Üçüncü bebeğini beklediği duyulmuştu: Hamileyse bebek nerede?

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AMA KAMERA KARŞISINA ÇIKTIĞINDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Fakat söz konusu genç kadın dün gece, gösteri dünyasının ünlülerinin konuk olduğu bir etkinlikte kırmızı halıya çıktı. Üzerinde bedenine oturan siyah bir elbise vardı. Ocak ayından bu yana üç ay geçmesine rağmen genç kadın öylesine zayıf görünüyordu ki herkes o anda hamilelik iddialarını sorgulamaya başladı.

Her ne kadar kendisi resmen açıklamış olmasa da hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılan bu ünlü Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi.

Casiraghi, kırmızı halıda yönetmen Sofia Coppola ve oyuncu Kristen Stewart ile birlikte poz verdi.

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2023 yılının ilk ayında, eşi Dimitri Rassam ile birlikte ikinci bebeklerini bekledikleri ileri sürülüyordu Casiraghi'nin. Hatta bu haberin duyulmasından kısa süre sonra ülkesinde bir etkinliğe katıldı. Kameralar karşısına çıktığında üzerinde siyah bir pantolon, aynı renkte kazak ve bir de kaban vardı. Yani aslına bakılırsa o giysilerle hamileliği belirgin hale gelmiş bile olsa henüz çok başlarında olduğu için dışarıdan belli olmaması mümkündü.

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GALA GECESİNDE ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Charlotte Casiraghi, MET Gala'da kırmızı halıya çıktığında herkesi şaşırttı. Karl Lagerfeld onuruna düzenlenen galada, onun imzasını taşıyan bir kıyafet vardı Charlotte'un üzerinde. Siyah pantolon, siyah askılı bir bluzun üzerine yerlere kadar uzanan dantel bir tunik giymişti genç kadın. Bütünüyle bedenine oturan kıyafetin ön kısmında fiyonklar yer alıyordu.

Charlotte Casiraghi öylesine zayıf görünüyordu ki onun bu hali üç ay önce basına yansıyan hamilelik iddialarının sorgulanmasına neden oldu. Bu konu, sosyal medyada da konuşuldu.

Bazı kişiler "Charlotte hamileyse bebek nerede?" diye sorarken bazıları da genç kadının her zaman kendine baktığını ve üç ya da dört aylık hamilelik sırasında fazla kilo almamasının normal olduğunu savundu.

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Bir görüşe göre de elbisenin üzerindeki fiyonklar, Charlotte'un giderek büyümeye başlayan karnının gizlemeye yarıyordu.

ANNESİ DE ÜNLÜ KAYINVALİDESİ DE

Charlotte'un annesi Prenses Caroline (solda) çocukluğundan bu yana dünyanın tanıdığı bir isim. Kayınvalidesi ise Fransız sinemasının bir dönemine damgasını vuran oyuncularından Carole Bouquet (sağda) Bouquet'nin film yapımcısı Jean Pierre Rassam'ın oğlu olan Dimitri ile 2019 yılında evlenen Charlotte Casiraghi'nin hamile olduğu iddiası bu yılın ilk ayında basına yansımıştı. Çiftin bu evlilikten Balthazar adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor. Casiraghi, bir başka oyuncu God Elmaleh ile nişanlıyken ondan da Raphael adında bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Bu ilk çocuğu şu anda 9 yaşında.

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Monako Prensesi Caroline'in, genç yaşta kaybettiği ikinci eşi Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı olan Charlotte, her ne kadar resmi olarak böyle bir unvanı olmasa da ülkesi Monako'da "gönüllerin prensesi" olarak anılıyor.

Monako Prensesi Grace Kelly ve Prens Rainier'nin torunu olarak dünyaya gözlerini açan Charlotte, çok küçük yaşında büyük bir trajediyle dünya sahnesinde ön sıralara çıktı. O daha küçücük bir çocukken babası, dünyanın gözleri önünde bir tekne yarışı sırasında geçirdiği kazada hayata veda etti. O da annesi Caroline ve ağabeyi Andrea, kardeşi Pierre ile birlikte uzun süre inzivada kaldı.

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Sonrasında tekrar kamuoyu karşısına çıktığında ise ilk olarak annesinin gençlik yıllarını andıran güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı. Zaman zaman Monako Prensliği'nde düzenlenen etkinliklere katılsa, başka bazı etkinliklerde ailesini temsil etse de bunların dışında günlük hayatını çok fazla kamera karşısında yaşamayı sevmiyor genç kadın. Kendi deyimiyle iki çocuk annesi normal bir kadın. Tıpkı diğer pek çok yaşıtı gibi.

Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam ile evli.

Özel hayatıyla ilgili olarak çok konuşmayan Casiraghi, bir süre önce verdiği bir röportajda günlük yaşantısının nasıl olduğu konusunda ipuçları vermişti. Dışarıdan bakıldığında öyle görünmese de günlük hayatının o kadar da heyecanlı olmadığını söylemişti. Town and Country dergisine konuşan Charlotte Casiragh, geleceğe dair planlarını da anlatmıştı.

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O röportajda şöyle konuşmuştu Charlotte: " Söyleyebilirim ki benim sıradan bir günüm öyle çok heyecanlı ya da herkesin günlük yaşamından çok farklı değil." O da iki çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmeye ve onları kültürel anlamda meraklı kişiler olmaları için yönlendirmeye çalışıyor. Bunu yapmasının ardında da son zamanlarda üzerinde çalıştığı bir proje vardı anlattığına göre.

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ÜLKESİNİ, FELSEFE'NİN BAŞKENTİ YAPMAYA ÇABALIYOR

Monako'yu felsefenin başkentine dönüştürmeyi amaçlayan PhiloMonaco adlı bir çalışma bu. Bu projenin, ülkesinin itibarını artıracağı görüşünde Charlotte Casiraghi. Projenin internet sayfasında bu konudaki fikirlerini de şöyle ifade ediyor Casiraghi. "Monako Prensliği, hem sanatsal hem de bilimsel alanlarda avangart girişimler ve altyapılar geliştirmek için sürekli çalışan bir kültür ve yaratıcılık ülkesidir. Felsefe, eleştirel sorgulamayı beraberinde getirerek her türlü yaratıma veya bilgiye eşlik ettiği için Monako'da yeri olan bir disiplindir. Bu buluşma projesi, felsefeyi kutsamak ve onu Prensliğin kültürel yaşamına entegre etmek için samimi ve derin bir arzudan doğdu. Bu proje aynı zamanda herkese hitap etmeli, diyaloğa izin vermeli ve Monako'yu sakinleri için felsefe ile canlı bir buluşma yeri yapmalıdır." Bunun için atılacak ilk adım ise geleneksel hale getirilmesi planlanan uluslararası felsefe buluşmaları.



Onu sevenlerin "Prenses Charlotte" diye söz ettiği Casiraghi, üzerinde çalışmalar yaptığı felsefeyle , iki çocuğunu küçük yaşta tanıştırmayı amaçlıyor. Bunun için yaptığı şey ise akıllı telefon ya da televizyon karşısında geçirdikleri saatleri kısıtlayıp onları kitap okumaya yöneltmek. Town and Country dergisine anlattığına göre büyük oğlu Raphael, Antoine de Saint Exupery'nin Küçük Prens adlı eserinden çok etkileniyor. Diğer oğlu Balthazar ise Yunan mitolojisine merak sarmış durumda küçük yaşına rağmen.

HAYATIN EN ÖNEMLİ AYRINTISI'

Charlotte Casiraghi, anlattığına göre günlük hayatına da felsefeye olan bu ilgisiyle yaklaşıyor. Aslında bu konuda söyledikleri, sıradan günlük hayatın herkes için geçerli olan bir tanımı: " Bence her bir günün kendine göre zorlukları ve muhteşem anları vardır. Her gün çocuklarınız için endişelendiğiniz anlar, onların sizi yorgunluktan bitirdiği anlar, sonra onlarla güzel şeyler paylaştığınız anlar. Ve zihninizin bir köşesinde hep şu düşünce vardır. Onlar sizin hayatınızdaki en önemli ayrıntıdır. "

Charlotte Casiraghi, Monako Prensesi Caroline'in, genç yaşta trajik bir şekilde hayata veda eden İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı. Charlotte'un 38 yaşında Andrea adında bir büyük erkek kardeşi ile 34 yaşında Pierre adında bir küçük erkek kardeşi var. Her ne kadar Monako Prensliği'nin tahtı için onbirinci sırada yer alsa da yani tahtta hakkı olsa da Charlotte "prenses" unvanı taşımıyor. Tıpkı erkek kardeşlerinin "prens" unvanı taşımadığı gibi.

Bunun nedeni ise anneleri Prenses Caroline'in tercihini bu yönde kullanması. Grace Kelly ile Prens Rainier'nin büyük kızı Caroline, üç çocuğunun bu tür unvanlar taşımadan normal hayatlar sürdürmesini istedi. Bu tercihini de çocuklarının medya ve kamuoyu tarafından yargılanmasını önlemek için yaptığını açıklamıştı Caroline.

Charlotte Casiraghi bu konuda Vanity Fair dergisine verdiği bir demeçte şunları söylemişti: "Ben prenses değilim, annem prenses. Ben bir devlet başkanının yeğeniyim. Bu konumum nedeniyle bazı temsil görevlerim var. Çok kısıtlayıcı ya da bana ayrıcalık sağlayan bir durum değil."

DÖRT YAŞINDAYKEN BABASINI KAYBETTİ

Tam adı Charlotte Marie Pomeline Casiraghi olan genç kadın, 3 Ağustos 1986'da Monte Carlo'da anneannesinin adını taşıyan hastanede dünyaya gözlerini açtı. O sırada Caroline ile eşi Stefano'nun, şu anda 38 yaşında olan Andrea adında bir erkek çocuğu vardı. Sonra Pierre adı verilen küçük çocukları dünyaya geldi. Charlotte, 4 yaşına geldiğinde babası Stefano'yu hiç beklenmedik bir deniz kazasında kaybetti.

1990 yılında, Fransa'da düzenlenen Birinci Sınıf Dünya Sürat Teknesi Şampiyonası'nda geçirdiği bir kazada hem karısı Caroline'in hem de diğer seyircilerin gözü önünde son nefesini verdi Stefano Casiraghi.

Bu trajedinin ardından Prenses Caroline, yaşları 6, 4 ve 3 arasında değişen Andrea, Charlotte ve Pierre ile bir başına kaldı. Uzun süre çocuklarıyla birlikte inzivaya çekilen Caroline'in yeniden hayata dönmesi uzun sürdü. Kazadan 9 yıl sonra Hannover Prensi Ernst August ile evlendi. Bu evlilikten şu anda 23 yaşında olan Alexandra adlı kızı dünyaya geldi.

KAMERA KARŞISINDA BÜYÜDÜLER

Charlotte Casiraghi'ye dönersek. Onun annesinin tercihiyle prenses ya da başka herhangi bir soyluluk unvanı taşımadığını söylemiştik. Ama bu durum, onun dünya kamuoyunun ilgisini çekmesini engellemedi. Bunun ilk nedeni mensubu olduğu aileydi. Ne yaparsa yapsın, dünyanın bu kadar ilgi odağında olan bir ailede doğan bir kişi olarak bundan kaçamazdı zaten.

Fakat Charlotte'un bunca ilgi görmesinin bir başka nedeni de eşine az rastlanır güzelliği oldu hep. Annesi Caroline, kocası Stefano'nun ölümünden sonra girdiği inzivadan çıkıp normal hayata dönünce iki oğlu yakışıklı görünümleriyle tek kızı da güzelliğiyle hep ilgi odağı oldu. Bir başka deyişle erkek kardeşleri gibi Charlotte da kameralar karşısında büyüdü.

KONUŞULAN AŞKLAR YAŞADI: Charlotte Casiraghi daha sonra da aralarında Lamberto Sanfelice, Alex Dellal, kısa bir süre önce hayata veda eden oyuncu Gaspard Ulliel'in de aralarında bulunduğu bazı kişilerle aşk yaşadı.





ÜNLÜ MARKANIN TANITIM YÜZÜ

Covid 19 pandemisi sırasında üzerinde çalışmaya başladığı PhiloMonaco ve onun aracılığıyla düzenlemeye hazırlandığı Monako felsefe buluşmaları üzerine yoğunlaşan Charlotte'un başka uğraşları da var.

Kimi zaman Chanel firması için modellik yapıyor, kimi zaman yardım faaliyetlerine katılıyor. Prenslik ailesini temsilen çeşitli etkinliklere katılan Charlotte, zaman zaman bazı yayın organlarında editör ve yazar olarak da görev alıyor.

ATLI SPORLARA MERAKLI: Bunların yanı sıra Charlotte Casiraghi'nin çok bilinen bir başka özelliği daha var. O kelimenin tam anlamıyla bir atlı spor tutkunu. Küçük yaştan beri iyi bir binici de olan Casiragihi, katıldığı yarışlarda bazı kupalar da kazandı.