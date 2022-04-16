Meghan Markle 58 bin TL'lik paltosunu, bebeği üşümesin diye genç bir anneye verdi

Haberin Devamı

İKİ YIL SONRA AVRUPA'DA İLK KEZ

Harry ile Meghan, Invictus Games'in açılışına katıldı. Bu, çiftin uzun bir aradan sonra ilk kez Avrupa'da düzenlenen kalabalık bir etkinlikte boy göstermesiydi.

KIYAFETİN DEĞERİ DE YÜKSEK

Markle, açılış treni için tepeden tırnağa beyazlar giydi. Üzerine bol gelen Valentino imzalı bir takım tercih eden Markle, görünümünü de altın takıları, altın renkli zinciri olan beyaz çantası ve beyaz ayakkabılarıyla tamamladı. Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan, aileden ayrıldıkları halde bu unvanı hâlâ taşıyan Markle'ın üzerindeki ceketin 24 bin sterlin, pantolonun 1.900 sterlin, çantanın ise 3 bin 400 sterlin olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

MEGHAN NEŞELİ VE ENERJİK, HARRY DAHA DURGUN

Prens Harry ise tören için daha spor giyinmeyi tercih etti. Eşi Meghan Markle gayet neşeli ve kendinden emin bir görünüm sergilerken Harry'nin daha durgun olması dikkat çekti. Markle bir ara duygusallaşan eşi Harry'nin elini tutarak ona moral vermeye çalıştı.

MİNİK BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

Bu arada Meghan Markle, Invictus Games'in açılışında ilginç bir olaya imza attı. Törene Hollanda takımında yer alan tekerlekli sandalyedeki gazi deniz subayı Fenna Guegjes ile eşi Bertine Schuurhuis de katıldı. Çiftin yanında kısa süre önce dünyaya gelen kızları Liva da vardı. Minik bebek annesi Bertine'in kucağında törene katıldı.

PALTOSUNU BEBEĞE VERDİ

Kendisi de iki çocuk annesi olan Meghan Markle, genç kadının kucağındaki minik bebekle ilgilendi. Hava sıcaklığının düştüğünü fark eden Markle, bebek üşümesin diye 3080 sterlin yani yaklaşık 59 bin TL değerindeki Max Mara imzalı paltosunu bebeğin annesine verdi. Liva'yı kendi elleriyle paltosuna saran Markle bebeğin konforundan emin olmak için de kontrol etti. Liva, törenin geri kalanında annesinin kucağında Meghan'ın pahalı paltosuyla ısındı.

Haberin Devamı

BU PALTOYU SIK SIK GİYİYORDU

Meghan Markle, açılış töreninin yapılacağı stada üzerinde bu paltoyla gitmişti. Markle, söz konusu paltoyu çok seviyor ve sık sık da kullanıyor. Bebeğin annesinin mantoyu Markle'a geri verip vermediği bilinmiyor.

ELTİSİNİN BEYAZ TAKIMIYLA KIYASLANDI

Bu arada Meghan Markle'ın açılışta giydiği beyaz takım, eltisi Kate Middleton'ın Karayipler gezisinde giydiği aynı renk takım ile de kıyaslandı. Middleton, Karayipler gezisinin Jamaika ayağında beyaz bir takım ve içine ülkenin ulusal renklerinden birini yansıtan turuncu renkli bir gömlek giymişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gizlice Londra'ya gidip Kraliçe ile görüştüler Haberi görüntüle

Invictus Games (Invictus Oyunları) yaralanmış, engelli ve hasta kadın ve erkek gaziler için gerçekleştirilen bir uluslararası spor etkinliği. Prens Harry, bu oyunların düzenleme komitesinde de üst düzey görevde bulunuyor.

Markle'ın giyimi de sosyal medyada bazı kişiler tarafından "Kate'i taklit ediyor" diye yorumlandı. Bazı kişiler de Markle'ın giydiği takımın kendi bedenine uygun olmadığını, aşırı salaş bir görünüm sergilediğini savundu.

DÜNYAYA AŞKLARINI 2017'DE YİNE INVICTUS GAMES'DE İLÂN ETMİŞLERDİ

Harry ile Meghan'ın Avrupa kıtasına seyahat etmesinin asıl amacı, Hollanda'da düzenlenecek olan Invictus Oyunları'na katılmak. Çift, 2017 yılında kamuoyu karşısına ilk kez ele çıktıklarında da Toronto'daki Invictus Oyunları'nı izlemeye gitmişlerdi.