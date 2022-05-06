Bana inansınlar diye o fotoğrafları çektim: Onun arkasında birileri vardı, ben yapayalnızdım

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KİMİ ZAMAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMIYOR

Bu kapsamda önce Johnny Depp olayları kendi açısından anlattı, sonra da tanıkları konuştu. Şimdi ise sıra Amber Heard'e geldi. 35 yaşındaki oyuncu kimi zaman ağlayarak, kimi zaman sesi titreyerek kimi zaman da öfkesine hakim olamadan eski eşi Depp ile yaşadıklarını anlatıyor.

HEARD, ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Duruşma sırasında Amber Heard'ün kanıt olarak mahkemeye sunduğu fotoğraflar da gündemde önemli bir yer işgal ediyor. Heard tarafından 58 yaşındaki Johnny Depp'in alkol ya da uyuşturucu yüzünden kendinden geçtiği anlarda çekilen o fotoğraflar da değerlendiriliyor.

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OLUP BİTENLERİ ANLATMAK İSTEMİŞ

Depp'ten psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Amber Heard, bu fotoğrafları neden çektiğini de duruşmada anlattı. Oyuncu, kimsenin kendisinin söyleyeceği tek bir söze bile inanmayacağını düşünerek Depp'in sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken kendinden geçtiği o anları belgeleyen fotoğrafları çektiğini anlattı. Amber Heard, bu fotoğraflar aracılığıyla olup bitenleri herkese anlatmak istediğini belirtti.

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'BİRİLERİ ONU ALIP TEMİZLEYİP DÜZELTİYORDU'

Heard şöyle konuştu: "Kendinden geçiyordu, hastalanıyordu, kontrolünü kaybediyordu. Ve sonra birileri gelip onu alıp temizleyip düzeltiyordu." Bu yüzden kimsenin kendisine inanmayacağını düşünen Heard sonunda çareyi eski eşini kendinden geçmiş halde gösteren bu fotoğrafları çekmeye başlamış.

Heard "O anları hatırlamayabilirdi, inkar edebilirdi ya da bunların olduğu konusunda yalan söylediğimi ileri sürebilirdi. Ve beni destekleyecek kimse yoktu" dedi. Buna karşıt olarak Jonny Depp'in kendisine yardımcı olan hatta gerektiği zaman bakımını yapan çalışanları olduğunu da sözlerine ekledi.

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'İPUÇLARI TOPLAMAYA BAŞLADIM'

Heard duruşmada, bu düşünceden yola çıkarak ilişkilerinin ikinci yılından itibaren bu fotoğrafları çektiğini söyledi. Heard "Neyle uğraştığımı anlatmak için ipuçları toplamaya başladım" dedi. Amber Heard, kötü alışkanlıkları nedeniyle kendinden geçtiği dönemlerin ardından Depp'in davranış değişiklikleri gösterdiğini de sözlerine ekledi.

UYUŞTURUCUYU BIRAKIP YENİDEN BAŞLADIKTAN SONRA

Depp'in mahkemeye sunulan fotoğraflarından birinin kötü alışkanlıklarına veda edip sonra tekrar başladığı dönemde çekildiği belirtildi.

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BÜTÜN GÜN YEMEK BİLE YEMEDEN İÇTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Depp'in bu fotoğrafı ise Amber Heard tarafından 2013 yılında çekildi. Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'in bütün gün uyuşturucu madde kullanıp içki içtiğini, yemek yemediğini ve çok az uyuduğunu söyledi.

TOKYO'DA BİR OTEL ODASINDA

Johnny Depp'in bu fotoğrafı ise Tokyo seyahati sırasında çekildi. Yatağın yanında yere yatan Depp, başını etajerin alt rafındaki kitaplara dayamış ve kendinden geçmiş bir halde görülüyor.

DEPP KENDİNDEN GEÇMİŞ HALDE

Bu fotoğraf ise yine Depp'in kötü alışkanlıkları yüzünden kendini kaybettiği bir anda eski eşi Amber Heard tarafından çekildi.

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'YENİ EVLİYKEN BENİ ALDATTI'

Amber Heard, duruşmada bugüne kadar çok fazla gündeme gelmeyen bir iddiada daha bulundu. Buna göre Depp, Heard ile evlenmelerinden kısa bir süre sonra onu başka bir kadınla aldattı. Heard, o sırada evli olduğu Depp'in bir kadınla bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğünü ve ikilinin sürekli mesajlaştığını anlattı. Heard, bu konuda şunları söyledi: ""iPad'i açıkken bu durumun farkına vardım. Johnny o sırada kendinden geçmişti. Ve onun ilişkide olduğu o kadına yazdığı mesajı gördüm."

Heard Depp'in daha önce de bu kadının ismini kendisine söylediğini ve mesajları görünce onu hatırladığını söyledi. Fakat gördüğü mesajın kendisi ile Depp evlendikten hemen sonra yazılmış olduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi. "Onun biz evlendikten hemen sonra o kadının evine gittiğini gördüm o mesajlarda" diyen Amber Heard söz konusu kadınla Depp'in tensel ilişkisi olduğunu ileri sürdü.

'ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜM'

Hakim Amber Heard'e bu mesajları gördükten sonra ne yaptığını sordu bunun üzerine Heard de "Çıldırdım" diye yanıt verdi. Heard düğünlerinden hemen sonra kendisine bunu yaptığı için öfkeden deliye döndüğünü hatırladığını da sözlerine ekledi.

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LİKÖR ŞİŞESİYLE TECAVÜZ İDDİASI

Amber Heard, tanıklığı sırasında daha önce de gündeme gelen bir olayı ayrıntılarıyla anlattı. 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada Depp'in kendisini üç gün rehin alıp tecavüz ettiğini ileri süren Heard bir keresinde de Depp'in bunu yaparken likör şişesi kullandığını söyledi.

O BÜYÜK KAVGA YİNE GÜNDEME GELDİ

Heard'ün ileri sürdüğü o korkunç olay 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. O sırada Depp, Karayip Korsanları 5 filminin çekimleri için kamera karşısına geçiyordu. Bu aynı zamanda Depp'in parmağını da kestiği ve hastanelik olduğu olay. Depp'in iddiasına göre Heard o tartışma sırasında kendisine likör şişesi fırlattı ve bu da parmağının kötü bir şekilde kesilmesine yol açtı.

'BOĞAZIMI SIKIP BAĞIRIYORDU'

Heard ise o olayda Depp'in parmağının kesildiğine tanıklık etmediğini söyledi. O gün yaşanan kavgayı bu kez de duruşmada Amber Heard anlattı. "Bir noktada üzerimdeydi ve bana 'Senden nefret ediyorum, hayatımı yıktın diye bağırıyordu. Tezgahın üzerindeydim boğazımı sıkıyordu ve bağırıyordu. Gözlerinin içine baktım ama onu artık göremiyordum. O değildi. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım." Heard o sırada başının barın arkasına çarptığını ve nefes alamadığını anlattı. O anları anlatırken Heard kendine hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu.