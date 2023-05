Ünlü oyuncudan itiraf geldi: Gençlik yıllarımda açlıktan kıvranıyordum

Haberin Devamı

ZOR GÜNLERİNİ HİÇ UNUTMADI

Bu sözler, neredeyse 30 yıldır sinema dünyasının en çok kazanan gözde aktörlerinden birine ait. Elbette "umutsuz" diye tanımladığı o zamanlar ise artık onun için çok gerilerde kaldı.

Ama yine de sadece yumurtayla beslendiği hatta bazen açlıktan neredeyse ölecek gibi hissettiği o günleri hiç unutmadı. Üstelik, artık geçmişte kalan o zamanlarını anlatmaktan da geri durmuyor.

Şimdi size bu oyuncunun kim olduğunu söylediğimizde muhtemelen şaşıracaksanız ve 'Nasıl olur?' diye düşüneceksiniz. Ama onun anlattıkları tamamen gerçek...

BUGÜN DÜNYANIN EN ZENGİN ÜNLÜLERİNDEN BİRİ

Bu ünlü oyuncu, gençlik yıllarında sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan, ardı ardına unutulmaz filmlerde rol alan hatta bugün bile dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendirilen Richard Gere.

Ünlü oyuncu, New York'ta. ihtiyaç içindeki insanlara yiyecek ulaştırmayı amaçlayan City Harvest adlı yardım kuruluşunun, kentin en ünlü restoranlarındanbirinde düzenlenen 40'ıncı yıl kutlamasına katıldı.Etkinlikte de geçmişine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

73 yaşındaki Richard Gere, sinemanın ünlüleri başta olmak üzere cemiyet hayatının önde gelenlerinin uğrak yeri olan o restoranda, yıllar önce yaşadığı ve belli ki hala unutamadığı açlık günlerinianlattı.





'KARİYERİMİN BAŞINDAYDIM VE AÇLIKTAN ÖLÜYORDUM'

Gere "1970'lerde kariyerinin başındaki bir genç oyuncu adayı olarak açlıktan ölüyordum" diye konuştu. Sadece amacına ulaşmak için canını dişine taktığını gizlemedi oyuncu. "Şanslıydım ki iş bulabiliyordum. Broadway yapımlarında da Broadway dışı yapımlarda da sahneye çıkıyordum. Ama o zamanlar para kazanamayan öyle çok oyuncu vardı ki."

Richard Gere o dönem New York'ta yaşayan ve oyuncu olmaya çalışan gençlerin yaşadıkları hakkında çarpıcı sözler sarf etti: "New York'ta kimse para kazanamıyordu. Maalesef açlık normal bir durumdu. Aç olmak, birçok insan için yaşamın sıradan gerçeklerinden biriydi. Ama özellikle de serüvenlerine New York'ta başlayan oyuncular için."

İşte bu yüzden de yani açlığın ne demek olduğunu bildiği için, City Harvest adlı yardım vakfının faaliyetlerinin kendisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.





'ABD'DE BİRÇOK İNSAN YİYECEĞE ULAŞAMIYOR'

Beslenmenin ve yiyeceklerin yaşamın temel unsuru olduğunu söyleyen Richard Gere "Ama Amerika'da birçok insan ihtiyacı olan yiyeceklere ulaşamıyor. Şimdi her şey çok pahalı. Bu yüzden insanların, besleyici yiyecekler yemesi söz konusu olduğunda yardım elimi uzatmaktan mutluyum. Bu temel bir insan hakkıdır" diye sözlerini sürdürdü.

Richard Gere o gün, gençlik yıllarında açlıkla nasıl mücadele ettiğini de saklamadı. Neredeyse her zaman yumurta yediğini söyleyen Gere, bir restorana gitmenin ve orada bir şeyler yemenin kendisi için gerçek dışı bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

YİYECEKLER ZİYAN EDİLMEDEN İHTİYAÇ DUYANLARA ULAŞTIRILIYOR: Richard Gere'in 40'ıncı kuruluş yıl dönümüne katıldığı City Harvest adlı yardım kuruluşunun amacı, ihtiyaç içindeki insanları yiyeceklerle buluşturmak. 1982 yılında kurulan bu dernek, restoran, fırın ve kafelerde tüketilmeyen besinleri toplayıp onları ihtiyacı olanlara ulaştırıyor.





120 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Geçmişinde ekonomik açıdan çok büyük zorluklar çeken Richard Gere, yıllar içinde çok kazanan ünlü bir oyuncu oldu. 2023 yılı itibariyle 120 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Ama bu noktaya gelmesi hiç de kolay olmadı.

Tam adıyla Richard Tiffany Gere, okul yıllarında jimnastiiğin yanı sıra trompet çalma konusundaki başarısıyla da dikkat çekiyordu. Jimnastikçi bursuyla University of Massachusetts Amherst'e girdi ve felsefe okudu. Ama oyunculuğa ilgisi nedeniyle okulunu bitirmedi.

ARDI ARDINA UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI

Kendisinin de anlattığı gibi bir süre New York'ta bazı oyunlarda sahneye çıktı. Sonra 1973 yılında Grease müzikalinde küçük bir rol üstlendi. Bu sayede dikkat çekti. 1970'lenrin ikinci yarısından itibaren de Hollywood filmlerinde roller üstlenmeye başladı.

1977 yılında Looking for Mr. Goodbar adlı filmde küçük bir rolde etkileyici bir performans sergiledi. Ardından Days of Heaven ve onun için bir dönüm noktası olan American Gigolo geldi. Subay ve Centilmen ise hedefi tam 12'den vurduğu yapım oldu. Sonra rol aldığı Serseri Aşıklar uyarlaması Nefes Nefese ise Gere'in hafızalara dünyanın en yakışıklı erkeği olarak kazınmasını sağladı.

Ardından Internal Affairs ve Pretty Woman (Özel Bir Kadın) geldi. Gere ilerleyen yıllara rağmen kariyerini başarıylasürdürüyor.

Ardından 2002 ile 2016 arasında Carey Lowell ile evli kaldı.





2018 yılından bu yana da Alejandra Silva ile evli. Ünlü oyuncunun ikinci eşinden Homer James Jigme Gere adında 23 yaşında bir oğlu var.