takım ve içine ülkenin ulusal renklerinden birini yansıtan turuncu renkli bir gömlek giymişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gizlice Londraya gidip Kraliçe ile görüştülerGizlice Londra'ya gidip Kraliçe ile görüştülerHaberi görüntüle

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi


YİNE İKİ ELTİ KIYASLANDI
Markle'ın giyimi de sosyal medyada bazı kişiler tarafından "Kate'i taklit ediyor" diye yorumlandı. Bazı kişiler de Markle'ın giydiği takımın kendi bedenine uygun olmadığını, aşırı salaş bir görünüm sergilediğini savundu.

Invictus Games (Invictus Oyunları) yaralanmış, engelli ve hasta kadın ve erkek gaziler için gerçekleştirilen bir uluslararası spor etkinliği. Prens Harry, bu oyunların düzenleme komitesinde de üst düzey görevde bulunuyor.

Meghan Markle 58 bin TLlik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

DÜNYAYA AŞKLARINI 2017'DE YİNE INVICTUS GAMES'DE İLÂN ETMİŞLERDİ
Harry ile Meghan'ın Avrupa kıtasına seyahat etmesinin asıl amacı, Hollanda'da düzenlenecek olan Invictus Oyunları'na katılmak. Çift, 2017 yılında kamuoyu karşısına ilk kez ele çıktıklarında da Toronto'daki Invictus Oyunları'nı izlemeye gitmişlerdi.

Gözden Kaçmasın

Aldatma iddialarına yanıt verdi: Bu aşağılık bir yalan, ben işime bakıyorumAldatma iddialarına yanıt verdi: Bu aşağılık bir yalan, ben işime bakıyorumHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meghan Markle#Prens Harry#Invictus Games

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri