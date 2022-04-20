Kraliçe’den balkon daveti

Haberin Devamı

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı (Platin Jübile) için düzenlenen etkinliğe davet edildiği öğrenildi. Telegraph gazetesinin haberinde, etkinlikleri kraliyet ailesinin geleneksel olarak halkı selamladığı Buckingham Sarayı’ndaki balkondan izleyecek olan çiftin, resmi bir unvanları olmadığı için kutlamalarda önemli bir rol almayacakları belirtildi. Çiftin kraliyet ailesinden ayrılmaları ve devamındaki süreç büyük gündem yaratırken, Prens Harry’nin aileyle ve özellikle ağabeyi William ile ilişkilerini düzeltmek istediği öne sürüldü.