Elbise dökülmeye başladı: Felaketi kızı önledi

Haberin Devamı

MET Gala gecesinin en çok akılda kalan kıyafet seçimlerinden birini Kim Kardashian yaptı. Üzerinde sayısız tatlı su incisi bulunan kıyafetiyle kırmızı halıya çıkan Kardashian, yine her yıl olduğu gibi dış görünüş konusundaki iddiasını tekrarladı.

Bu arada küçük bir not... Aslında Kardashian - Jenner ailesine bu yıl MET Gala tarafından 'ambargo' uygulanacaktı. Ancak ailenin üç üyesi bu ambargoyu deldi. Kim Kardashian ile küçük kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner da giyinip kuşanıp kırmızı halıya çıktılar.

KIYAFETİNDE 50 BİN TANE İNCİ BULUNUYORDU

Bu arada Kim Kardashian, gece için seçtiği yüzlerce inciyle süslü kıyafetinin içinde belki de MET Gala tarihine geçecek bir kazaya uğramaktan son anda kurtulduğunu açıkladı. Üstelik söylediğine göre bunu önleyen kişi de Kanye West ile ilişkisinden dünyaya gelen dört çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Nort West.

Haberin Devamı

Şimdi olayı şöyle bir toparlayalım. Başta da söylediğimiz gibi 42 yaşındaki Kardashian, o gece için neredeyse tamamı gerçek tatlı su incilerinden oluşan bir kıyafet seçti. Elbisenin yapımında toplam 50 bin adet inci kullanılmış olduğunu da buraya not düşelim.

Kendisi ve kardeşleri o gece için seçtikleri kıyafetlerini giyip otomobillerine bindiler ve yola çıktılar. Yanlarında Kardashian'ın kızı North West de vardı. Kim Kardashian açısından düşünürsek iyi ki de vardı...

Kardashian'ın kıyafetindeki her biri gerçek ve çok değerli olan tatlı su incilerinden bazıları, o adım attıkça dökülmeye başladı.

Çünkü otomobilden inerken Kardashian'ın elbisesindeki inciler birer birer dökülmeye başladı. Bunu ilk fark eden de annesiyle teyzeleri Kendall ve Kylie'yi izleyen North West oldu. Hemen annesini uyaran küçük kız sonra da dökülen incileri toplamaya başladı.

Bu konuda Vogue dergisine konuşan Kim Kardashian olup biteni şöyle anlattı: "Biz otomobilden inerken Nort bizi izliyordu. İncilerin bazıları düşmeye başladı. Kızıma o düşenlerin hepsini toplamasını söyledim."Elbisesinden yerlere dökülenlerin gerçek inciler olduğunu belirten Kim Kardashian, North'un onları alıp el çantasına koyduğunu anlattı.

Haberin Devamı

HER BİR İNCİ KÜÇÜK BİR SERVET DEĞERİNDE

Kardashian elbisesinin çoğunluğunu oluşturan tatlı su incilerinin net fiyatını açıklamadı. Ancak bu tür incilerin iyi kalite olanlarının fiyatlarının 65 bin dolar ile 5 bin dolar arasında değiştiği biliniyor. Bu durumda a Kardashian'ın incilerinin dökülmesine tepkisiz kalmaması gayet normal.

KENDALL SİYAHLAR İÇİNDE

MET Gala'da Kim Kardashian'ın kardeşi Kendall Jenner, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Pırıltılı yakasıyla bir gömlek gibi görünen kıyafeti aslında bir mayoydu. Kostümün kolları ise sanki elbisenin kuyruğu gibi uzundu. Kendall Jenner, otomobilden inerken ayağında yüksek topuklu stilettolar vardı. Fakat kameralara poz verirken onları platform topuklu botlarla değiştirdi. Kendall Jenner'ın en büyük sürprizi ise gala gecesine sevgilisi olduğu ileri sürülen Bad Bunny ile birlikte katılması oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Neden el ele tutuşmadıkları merak konusuydu: Damat herkesi şaşırttı Haberi görüntüle

ELBİSESİNİ SEVGİLİSİNİN SEÇTĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Kardashian- Jenner ailesinin diğer üyesi Kylie de ablalarıyla birlikte gala gecesindeydi. Onun iki renkli elbisesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortada dolaşıyor. Buna göre ailenin en genç üyesi Kylie, sevgilisi olduğu ileri sürülen oyuncu Timothee Chalamet'nin "büyük ağabeyim" dediği tasarımcının imzasını taşıyan kırmızı ve mavi elbisesiyle gala gecesine katıldı. İleri sürülenlere göre Jenner'ın üzerindeki elbiseyi Jean Paul Gaultier için Haider Ackerman tasarladı. Ackerman ile Chalamet'nin ise aralarından su sızmadığı belirtiliyor.